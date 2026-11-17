"זה היה נורא לשמוע שהשתמשו בנו, רק כדי לכוון את הבחירות למפלגה מסוימת. כשהתחילו לשאול שאלות הבנתי שזו רדיפה פוליטית", כך אמר היום (שלישי) ל-ynet ד"ר סיאף אבו ריאש מרהט שנעצר ביום הבחירות לכנסת ה-26 בחשד למעורבות בפרשת שוחד בחירות. אבו ריאש שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר כמה ימים במעצר.
ביום ראשון דווח בתוכנית "עובדה" כי דניאל גרינברג לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, היה זה שהעביר את המידע נגד פעילי רע"מ שנעצרו ובהם ד"ר אבו ריאש. קודם לכן היה ידוע רק שראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שמאז התברר כי הלשכה גם הפנתה את המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף.
היום פרסמו ב-ynet כי בלילה לפני הבחירות התקיים דיון על המידע של דניאל גרינברג, לשעבר יועץ של נתניהו, לגבי תשלום למצביעים ערבים. עלתה בו אפשרות שהוא מקור "משטה". ההנחיות לחקירת הפעילים הגיעו מהקצינה שעמדה בלב העימות בין המפכ"ל לשר.
בהתייחס לפרסומים האחרונים אמר ד"ר אבו ריאש: "עכשיו כשאני רואה שנחשף שהשתמשו בלשכת ראש הממשלה -זה אירוע חמור למדינה דמוקרטית. לא דמיינתי אי פעם שאהיה במקום כזה. זה אירוע מאוד משפיל, אבל אני רואה שמה שעשו לא דיכא ולא השפיע על האנשים שלנו. הם ממשיכים לנסות לשנות ולטפל בפשיעה ובהריסות הבתים". לדבריו:"אנשים אמרו לי להגיש תביעה אזרחית. עורך הדין שלי בודק את הנושא".
"אתה יודע שסגלוביץ' הקים את להב 433"
על מעצרו סיפר אבו ריאש: "נשארתי כמה שעות בחדר החקירות ואחר כך הבנתי שזה קשור לבחירות ולרע"מ ולד"ר מנסור (עבאס - א"ק). הבנתי שזה שיבוש יום הבחירות. אבל לא דמיינתי את גודל האירוע. בהתחלה לקחו אותי לתחנת משטרה ברהט. ואז שוטר לקח אותי למשרדים של מחלק ההונאה בבאר שבע. שם חיכיתי אזוק. אמרו לי 'עוד מעט תדע על מה מדובר'. כל זה קרה בלי שאני יודע במה אני חשוד. ואז אמרו שאני הולך לחקירה ואז לבית המשפט.
"שאלו אותי איך אני קשור לרע"מ, מה התפקיד שלך ברע"מ, מה התוכניות שלך ליום הבחירות. הם שאלו 'מה הקשר שלך כרופא לד"ר מנסור, לסגלוביץ'?'. אמרתי להם שאני עושה חוגי בית. החקירה השנייה הייתה בלהב 433. אמרו שיש לנו ראיות. כדאי לך להגיד את הדברים. נראה לך עוד מעט מה עשית. הם אמרו 'אתה יודע שסגלוביץ' הקים את 433?'. אמרתי כן. אני אדם ששומר על החוק כל הזמן. ומפתיע אותי שאני נמצא פה, כי רוב חוגי הבית היו איתו. הם לא הראו לי שום ראיות. שוב ושוב שאלו אותי על רע"מ".
ד"ר אבו ריאש סיכם: "זו טראומה. הילדות שלי לא מבינות עד עכשיו למה לקחו את אבא שלהן. אנחנו משפחה נורמטיבית. אימא שלהן אמרה שזה רק העבודה. רק עכשיו הן ראו את כל הסרטונים ומה קרה. בסוף לא הצבעתי. ורצינו להגיע ליום הזה, לחגיגה הדמוקרטית, ובסוף לא הצלחתי".