אמש

התייחס ליברמן

למכתב ההתראה לפני תביעה ששלח יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן, לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בגין הוצאת לשון הרע, אחרי ש

הדהדה תיאוריות קונספירציה

נגד פועלו של גולן ב-7 באוקטובר. ליברמן פנה לגולן: "כל הכבוד יאיר, אל תוותר. אסור להיכנע לארגון הרעל ולפסיכופתים שעובדים בשירותו". הבוקר ליברמן נשאל על כך בוועידה, ואמר כי "כל מי שמפיץ תיאוריות קונספירציות הוא פסיכופת". כשנשאל אם הוא סבור שמדובר בחלק מקמפיין מתוכנן של הליכוד השיב בבירור: "חד וחלק". על דברי נתניהו שטען כי הוא "

לא חושב שהייתה בגידה