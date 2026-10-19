מעצרם של שלושה חשודים בתקיפת הצלמת הוארך עד ליום רביעי, 21 באוקטובר, וחשוד רביעי בתקיפה טען שכלל לא היה בזירה וטענותיו נבדקות. בתוך כך, השופטת חגית פלאוט באבד האריכה בשלושה ימים גם את מעצרם של שני חשודים בתקיפת הדיפלומטים הזרים, שסירבו לדבר בחקירתם ולא שיתפו פעולה עם החוקרים. נציג היחידה החוקרת אמר בעניינם כי "אירועים אלו עושים נזק למדינת ישראל ופוגעים במעמדה", ועורך דינם טען כי "אלו 'מעצרי ynet'. לא ניתן לזהות אף אחד מהחשודים שכן בסרטונים נראה כי האנשים בזירה עטו מסכות".