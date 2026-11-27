לפי המתווה שבוחנים בגוש השינוי, סגלוביץ' יקבל תפקיד בתמורה לתמיכה אקטיבית בממשלה, למשל שר תחת הכובע של פרויקטור לפשיעה הערבית באופן ממוקד, או שר במשרד לביטחון פנים תחת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שצפוי לקבל את התיק ולהחליף את איתמר בן גביר. בגוש רואים בסגלוביץ' ככתובת להביא את השינוי המיוחל בנושא הפשיעה המשתוללת במגזר הערבי. הוא היה סגן שר בממשלה בראשות נפתלי בנט, והעביר מסר שהוא מעוניין להשתדרג לתפקיד רם דרג יותר.

לפי המתווה שבוחנים בגוש השינוי, סגלוביץ' יקבל תפקיד בתמורה לתמיכה אקטיבית בממשלה, למשל שר תחת הכובע של פרויקטור לפשיעה הערבית באופן ממוקד, או שר במשרד לביטחון פנים תחת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שצפוי לקבל את התיק ולהחליף את איתמר בן גביר. בגוש רואים בסגלוביץ' ככתובת להביא את השינוי המיוחל בנושא הפשיעה המשתוללת במגזר הערבי. הוא היה סגן שר בממשלה בראשות נפתלי בנט, והעביר מסר שהוא מעוניין להשתדרג לתפקיד רם דרג יותר.

לפי המתווה שבוחנים בגוש השינוי, סגלוביץ' יקבל תפקיד בתמורה לתמיכה אקטיבית בממשלה, למשל שר תחת הכובע של פרויקטור לפשיעה הערבית באופן ממוקד, או שר במשרד לביטחון פנים תחת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שצפוי לקבל את התיק ולהחליף את איתמר בן גביר. בגוש רואים בסגלוביץ' ככתובת להביא את השינוי המיוחל בנושא הפשיעה המשתוללת במגזר הערבי. הוא היה סגן שר בממשלה בראשות נפתלי בנט, והעביר מסר שהוא מעוניין להשתדרג לתפקיד רם דרג יותר.

למעשה, בגוש השינוי שוקלים מצב שגם אם רע"מ לא תתמוך באופן אקטיבי בממשלה, סגלוביץ' יהיה הקול שלהם בקואליציה. גם הוא וגם עבאס רואים באפשרות הזו כפתרון ביניים טוב. הציבור הערבי יצא בהמוניו להצביע על שינוי בפשיעה ברחובות, והנחת העבודה שזה לא משנה אם יישב בממשלה עבאס שיטפל בעניינים שלהם או סגלוביץ' שמצטרף ל"רוב היהודי", כפי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מגדיר את זה. זה למעשה פתרון של האצבע הציונית של סגלוביץ' למה ש

למעשה, בגוש השינוי שוקלים מצב שגם אם רע"מ לא תתמוך באופן אקטיבי בממשלה, סגלוביץ' יהיה הקול שלהם בקואליציה. גם הוא וגם עבאס רואים באפשרות הזו כפתרון ביניים טוב. הציבור הערבי יצא בהמוניו להצביע על שינוי בפשיעה ברחובות, והנחת העבודה שזה לא משנה אם יישב בממשלה עבאס שיטפל בעניינים שלהם או סגלוביץ' שמצטרף ל"רוב היהודי", כפי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מגדיר את זה. זה למעשה פתרון של האצבע הציונית של סגלוביץ' למה ש

מבחינת סגלוביץ', היעד הכי חשוב הוא להחליף את הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. מבחינתו, שייסגרו את הפרטים של מה יהיה תפקידו בממשלה, והוא לא צריך שמישהו יגיד לו אם לתמוך בה או לא. מהבחינה הזו, הנוסחאות של תמיכה אקטיבית של רע"מ או לא אינן רלוונטיות במיוחד.

מבחינת סגלוביץ', היעד הכי חשוב הוא להחליף את הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. מבחינתו, שייסגרו את הפרטים של מה יהיה תפקידו בממשלה, והוא לא צריך שמישהו יגיד לו אם לתמוך בה או לא. מהבחינה הזו, הנוסחאות של תמיכה אקטיבית של רע"מ או לא אינן רלוונטיות במיוחד.

מבחינת סגלוביץ', היעד הכי חשוב הוא להחליף את הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. מבחינתו, שייסגרו את הפרטים של מה יהיה תפקידו בממשלה, והוא לא צריך שמישהו יגיד לו אם לתמוך בה או לא. מהבחינה הזו, הנוסחאות של תמיכה אקטיבית של רע"מ או לא אינן רלוונטיות במיוחד.