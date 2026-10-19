בית משפט השלום בירושלים האריך היום (שני) את מעצרם של עשרת הפורעים היהודים שנעצרו בעקבות תקיפת הצלמת היידי לוין והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים באזור בנימין, במבצע משטרתי שזכה לשם "עלה של זית".
מעצרם של שלושה חשודים בתקיפת הצלמת הוארך עד ליום רביעי, 21 באוקטובר, וחשוד רביעי בתקיפה טען שכלל לא היה בזירה וטענותיו נבדקות. בתוך כך, השופטת חגית פלאוט באבד האריכה בשלושה ימים גם את מעצרם של שני חשודים בתקיפת הדיפלומטים הזרים, שסירבו לדבר בחקירתם ולא שיתפו פעולה עם החוקרים. נציג היחידה החוקרת אמר בעניינם כי "אירועים אלו עושים נזק למדינת ישראל ופוגעים במעמדה", ועורך דינם טען כי "אלו 'מעצרי ynet'. לא ניתן לזהות אף אחד מהחשודים שכן בסרטונים נראה כי האנשים בזירה עטו מסכות".
בדיון נוסף שהתקיים היום, בית המשפט דן בעניינם של ארבעת החשודים הנותרים, שלפי המשטרה השתלטו על בית פלסטיני בשטח B והפרו צו שטח צבאי סגור. לפי החשד הם יצאו מהבית הפלסטיני לפעולות נוספות נגד פלסטינים באזור. עורך דינם של הארבעה, עו"ד דניאל שמשווילי, טען כי החשודים לא ראו שקיים צו מסוג זה על השטח. "מדובר במעצרי ראווה", הוא טען בדיון. השופטת שחררה שלושה חשודים בתנאים מגבילים, אבל האריכה בשלושה ימים את מעצרו של החשוד הרביעי, שלגביו הסבירה כי "קיים חשד סביר לביצוע העבירות".
מבצע "עלה של זית" של המשטרה החל הבוקר, בשיתוף שב"כ ובליווי לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל, במסגרתו נעצרו כאמור עשרה חשודים. במקביל למבצע, אתמול נעצר תושב השומרון בחשד למעורבות באירועי אלימות קיצונית אחרים, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לפני כתב אישום. כתב האישום נגדו צפוי כבר מחר.
עו"ד אסף גונן מארגון "חוננו" אמר בסוף הדיון כי "מדובר במעצרי סרק. היחידה החוקרת לא מספקת ראיות. הכול בשביל לרצות את התקשורת וחלק מהציבור בישראל. הייתי מצפה שבמשטרת ישראל, באירוע חמור ככל שיהיה, שיעצרו רגע ויעשו חקירה מעמיקה".
גם עו"ד שמשווילי מסר: "אנחנו יוצאים מדיון טעון ולא נותר לי אלא לצטט את משרד ראש הממשלה, שכתב כי לצד האשמות קשות נדרשות ראיות - שאלה לא הוצגו בפני בית המשפט. אני בטוח שהעצורים ישוחררו ככל שנתקדם בתיק".