בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום (שני) בארבעה ימים נוספים את מעצרם של ראש העיר כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל סער , החשודים בפרשת "הדרך אל הכפר" בקבלת שוחד בסכומים של מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים. מעצרם הוארך בהתאם לבקשת יאח"ה בלהב 433 עד ליום חמישי, אז הם צפויים להשתחרר למעצר בית.

דיון הארכת המעצר של רפי ומיטל סער





המעצר הוארך בהסכמת הצדדים, עו"ד מיכה פטמן שמייצג את ראש העיר ועו"ד חיה ציון זכאי שמייצגת את רעייתו. האחרונה ביקשה להתחשב במצבה הנפשי ולשחררה לחלופת מעצר. השופט יובל קדר העיר כי המעצר "בישורת האחרונה", ועו"ד זכאי הסכימה למעצר.

חוקרי יאח"ה בלהב 433 שנכחו בדיון, רפ"ק אילן ינקו, פקד נטלי רובין ופקד דניאל כהן הודיעו לבית המשפט כי יסכימו בסיום ארבעה ימי המעצר, ביום חמישי הקרוב עד לשעה 13:00, לשחרר את בני הזוג למעצר בית לפי התנאים שיקבעו על-ידי יאח"ה. רפ"ק ינקו הוסיף כי אין התחייבות על מעצר הבית, ו"אם תהיה התפתחות דרמטית בחקירה" יוכלו לבקש הארכת מעצר נוספת.

במסגרת הפרשה המשטרה תפסה מיליון שקלים במזומן בקרב 17 חשודים שנעצרו ושבעה שעוכבו. כ-300 אלף שקלים מהסכום הכולל נתפסו בביתו של ראש העיר סער ורעייתו ובבית אמה, שם אותר מרבית הסכום במזומן יחד עם שעוני ותיקי יוקרה . פרשיית השחיתות הציבורית נחשפה בשבוע שעבר: לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית של העירייה שגיא חן, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים רבים ומשמעותיים.

אשת ראש העיר שומרת על שתיקה בחקירתה, ואילו בעלה ממשיך בגרסתו שבה הוא מתנער מהחשד המיוחס לו וטוען: "לא לקחתי שקל בודד". בשלב הזה כל אחד מבני הזוג מנהל קו הגנה עצמאי באמצעות סניגוריהם. חוקרי יאח"ה טוענים כי "החשד לקבלת שוחד הוא בצוותא חדא".

הסניגורית של מיטל סער: "הפננו את תשומת הלב למצבה הנפשי" ( צילום: מאיר תורג'מן )





הסניגורית עו"ד זכאי אמרה היום מחוץ לדיון כי "אני לא אכנס כרגע לחשדות כאלה ואחרים. הפנינו את תשומת לב בית המשפט למצב הנפשי שבו מרשתי נמצאת. אישה בת 42, ללא עבר פלילי, עם שתי בנות מתבגרות שנמצאות אף הן במצב לא פשוט בלשון המעטה. אנחנו למעשה סברנו שנכון היום לבחון את שחרורה".

לדבריה, "פנינו לביהמ"ש בסוגיית המצב הנפשי ובשל העובדה שגם אם יש פעולות חקירה, העילה היחידה היא עילת השיבוש. ביהמ"ש ציין שהוא מתכוון להאריך את מעצרה ולהשוות את מעצרה לאחרים. שקלנו את צעדינו וסברנו שנכון לקבל את עמדת בית המשפט. אם לא תהיה התפתחות דרמטית היא תשוחרר ביום חמישי בתנאים שייקבעו. בעצתי היא שומרת על זכות השתיקה. כרגע אנחנו מתמקדים בשחרורה הקרב ובא".

מעורבים נוספים: זכה במכרז - והנפיק אשראי

בתוך כך, הוארך גם מעצרו של איש העסקים איתן ספיר בארבעה ימים נוספים, בהסכמת סניגורו עו"ד ציון אמיר, כאשר הוסכם שבסיומם ישוחרר למעצר בית. גם איש העסקים אלירן דוסטן שוחרר למעצר בית בן 10 ימים, בהסכמת הסניגורית עו״ד רלי אבישר. השופט קדר התיר לשניים לצאת ממעצרם ביום הבחירות ולממש את זכותם בקלפי.

גלריה רפי סער בבית המשפט ( צילום: מאיר תורג'מן )

הדיון עסק גם במעורב נוסף בפרשה, איש העסקים אפרים כחלון, שזכה במכרז פודטראקים ברחבי העיר - ולפי החשד הנפיק למיטל סער כרטיס אשראי לשימושה האישי, שמחובר לחשבון בנק דיגיטלי באיטליה. בנוסף, בחיפושים שערכו חוקרי יאח״ה בשלב המעצר שלו, נתפס חוזה שנחתם ב-17 באפריל השנה בינו לבין אשת ראש העיר, לתת לה הלוואה בגובה שני מיליון שקלים וחצי. בשלב זה לא ידוע אם הועבר כסף בפועל. מעצרו הוארך גם כן בארבעה ימים.

כחלון טוען שלא זוכר שחתם עם אשת ראש העיר על חוזה. לא ידוע אם היה שימוש בכרטיס האשראי, ומי הפקיד בחשבון הבנק הדיגיטלי את הכספים שאיפשרו שימוש בכרטיס האשראי שכחלון הנפיק לסער. במשטרה לא מצאו שכסף עבר בפועל בין השניים, ומנסים לפענח מדוע נחתם חוזה ההלוואה - בזמן שאשת ראש העיר שותקת בחקירה.

עו״ד רונן רבי המייצג את כחלון אמר בדיון: "מרשי חף מפשע. המשטרה עשתה נכון שהחליטה ביום חמישי לשחרר אותו למעצר בית. התיק שנפתח ברעש גדול יגנז בבוא היום". ביאח״ה אומרים כי החקירה בעיצומה, וההסכמה לשחררו למעצר בית אין בה כדי להעיד על התפתחות החקירה: "סיימנו את פעולות החקירה שדורשות שהחשודים ישארו במעצר בית מחשש לשיבוש".

מיטל סער ( צילום: מאיר תורג'מן )

ביום שישי דחה בית המשפט המחוזי בלוד את ערעור המשטרה, ו מנכ"ל החברה הכלכלית חן שוחרר למעצר בית . חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חושדים כי חן הוא דמות מרכזית ב"מפעל השוחד" שניהלו על פי החשד ראש העיר ורעייתו.

חן מסרב למסור את הסיסמה לטלפון הנייד שלו ולמחשבים שחוקרי יאח"ה תפסו בחיפוש שנלווה למעצרו ביום שני בשבוע שעבר. סנגוריו, עו"ד ששי גז ועו"ד בר אסלן, הסבירו כי "בעצה שלנו כסנגוריו הוא לא מוסר סיסמאות לחוקרים". הם טוענים כי הסיבה לכך היא ש"מדובר באדם שהוא עורך דין ויש שם חיסיון לקוח על שיחות וחומרים מהימים שעבד במקצוע".

בדיון הארכת המעצר בשבוע שעבר אמרו החוקרות פקד נטלי רובין ופקד דניאל כהן מיאח"ה בלהב 433 כי מחומר הראיות שהצטבר מאז נפתחה החקירה הגלויה, מתקבלת התמונה הבאה: "איש ציבור חולש על תקציבי עתק, מועברים לטיפולו ניקיון מוסדות חינוך ועוד פרויקטים ברחבי העיר שגם הועברו לאחריותו, כדי שיפעל לספק את הדרישות של ראש העיר ורעייתו. החשד התחזק משמעותית בעדויות של עדים אחרים שמבססים את הקשר לראש העיר והפעולות שהוא מבצע עבורם בתפקידו. יש התפתחויות בחקירות שלו".