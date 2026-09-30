, נחקרת בשעות אלו במשטרת ירושלים. זאת, לאחר שהגיעה לבית החולים שבו מאושפזת בתה, כשברשותה על פי החשד פרוטוקול משפטי מזויף - שבו נכתב כי היא רשאית לבקר את בתה "מתי שנוח לה".

, נחקרת בשעות אלו במשטרת ירושלים. זאת, לאחר שהגיעה לבית החולים שבו מאושפזת בתה, כשברשותה על פי החשד פרוטוקול משפטי מזויף - שבו נכתב כי היא רשאית לבקר את בתה "מתי שנוח לה".

הנאשמת (46) פונתה בשבוע שעבר ממעצרה בנווה תרצה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה. ששון, תושבת ירושלים, היא אימו של אביאור ששון, המואשם ברצח בפרשה. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט.

הנאשמת (46) פונתה בשבוע שעבר ממעצרה בנווה תרצה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה. ששון, תושבת ירושלים, היא אימו של אביאור ששון, המואשם ברצח בפרשה. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט.

הנאשמת (46) פונתה בשבוע שעבר ממעצרה בנווה תרצה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה. ששון, תושבת ירושלים, היא אימו של אביאור ששון, המואשם ברצח בפרשה. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט.