לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, היה זה שהעביר את המידע נגד פעילי רע"מ שנעצרו ובהם ד"ר אבו ריאש. קודם לכן היה ידוע רק שראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שמאז התברר כי הלשכה גם הפנתה את המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף.

לשעבר יועץ בלשכת בנימין נתניהו, היה זה שהעביר את המידע נגד פעילי רע"מ שנעצרו ובהם ד"ר אבו ריאש. קודם לכן היה ידוע רק שראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שמאז התברר כי הלשכה גם הפנתה את המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף.

בהתייחס לפרסומים האחרונים אמר ד"ר אבו ריאש: "עכשיו כשאני רואה שנחשף שהשתמשו בלשכת ראש הממשלה -זה אירוע חמור למדינה דמוקרטית. לא דמיינתי אי פעם שאהיה במקום כזה. זה אירוע מאוד משפיל, אבל אני רואה שמה שעשו לא דיכא ולא השפיע על האנשים שלנו. הם ממשיכים לנסות לשנות ולטפל בפשיעה ובהריסות הבתים". לדבריו:"אנשים אמרו לי להגיש תביעה אזרחית. עורך הדין שלי בודק את הנושא".

בהתייחס לפרסומים האחרונים אמר ד"ר אבו ריאש: "עכשיו כשאני רואה שנחשף שהשתמשו בלשכת ראש הממשלה -זה אירוע חמור למדינה דמוקרטית. לא דמיינתי אי פעם שאהיה במקום כזה. זה אירוע מאוד משפיל, אבל אני רואה שמה שעשו לא דיכא ולא השפיע על האנשים שלנו. הם ממשיכים לנסות לשנות ולטפל בפשיעה ובהריסות הבתים". לדבריו:"אנשים אמרו לי להגיש תביעה אזרחית. עורך הדין שלי בודק את הנושא".

בהתייחס לפרסומים האחרונים אמר ד"ר אבו ריאש: "עכשיו כשאני רואה שנחשף שהשתמשו בלשכת ראש הממשלה -זה אירוע חמור למדינה דמוקרטית. לא דמיינתי אי פעם שאהיה במקום כזה. זה אירוע מאוד משפיל, אבל אני רואה שמה שעשו לא דיכא ולא השפיע על האנשים שלנו. הם ממשיכים לנסות לשנות ולטפל בפשיעה ובהריסות הבתים". לדבריו:"אנשים אמרו לי להגיש תביעה אזרחית. עורך הדין שלי בודק את הנושא".

על מעצרו סיפר אבו ריאש: "נשארתי כמה שעות בחדר החקירות ואחר כך הבנתי שזה קשור לבחירות ולרע"מ ולד"ר מנסור (עבאס - א"ק). הבנתי שזה שיבוש יום הבחירות. אבל לא דמיינתי את גודל האירוע. בהתחלה לקחו אותי לתחנת משטרה ברהט. ואז שוטר לקח אותי למשרדים של מחלק ההונאה בבאר שבע. שם חיכיתי אזוק. אמרו לי 'עוד מעט תדע על מה מדובר'. כל זה קרה בלי שאני יודע במה אני חשוד. ואז אמרו שאני הולך לחקירה ואז לבית המשפט.

על מעצרו סיפר אבו ריאש: "נשארתי כמה שעות בחדר החקירות ואחר כך הבנתי שזה קשור לבחירות ולרע"מ ולד"ר מנסור (עבאס - א"ק). הבנתי שזה שיבוש יום הבחירות. אבל לא דמיינתי את גודל האירוע. בהתחלה לקחו אותי לתחנת משטרה ברהט. ואז שוטר לקח אותי למשרדים של מחלק ההונאה בבאר שבע. שם חיכיתי אזוק. אמרו לי 'עוד מעט תדע על מה מדובר'. כל זה קרה בלי שאני יודע במה אני חשוד. ואז אמרו שאני הולך לחקירה ואז לבית המשפט.

על מעצרו סיפר אבו ריאש: "נשארתי כמה שעות בחדר החקירות ואחר כך הבנתי שזה קשור לבחירות ולרע"מ ולד"ר מנסור (עבאס - א"ק). הבנתי שזה שיבוש יום הבחירות. אבל לא דמיינתי את גודל האירוע. בהתחלה לקחו אותי לתחנת משטרה ברהט. ואז שוטר לקח אותי למשרדים של מחלק ההונאה בבאר שבע. שם חיכיתי אזוק. אמרו לי 'עוד מעט תדע על מה מדובר'. כל זה קרה בלי שאני יודע במה אני חשוד. ואז אמרו שאני הולך לחקירה ואז לבית המשפט.