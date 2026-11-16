חברים ראשונים בגוש השינוי ב"מאהל האחדות" שהקים חבר הכנסת החדש מהליכוד אלישע מדן - ובהם גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. ביקורו של איזנקוט באוהל בירושלים שהקים מדן התקיים לאחר שלמקום באו גם יו"ר הכנסת המיועד מתן כהנא, הח"כים שירה שפירא, ישראל זרי וכן חילי טרופר, שהיה הראשון מגוש השינוי שהגיע. כל החמישה שהגיעו הם חברי ישר!.
"כשאומרים 'אחדות' לא מתכוונים לממשלת אחדות, אלא לאחדות שהבסיס שלה זה כבוד הדדי, ערבות הדדית, מחויבות לביטחון המדינה ולשירות משותף. אתם באופן אישי דוגמה לזה", אמר איזנקוט במאהל.
איזנקוט הגיע ל"מאהל האחדות" לאחר רצף מתקפות של הליכוד עליו, על רקע פרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה במשטרה. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו האשים אותו בשימוש בפרשת מעצר פעילי רע"מ כדי לחסום ממשלת אחדות, אמרו הערב בליכוד כי הם חוזרים על הבקשה "המובנת מאליה לא לקדם צעדים דורסניים באופן חד צדדי, ולהימנע מהמהלך של החלפת יו"ר הכנסת בזמן שמתנהל משא ומתן להקמת ממשלת אחדות".
בעוד ח"כ מדן מהליכוד קורא לאחדות, בהודעת המפלגה נאמר כי הם דרשו כי "איזנקוט וראשי גוש השמאל יחדלו מפרסום הודעות משתלחות ומסיתות כלפי ראש הממשלה נתניהו והליכוד". הם המשיכו לתקוף את יו"ר ישר! ואמרו כי "איזנקוט מעדיף להקדיש את הימים הקרובים לצעדים חד צדדיים בכנסת במקום למשא ומתן רציני להקמת ממשלת אחדות. ראש הממשלה נתניהו והליכוד מושיטים פעם אחר פעם יד לאחדות לאומית. על איזנקוט וגוש השמאל לחדול מהצעדים החד צדדים ומההשתלחויות הפרועות, ולהראות שגם הם באמת מעוניינים באחדות".
ח"כ טרופר שיתף אחרי שהגיע למאהל: "הלכתי לתת חיבוק לגיבור ישראל אלישע מדן, שעם גוף שבור ישן באוהל בקור הירושלמי. גם בתוך המציאות הישראלית המורכבת, חייבים לשמור מקום למעשים פשוטים של אחווה. את משפחת מדן אני מכיר שנים. ביקרתי את משפחתו מחוץ לטיפול נמרץ כשבנם נלחם על חייו, ומאז אלישע ואני נפגשים שוב שוב במסע השיקום שלו. האיש הזה נלחם עבור כולנו ושילם מחיר כבד כדי שנחיה פה. מי שרואה אל אלישע רק דרך עיניים פוליטיות הבעיה היא אצלו".
הוא השיב לביקורת על הגעתו, ומסר: "ברור לי שיש גם ציניקנים שנתלים באלישע, ושהתמונה מורכבת ויש לה משמעויות פוליטיות. אבל אני מסרב לוותר על האפשרות שנחיה כאן ביחד, ושנצליח לראות אחד את השני לא רק דרך עמדה פוליטית, אלא דרך היותנו אנשים אחים שאוהבים את הארץ הזו".
ארבעה ימים אחרי שנשבע אמונים וזכה למחיאות כפיים מרגשות מעמיתיו שקמו לכבודו במליאת הכנסת, ח"כ מדן הקים במוצאי שבת אוהל מחוץ למשכן בירושלים, בדרישה להקמת ממשלת "אחדות", כשברקע הקריאות של יו"ר מפלגתו וראש הממשלה נתניהו להקים "ממשלת אחדות לאומית", עם כל מפלגות הגוש שלו ובהובלתו.
פגישת המשא ומתן הראשונה בין הצוותים של ישר! והליכוד התקיימה אתמול, אך בעיקר לשם הפרוטוקול. החשדנות ההדדית, חילופי האשמות הפומביים בין נתניהו לאיזנקוט - והביקורת מתוך גוש השינוי על ממשלה עם נתניהו - מונעים פריצת דרך.
הודעה משותפת של שתי המפלגות אחרי הפגישה אתמול לא היה בעצם כלום. "הסתיימה פגישת נציגי ישר, ביחד, והליכוד. הפגישה התקיימה באווירה עניינית וסוכם כי השיח בין הצדדים יימשך", נכתב בהודעה הרשמית, שדי נכפה עליהן לפרסם. מאוחר יותר נחשפה פרשת "שתילת המידע", ושוב פורסמו חילופי האשמות.