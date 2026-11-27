יו"ר רע"מ מנסור עבאס צפוי להכריז במוצאי שבת או בראשון כי חמאס הוא ארגון טרור, כפי שנחשף ב-ynet, במה שעשוי לסלול את דרכו לממשלה או לקואליציה הבאה. אבל בגוש השינוי בוחנים בינתיים אפשרויות נוספות, בהן שמספר 2 במפלגתו של עבאס, ח"כ יואב סגלוביץ', יתמוך לבדו בהקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט - כששאר חברי מפלגתו מרע"מ נמנעים.
לפי המתווה שבוחנים בגוש השינוי, סגלוביץ' יקבל תפקיד בתמורה לתמיכה אקטיבית בממשלה, למשל שר תחת הכובע של פרויקטור לפשיעה הערבית באופן ממוקד, או שר במשרד לביטחון פנים תחת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שצפוי לקבל את התיק ולהחליף את איתמר בן גביר. בגוש רואים בסגלוביץ' ככתובת להביא את השינוי המיוחל בנושא הפשיעה המשתוללת במגזר הערבי. הוא היה סגן שר בממשלה בראשות נפתלי בנט, והעביר מסר שהוא מעוניין להשתדרג לתפקיד רם דרג יותר.
למעשה, בגוש השינוי שוקלים מצב שגם אם רע"מ לא תתמוך באופן אקטיבי בממשלה, סגלוביץ' יהיה הקול שלהם בקואליציה. גם הוא וגם עבאס רואים באפשרות הזו כפתרון ביניים טוב. הציבור הערבי יצא בהמוניו להצביע על שינוי בפשיעה ברחובות, והנחת העבודה שזה לא משנה אם יישב בממשלה עבאס שיטפל בעניינים שלהם או סגלוביץ' שמצטרף ל"רוב היהודי", כפי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מגדיר את זה. זה למעשה פתרון של האצבע הציונית של סגלוביץ' למה שליברמן הגדיר כ"ממשלה שתקום בקרוב עם רוב יהודי ברור".
מבחינת סגלוביץ', היעד הכי חשוב הוא להחליף את הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. מבחינתו, שייסגרו את הפרטים של מה יהיה תפקידו בממשלה, והוא לא צריך שמישהו יגיד לו אם לתמוך בה או לא. מהבחינה הזו, הנוסחאות של תמיכה אקטיבית של רע"מ או לא אינן רלוונטיות במיוחד.
באשר לעבאס, לאורך השבועות האחרונים ברע"מ חשבו שלצאת בהכרזה שחמאס ארגון טרור זה לא מהלך דרמטי מדי, משום שמראש כל הזמן גינה את הארגון ויצא נגדו, אם כי הדברים היו "מסביב" והוא לא קרא לילד בשמו. עם זאת, עבאס מבין שבמו"מ כרגע, עם המטרה שהוא שם לנגד עיניו לדאוג לציבור הערבי, הדבר הזה הכרחי. לכן, הוא הולך לשחרר את ההצהרה הזו מיוזמתו, מתוך תקווה שהיא תשפר את הסיכוי שלו ושל רע"מ להשתלב בממשלה או בקואליציה - ולא רק של סגלוביץ'.
בינתיים, במה שנראה כניסיון לאותת שהוא איננו "בכיס" של גוש השינוי, עבאס אמר בריאיון לרדיו א-נאס כי מפלגתו מעוניינת בהקמת ממשלה חלופית, אך תמיכתה תהיה מותנית בהתחייבויות ברורות לטיפול בסוגיות החברה הערבית, ובראשן המאבק בפשיעה ובאלימות והפסקת הריסות הבתים.
עבאס הדגיש בריאיון: "לא נהיה מי שיכשיל את הקמת הממשלה אם נבטיח שזכויות החברה הערבית יטופלו מהיום הראשון. אנחנו לא בכיס של אף אחד ויש לנו אפשרויות רבות". בהתייחס להכרזה על חמאס כארגון טרור, הוא ביקש שלא להסיק מסקנות לפני ההצהרה המלאה שלו, שצפויה במוצאי שבת.