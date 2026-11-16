מלשכת ראש הממשלה במשטרה. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו האשים אותו בשימוש בפרשת מעצר פעילי רע"מ כדי לחסום ממשלת אחדות, אמרו הערב בליכוד כי הם חוזרים על הבקשה "המובנת מאליה לא לקדם צעדים דורסניים באופן חד צדדי, ולהימנע מהמהלך של החלפת יו"ר הכנסת בזמן שמתנהל משא ומתן להקמת ממשלת אחדות".

מלשכת ראש הממשלה במשטרה. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו האשים אותו בשימוש בפרשת מעצר פעילי רע"מ כדי לחסום ממשלת אחדות, אמרו הערב בליכוד כי הם חוזרים על הבקשה "המובנת מאליה לא לקדם צעדים דורסניים באופן חד צדדי, ולהימנע מהמהלך של החלפת יו"ר הכנסת בזמן שמתנהל משא ומתן להקמת ממשלת אחדות".

בעוד ח"כ מדן מהליכוד קורא לאחדות, בהודעת המפלגה נאמר כי הם דרשו כי "איזנקוט וראשי גוש השמאל יחדלו מפרסום הודעות משתלחות ומסיתות כלפי ראש הממשלה נתניהו והליכוד". הם המשיכו לתקוף את יו"ר ישר! ואמרו כי "איזנקוט מעדיף להקדיש את הימים הקרובים לצעדים חד צדדיים בכנסת במקום למשא ומתן רציני להקמת ממשלת אחדות. ראש הממשלה נתניהו והליכוד מושיטים פעם אחר פעם יד לאחדות לאומית. על איזנקוט וגוש השמאל לחדול מהצעדים החד צדדים ומההשתלחויות הפרועות, ולהראות שגם הם באמת מעוניינים באחדות".

בעוד ח"כ מדן מהליכוד קורא לאחדות, בהודעת המפלגה נאמר כי הם דרשו כי "איזנקוט וראשי גוש השמאל יחדלו מפרסום הודעות משתלחות ומסיתות כלפי ראש הממשלה נתניהו והליכוד". הם המשיכו לתקוף את יו"ר ישר! ואמרו כי "איזנקוט מעדיף להקדיש את הימים הקרובים לצעדים חד צדדיים בכנסת במקום למשא ומתן רציני להקמת ממשלת אחדות. ראש הממשלה נתניהו והליכוד מושיטים פעם אחר פעם יד לאחדות לאומית. על איזנקוט וגוש השמאל לחדול מהצעדים החד צדדים ומההשתלחויות הפרועות, ולהראות שגם הם באמת מעוניינים באחדות".

בעוד ח"כ מדן מהליכוד קורא לאחדות, בהודעת המפלגה נאמר כי הם דרשו כי "איזנקוט וראשי גוש השמאל יחדלו מפרסום הודעות משתלחות ומסיתות כלפי ראש הממשלה נתניהו והליכוד". הם המשיכו לתקוף את יו"ר ישר! ואמרו כי "איזנקוט מעדיף להקדיש את הימים הקרובים לצעדים חד צדדיים בכנסת במקום למשא ומתן רציני להקמת ממשלת אחדות. ראש הממשלה נתניהו והליכוד מושיטים פעם אחר פעם יד לאחדות לאומית. על איזנקוט וגוש השמאל לחדול מהצעדים החד צדדים ומההשתלחויות הפרועות, ולהראות שגם הם באמת מעוניינים באחדות".