הדיווחים מבלגיה, לוקסמבורג ושבדיה הבוקר מגיעים כאמור שלושה שבועות אחרי

מתקפת סייבר דומה וחסרת תקדים

על מאות סופרמרקטים בצרפת, שבמסגרתה הצליחו האקרים לגרום למקפיאים ולחדרי קירור להתחמם עד ל-50 מעלות לפחות, לקלקל את הסחורה – ולהביא להשלכת טונות על גבי טונות של מזון לפח האשפה, תוך אובדן מוערך של עשרות מיליוני אירו. גורמים בצרפת לא הפנו בשעתו אצבע מאשימה לעבר גורם שעשוי היה לבצע את פעולת החבלה, אם כי היה מי שמציין כי היא באה כשברקע

החשש באירופה ממתקפות היברידיות של רוסיה