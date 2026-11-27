אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, יו"ר רע"מ מנסור עבאס יכריז במוצאי השבת או ביום ראשון על חמאס כארגון טרור, כפי שנחשף ב-ynet לפני שבועיים וחצי. מדובר בניסיון שלו להשתלב בממשלה הבאה, כשהדמוקרטים ממשיכים במאמץ לשלב אותו בקואליציה הבאה. במקביל, בגוש השינוי בוחנים אפשרות לצרף רק את יואב סגלוביץ' לממשלה ולקואליציה, כשמפלגתו רע"מ תתמוך מבחוץ.
כשנשאל מוקדם יותר החודש מדוע לא אמר שחמאס ארגון טרור, אמר עבאס כי יש "תשובה חד-משמעית". בתשובה לשאלת מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי במעמד ההמלצות, הסביר: "תשאיר לי את המרווח הזה לבנות גשר ולהשפיע גם בצד השני. ותשאיר לי מרווח לשמור על עצמי ועל משפחתי. אנחנו גשר, בוא לא נהרוס את הגשר הזה. בוא לא נהפוך אותנו לתומכי טרור ולא לבוגדים. זה בהיבט מסוים פיקוח נפש, תשאירו לנו את זה. אנחנו חד משמעית נגד טרור ואלימות נגד כל אדם".
במסיבת עיתונאים אחרי הפגישה בבית הנשיא אמר עבאס כי הוא מעוניין לראות בממשלה גם את החרדים: "את כל חלקי החברה הישראלית. ימין, מרכז, שמאל, יהודים ערבים. גם אז אמרתי (בממשלת השינוי) שחשוב שיהיה ייצוג חרדי בממשלת השינוי. אני חושב שגם היום זה אפשרי ואפשר להגיע להסכמות בנושאים שבמחלוקת".
בינתיים, רע"מ לא נמצאת בכיס של איזנקוט. עבאס נועד עם יאיר לפיד מוקדם יותר השבוע ואמר לו כי על גוש השינוי לא לבנות על הימנעות רע"מ. עבאס אמר כי או שמפלגתו תצביע בעד הקמת ממשלה בתמורה למילוי דרישותיה - או שתצביע נגדה.
הדרישות הבולטות של עבאס הן מאבק בפשיעה בחברה הערבית; העברת תקציבים לחברה הערבית - המשך תוכניות החומש, והשקעה ברשויות המקומיות, חינוך, תעסוקה, תשתיות ודיור; דרישות הנוגעות לנגב ולחברה הבדואית, ובהן הסדרת יישובים בדואיים, ועצירת הרס הבתים; וגם השתתפות בממשלה - עבאס מעוניין שרע"מ תהיה חלק מהקואליציה, ולא רק רשת ביטחון מבחוץ.
ההתפתחות מגיעה בזמן שהמגעים להקמת הממשלה הבאה מתקדמים בכמה מסלולים במקביל. איזנקוט חידש השבוע את המשא ומתן עם הדמוקרטים, ולאחר שהצדדים הגיעו להסכמות על הסכם קואליציוני, יאיר גולן צפוי לקבל את תיק ביטחון הפנים. במקביל, איזנקוט פועל להשגת הסכמות עם יהדות התורה, ובגוש השינוי שאפו להשלים את ההסכמים עם יתר המפלגות עד מוצאי שבת - אך אז ביטל יו"ר ביחד נפתלי בנט פגישה עם צוות ישר, על רקע המגעים עם רע"מ.
בנט חוזר לאחרונה שוב ושוב כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא מהפכת המשרתים ופתרון בהול למילואימניקים, וכך גם אמר לאיזנקוט. לדבריו, הוא מבין שבממשלה שנסמכת על יהדות התורה יהיה צורך בפשרות, וזו אחת הסיבות שהוא מעדיף אחדות - בלי המפלגות החרדיות ורע"מ - כשאיזנקוט ראשון ברוטציה. כלשונו, הוא "מוכן להתפשר, ולא להתפשט".
מנגד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן עשה שינוי דרמטי כשהצהיר ביום רביעי כי יאפשר הקמת ממשלה בתמיכת יהדות התורה, מבלי לציין כיצד ינהגו המפלגות הערביות במקרה שכזה. "זו לא תהיה ממשלת מיעוט, זו ממשלת רוב יהודי", אמר בריאיון לכאן רשת ב'. לדבריו, "עד סוף השבוע הבא אפשר להציג ממשלה עם רוב יהודי ברור". לא ברור אם ליברמן או בנט יסכימו לתמיכה אקטיבית של רע"מ כדי שהממשלה שתקום לא תהיה "ממשלת מיעוט" בהגדרתה.