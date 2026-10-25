המשטרה חוקרת איומים על דקלה רזי, אימו של בניהו רזי, לאחר שהגישה תלונה נגד עדנה לוי, אימא של לינור ששון - הנאשמת בסיוע ברצח, וסבתו של אביאור ששון - הנאשם המרכזי ברצח. לטענת רזי, לוי איימה עליה, מטרידה ומכפישה אותה: "אנחנו חוששים מהסלמה. זה גיהינום עבורנו". לפני כחודש, נחקרה לוי לאחר שהגיעה לבית החולים שבו מאושפזת בתה, כשברשותה על פי החשד פרוטוקול משפטי מזויף - שבו נכתב כי היא רשאית לבקר את בתה "מתי שנוח לה".
כאמור, פרשת רצח בניהו רזי, שהתרחשה ביולי 2026 בדירת נופש בשכונת נחלאות בירושלים, הובילה להגשת כתבי אישום חמורים נגד שבעה מעורבים, בהם בני משפחת ששון. לפי כתב האישום, על רקע סכסוך אישי, בנה של לינור, אביאור ששון, מוגדר כחשוד המרכזי שדקר את רזי בחזהו וגרם למותו, בעוד הוא טוען מנגד כי פעל מתוך הגנה עצמית.
האם, לינור ששון, נאשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. היא חשודה כי לקחה חלק בתכנון המוקדם בביתה, הסיעה את החבורה שהצטיידה בכלי נשק ואלות אל זירת הרצח, וסייעה לבנה ולמעורבים נוספים להימלט מהמקום. בחודש שעבר, פונתה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה.
בשבוע שעבר, שלושה חודשים אחרי הרצח, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי אין ראיות המבססות אישום ברצח נגד בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ונגד שילת חוטה. עורכי הדין רועי פוליטי ועומרי שטרן, המייצגים את צרפי מטעם הסנגוריה הציבורית, מסרו אז כי לצד אותה קביעה, ציין בית המשפט כי "קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח".