שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר הבוקר (שלישי) שהנשיא דונלד טראמפ מעדיף פתרון דיפלומטי למבוי הסתום שאליו הגיע המו"מ מול איראן, אך מציב תנאים בלתי מתפשרים: לא יהיה למשטר נשק גרעיני, הוא לא יוכל להחזיק אורניום מועשר, ולא תהיה לו שליטה במצר הורמוז. בהופעה בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) הוסיף האקבי: "אם הם יכולים לחיות עם התנאים האלה, ייתכן שנוכל להגיע לפתרון דיפלומטי. אם הם לא יהיו מוכנים - הנשיא הוכיח פעמיים בשנה וחצי האחרונות שהוא מוכן להשתמש בפעולה צבאית. והוא מוכן לעשות זאת שוב".

הריאיון עם האקבי בכנס INSS:

( צילום: כנס המכון למחקרי ביטחון לאומי הINSS )

ברקע תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, והשינוי ביחס בדעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל, הוא הביע תקווה שלא תתרחש "רעידת אדמה" ביחסי שתי המדינות. הוא הביע תקווה שהשנתיים הנותרות בכהונת טראמפ לא יתאפיינו בהתגוששות מפלגתית סביב ישראל, וטען שחלו "שינויים מצערים" ביחס של חלקים במפלגה הדמוקרטית כלפיה.

לדבריו, שימור השותפות עם ישראל הוא אינטרס אמריקני עליון: "לרוב האמריקאים אין מושג כמה אנחנו חולקים במונחים של מודיעין, חומרה צבאית ויכולת מבצעית, טכנולוגיה וחקלאות. מעל לכל עומדת מערכת ערכים שמאמינה בדמוקרטיה, בזכויות נשים, ביכולת של אנשים לממש חופש ביטוי, לבחור את הממשלה שלהם, להיות מסוגלים לבקר את הממשלה שלהם, ועדיין להתעורר בבוקר שלמחרת בלי כדור בראש בגלל זה".

באשר להצהרת טראמפ על הפסקת הסיוע הביטחוני לישראל כבר השנה, הבהיר האקבי שספק אם הדבר יוכל לצאת לפועל לפני 2028 ללא התערבות הקונגרס, שכן קיימות הקצאות תקציביות שכבר אושרו. לדבריו הוא עצמו עבד על מזכר ההבנות מול שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, כדי "להקדים את המאוחר".

על התפיסה הרווחת בקרב המפלגה הדמוקרטית וחלקים גדולים בציבור האמריקני, שלפיה ארה"ב "מחלקת כסף" לישראל, הוא אמר: "כל ה-3.8 מיליארד דולר חוזרים לארה"ב. ישראל קונה את כל החומרה והתוכנה שהיא צריכה כדי להגן על עצמה, וזה מתורגם למשרות אמריקאיות ולשגשוג אמריקאי".

להמחשה נתן דוגמה ממדינת ארקנסו שממנה הוא מגיע: "בעיירה הקטנה קמדן, שמונה 12 אלף תושבים, יש 4,000 איש שעובדים בעיקר על רכיבים עבור כיפת ברזל, קלע דוד וחץ 3. כל כדור תחמושת שצה"ל משתמש בו בישראל מיוצר ממש מחוץ לעיר ליטל רוק".

"חמאס לא עמד בהסכם"

בנוגע למבוי הסתום שאליו נקלעה תוכנית 20 הנקודות לרצועת עזה, הצביע האקבי על פירוק חמאס מנשקו כמפתח היחיד להתקדמות. "התהליך היה איטי משום שחמאס לא עמד בהסכם", טען. "הם אמרו שיעשו זאת, אבל לא עשו דבר. הם לא מסרו כדור אחד, פצצה אחת, רובה אחד, אקדח אחד או רקטה אחת. כלום".

הוא הזכיר שטראמפ הציב לחמאס אולטימטום ברור שלפיו לא יוכל להישאר עם יכולת צבאית כלשהי ברצועה. "ארה"ב וישראל היו סבלניות מאוד", הוסיף. "מה שכואב לי הוא לראות מדינות רבות בעולם מפעילות את כל הלחץ על ישראל, בזמן שמי שבאמת תוקעת את המהלך זו חמאס. הטבח והשחיטה של 1,200 חפים מפשע ב-7 באוקטובר, וחטיפת 251 בני אדם, זה מה שיצר את הסיוט שעזה נכנסה אליו. הלחץ הבינלאומי צריך להיות מופנה לחמאס, לא לישראל".

כוחות חמאס ברצועה. "יצרו את הסיוט שעזה נכנסה אליו"

האקבי התייחס למתווה שמקדם מזכיר המדינה מרקו רוביו בין ישראל ללבנון . הוא סיפר על התפתחות מעודדת שראה כשנכח במגעים העקיפים והישירים שנערכו בוושינגטון בהשתתפות שגרירי שתי המדינות ושגריר ארה"ב בלבנון.

"הדבר החשוב ביותר שקרה הוא שהיינו כולנו באותו חדר", סיפר בהתרגשות. "על פי החוק הלבנוני מאז 1955, אזרחים לא אמורים להיות בחדר עם ישראלים ולא אמורים לדבר איתם. והנה, בפגישה השלישית שהייתה לנו, שלעולם לא אשכח, הלבנונים והישראלים שאלו מיוזמתם, בלי שארה"ב ביקשה זאת: 'האם נוכל לקרב את השולחנות זה לזה כדי שתהיה יותר אינטימיות וקרבה בשיחה?'. כשראיתי את זה, הבנתי שיש כאן שיחה אמיתית, כנות ופתיחות".

לדברי האקבי, הצד הלבנוני הבין שישראל לא מעוניינת להישאר בשטח שכבשה, והיא נמצאת שם רק כדי להגן על התושבים ליד הגבול. "הסיבה היחידה שישראל לא יכולה לצאת היום מלבנון היא שאנחנו מחכים לפירוק חיזבאללה, כמו שאנחנו מחכים לחמאס", הוסיף. "כשצבא לבנון יהיה חזק מספיק כדי לקבל אחריות על הביטחון, ישראל תשמח לנופף לשלום ולחזור הביתה".