רשתות שיווק בשלוש מדינות לפחות באירופה דיווחו בצהריים (יום ב') על תקרית חריגה שבמסגרתה נפגעה פעילותם של מקררים ומקפיאים בעשרות מרכולים. רשת הסופרמרקטים "אהולד גדלהייז" הודיעה על "תקרית IT" שבמסגרתה הטמפרטורה עלתה לפתע במערכות הקירור בעשרות מרכולים שלה בבלגיה ובלוקסמבורג, ורשתות ICA ו-Coop מסרו כי הטמפרטורה של מקפיאים בכמה חנויות שלהן בשבדיה עלתה הלילה גם היא בחדות, ולפחות חנות אחת של ICA ייחסה את התקרית למתקפת סייבר.
החנות של ICA השבדית שתלתה את התקרית במתקפת סייבר דיווחה כי הטמפרטורה במקררים ובמקפיאים שלה כוונה על-ידי ההאקרים ל-50 מעלות צלזיוס, ממש כמו במתקפה שאירעה בצרפת לפני שלושה שבועות. קבוצת קמעונאות המזון הפרטית Coop מסרה לעיתון השבדי "אפטונבלודט" כי שישה מסניפיה הושפעו מתקריות דומות.
הדיווחים מבלגיה, לוקסמבורג ושבדיה הבוקר מגיעים כאמור שלושה שבועות אחרי מתקפת סייבר דומה וחסרת תקדים על מאות סופרמרקטים בצרפת, שבמסגרתה הצליחו האקרים לגרום למקפיאים ולחדרי קירור להתחמם עד ל-50 מעלות לפחות, לקלקל את הסחורה – ולהביא להשלכת טונות על גבי טונות של מזון לפח האשפה, תוך אובדן מוערך של עשרות מיליוני אירו. גורמים בצרפת לא הפנו בשעתו אצבע מאשימה לעבר גורם שעשוי היה לבצע את פעולת החבלה, אם כי היה מי שמציין כי היא באה כשברקע החשש באירופה ממתקפות היברידיות של רוסיה, כנקמה על התמיכה האירופית באוקראינה.
המתקפה בצרפת אירעה בלילה שבין 11 ל-12 באוקטובר: האקרים בלתי-ידועים הצליחו להתחבר מרחוק לתוכנה לוויסות הטמפרטורה במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור המשמשת רשתות מרכולים מובילות בצרפת, ושינו את ההגדרות מרחוק כך שהטמפרטורה תטפס, ברבים מהמקרים עד 50 מעלות. את ההתחממות תזמנו כך שתתרחש בין 23:00 בלילה ל-4:00 בבוקר, וכשהעובדים הראשונים הגיעו למרכולים הם מצאו את תאי הקירור חמים, בחלק מהמקרים ממש לוהטים, כשהמזון שבתוכם מקולקל וחלק מהציוד עצמו נמס. בעקבות זאת נאלצו לזרוק לפח כמויות אדירות של אוכל, שלא עמד עוד בתקנות התברואה. בכמה מקרים אף פרצו שריפות.
בצרפת דיווחו בשעתו על יותר מ-400 סניפי מרכולים שנפגעו במתקפת הסייבר, בהם לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כ-30 סניפי מונופרי (Monoprix) וכמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc). התביעה בפריז הודיעה כי פתחה בחקירה ראשונית בנוגע למתקפת הסייבר, ולשכתו של ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו מסרה כי הוא עוקב באופן אישי אחר ההתפתחויות, וכי צרפת מתאמת את המאמצים מול שותפותיה באירופה.
חשד גם בארה"ב: ההאקרים פרצו למקררים במרכולים צבאיים
לפי מקורות המעורים בפרטים, המתקפה בצרפת כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. בחודשים האחרונים חשפה החברה כמה פרצות אבטחה קריטיות שהשפיעו על חבילות תוכנה המשמשות במערכות הקירור שלה, וב-18 בספטמבר דיווחה על פרצה המאפשרת לתוקפים להשיג גישת קריאה וכתיבה למשתנים פנימיים, וכן להעלות ולהריץ קוד מחשב לא מאובטח. ביום שבו נחשפה המתקפה בתקשורת מסרה "דנפוס" כי היא "מודעת לתקריות בצרפת המשפיעות על מספר מוגבל של מערכות לניהול קירור". לדברי החברה היחידות שנפגעו "פעלו באמצעות קושחה מיושנת" והיא "ממליצה ללקוחות זה זמן רב לעדכן את המערכות הנתמכות בקושחה העדכנית ביותר, ולהעביר מערכות מדור ישן לפתרונות מהדור הנוכחי". ב-Danfoss ציינו לאחרונה כי בשנת 2022 האקרים כבר פרצו או ניסו לפרוץ לסופרמרקטים ברוסיה ובישראל שהשתמשו בגרסאות מיושנות של בקרי הקירור שלה.
השיבושים הקשים שנגרמו ממתקפת ההאקרים בצרפת הזכירו לגורמים יודעי דבר שיבושים דומים שדווחו בסוף אוגוסט האחרון בלפחות שישה מרכולים של צבא ארה"ב – חנויות בתוך הבסיסים שבהן קונים אנשי הצבא מזון. החל ב-26 באוגוסט דיווחו כמה בסיסים צבאיים ברחבי ארה"ב על תקלות קירור, ובבסיס פורט וואצ'וקה שבאריזונה כל המקפיאים עברו במהלך הלילה למצב הפשרה, כך שהמזון הקפוא או המקורר בהם התקלקל. מרכולים נוספים הגבילו את המכירות, ובחלקם נמכרו רק מוצרים יבשים.
משרד ההגנה האמריקני אישר בשעתו כי הוא מודע ל"שיבוש אפשרי בקירור" ברשת המרכולים הצבאית, אך סירב להעלות השערות לגבי הסיבה. יחידות חקירה של הצבא ושל חיל האוויר, ובהן יחידת הסייבר של אגף החקירות הפליליות של הצבא, פתחו בבדיקה, ובשבוע שעבר חשפה סוכנות הידיעות רויטרס כי הפנטגון חושד שהתקלות שדווחו באותם בסיסים צבאיים אכן נגרמו ממתקפת סייבר. גורמים בצבא ארה"ב אמרו לסוכנות כי חוקרי סייבר משתפים פעולה בחקירתם עם רשויות אכיפת החוק בצרפת.