התפתחות נוספת בחקירת רצח בניהו רזי: אמה של לינור ששון, הנאשמת במעורבות ברצח ומאושפזת בבית החולים בשל מצבה הרפואי, נחקרת בשעות אלו במשטרת ירושלים. זאת, לאחר שהגיעה לבית החולים שבו מאושפזת בתה, כשברשותה על פי החשד פרוטוקול משפטי מזויף - שבו נכתב כי היא רשאית לבקר את בתה "מתי שנוח לה".
הנאשמת (46) פונתה בשבוע שעבר ממעצרה בנווה תרצה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה. ששון, תושבת ירושלים, היא אימו של אביאור ששון, המואשם ברצח בפרשה. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט.
לפני כשבועיים הגישה עורכת דינה של ששון, חן מאירי, עתירה בהולה לבית המשפט, שבה טענה כי שב"ס נמנע מלהעניק לה טיפול רפואי הולם, חרף התלונות על מצבה. בתגובה לעתירה טענו בשב"ס כי ששון הציגה מצג שווא שלפיו היא מתקשה ללכת. "כשהעצורה נכנסה למרפאה היא עשתה זאת במצג כשהיא מתקשה ללכת, וביציאתה מהמרפאה הלכה באופן חופשי, לא מעדה ולא נתקלה בקירות", נכתב בתגובה.
אלא שימים ספורים לאחר אותה תגובה, פונתה ששון לבית החולים, שם עלה חשד כי לקתה באירוע מוחי. עו"ד מאירי מסרה אז: "צר לי ששב"ס, חרף תחנונים ועתירות, בחר לראות את העצורה כמתחזה, והתוצאה לא איחרה לבוא". מאירי מתחה ביקורת גם על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "טיפול נאות בעצורים לא מספק רייטינג - ומכאן שמאפשר זילות בחיי אדם".
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בשב"ס מסרו אז בתגובה: "העצורה לינור ששון נבדקה היום על-ידי רופא שב״ס שהפנה אותה להמשך בירור רפואי. העצורה נלקחה ברכב שב"ס להמשך בירור רפואי בבית החולים 'אסף הרופא', שם הוחלט על אשפוזה מטעמים רפואיים שאינם קשורים לשהותה במעצר ושלא נוכל לפרט מפאת צנעת הפרט. העצורה תוחזר לחזקת משטרת ישראל".
מכתבי האישום שהוגשו נגד שבעה מהמעורבים ברצח ב-11 ביולי בירושלים עולה כי אגם צרפי ושילת חוטה עלו לדירה של ששון, ושם התארגנו ארבעת הנאשמים האחרים - אביאור ששון ושלושה נערים נוספים- לרצוח את רזי, תוך שהשתיים טוענות שהוא וחברו תקפו אותן. האם הסיעה את החבורה החמושה תוך שהפצירה בהם לא "לגמור" את רזי, אך צפתה במתרחש והבריחה אותם לאחר מכן.