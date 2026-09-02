יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן משתתף הבוקר (רביעי) בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. חודשיים לבחירות ליברמן נשאל מה צריך לעשות ב"גוש השינוי" כדי שקולות "לא ייזרקו לפח", והשיב: "אני מצפה מכל חבריי לאופוזיציה לעשות מאמץ או לקלוט או לאחד את כל הרשימות". בנוסף, הבהיר כי אין סיכוי לאיחוד בינו לבין יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט.
ליברמן הסביר כי לדעתו "בנפרד, לא גלעד (ארדן) ולא חילי (טרופר) ולא בני גנץ לא יעברו אחוז החסימה, אבל הם יכולים לגרור מהגוש 4-3 מנדטים ולכן כרגע במאמץ עליון חייבים להשקיע בקליטה, באיחוד או בסידור של כל הגוש". על האיחוד עם איזנקוט אמר כי "אין שום אפשרות כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור. העמדה הזאת, הניסוח המעורפל מאוד של גדי לא מקובל עליי כשאומרים - 'אתה פוסל ישיבה עם נתניהו?', 'לא, לא פוסל'". לדבריו, הוא ינסה "להוריד את איזנקוט מהעץ של ישיבה עם נתניהו ופטור מגיוס ל-4.5 אלף חרדים".
ליברמן נשאל אם זה נבון מבחינה פוליטית לפסול את נתניהו ואת החרדים מראש, והשיב: "יש פה עיקרון. קרה אצלנו הטבח הכי גדול מאז השואה. ואף אחד לא אחראי. האנשים האלו שהיו שם ולא לקחו אחריות, וסירבו להקים ועדת חקירה ממלכתית ומפזרים כל מיני סיסמאות, ובדיות על הקונספירציה, פשוט אסור שיהיו שותפים לממשלה הבאה - ויש פה עמדה עקרונית. בפוליטיקה צריך להתגמש ולשמור על מרחב תמרון, אבל לא אחרי טבח כזה. מישהו חייב פה לתת את הדין".
אמש התייחס ליברמן למכתב ההתראה לפני תביעה ששלח יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן, לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בגין הוצאת לשון הרע, אחרי שהדהדה תיאוריות קונספירציה נגד פועלו של גולן ב-7 באוקטובר. ליברמן פנה לגולן: "כל הכבוד יאיר, אל תוותר. אסור להיכנע לארגון הרעל ולפסיכופתים שעובדים בשירותו". הבוקר ליברמן נשאל על כך בוועידה, ואמר כי "כל מי שמפיץ תיאוריות קונספירציות הוא פסיכופת". כשנשאל אם הוא סבור שמדובר בחלק מקמפיין מתוכנן של הליכוד השיב בבירור: "חד וחלק". על דברי נתניהו שטען כי הוא "לא חושב שהייתה בגידה", אמר ליברמן: "כשאני שומע 'כן אבל' - אז ברור שהוא עומד מאחורי זה".
ליברמן: "חייבים חיל טילים ומטה לביטחון לאומי"
הוועידה מפגישה תחת קורת גג אחת נבחרי ציבור מכל קצות הקשת הפוליטית, שרים, בכירי מערכת המשפט לשעבר, ראשי רשויות אכיפת החוק, אנשי ונשות אקדמיה, חוקרי וחוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה, בכירי השירות הציבורי, כלכלנים ונציגי החברה האזרחית, ליום של דיונים, ראיונות ופאנלים שיעסקו בסוגיות המרכזיות המעצבות את דמותה של המדינה.
ליברמן נשאל גם על ההתחממות הביטחונית, אחרי שחודשו חילופי האש בין איראן לארה"ב, ואם לדעתו יש מקום לדאגה בישראל לקראת החגים. לדברי ליברמן, "אנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים גם בהקשר של המפרץ וגם בהקשר הלבונני ויו"ש, יש הרבה אתגרים". הוא הדגיש כי "הפספוס הגדול שחסר הוא אותה דירקטיבה שנתתי לצה"ל ומערכת הביטחון - חיל טילים". הוא הסביר: "גם כשיש לנו חיל אוויר הכי טוב בעולם, כשאנו תוקפים באיראן גם המטוסים האמריקניים צריכים לעבור בשטח של מדינות שכנות. אם יש לך טיל בליסטי כחול-לבן, אתה לוחץ על הכפתור ותוך 12-10 דקות הוא מתפוצץ בכל נקודה באיראן".
על הזירה האיראנית ליברמן הבהיר כי מבחינתו "האמריקנים חייבים לדעת מראש שאם האיראנים תוקפים אותנו, חייבים להשמיד את האי חארג - 90% מייצוא הנפט האיראני, חייבים להשמיד אותו".
לסיום נשאל מה צריך להשתנות לנוכח ממדי הפשיעה: "הרצח בשידור חי בנוסח הקרטלים המקסיקניים שראינו בקיסריה - המרחק משם עד לביתו של ראש ממשלה בקיסריה זה 3 דקות נסיעה. חייבים להקים פה מטה לביטחון לאומי כי משרד הביטחון לא מסוגל כבר להתמודד עם התופעה". עוד נשאל אם הוא תומך בעיגון ערכי מגילת העצמאות בחוק יסוד. יו"ר ישראל ביתנו השיב: "כן, אצלנו זה מופיע במצע". הוא הוסיף כי הוא תומך במהלך "גם בחוק נפרד וגם במסגרת חוקה".