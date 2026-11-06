לפחות ארבע ספינות הקשורות ל איראן נצפו בשבועות האחרונים משייטות במסלולים חריגים ומתעכבות מעל כבלי תקשורת תת-ימיים במפרץ עומאן, כך דיווח "פייננשל טיימס". המעקב אחר תנועת הספינות העלה חשד כי הן בחנו את נתיבי הכבלים, ואולי אף נערכו להנחת מטענים או מוקשים בקרבתם. זאת, על רקע איומים שהשמיעה איראן לפגוע בכבלים ובמרכזי נתונים באזור, אם ארה"ב ו ישראל יפתחו במתקפה נוספת נגדה .

גלריה מפת אזור מפרץ עומאן ( צילום: REUTERS/Stringer/File )

על פי נתוני חברת המודיעין הימי הישראלית ווינדוורד (Windward), שלוש מהספינות שתועדו הן מכליות הנמצאות תחת סנקציות אמריקניות, והרביעית היא ספינת דיג איראנית קטנה. ספינת הדיג שהתה מעל שני כבלי תקשורת – Europe India Gateway ו-Transworld – בין 21 ל-26 באוקטובר.

המכליות, שנעקבו באמצעות שילוב של נתוני מעקב ימי ותצלומי לוויין, האטו את מהירותן מעל נתיבי כבלים, ובהם כבל 2Africa, שאמור לחבר כמה ממדינות המפרץ לרשת העוברת דרך ים סוף ולאורך החוף המזרחי של אפריקה, וכן כבל Falcon, המקשר בין מדינות המפרץ להודו ולאפריקה.

חברת ווינדוורד, שמעסיקה כ-120 עובדים, רובם בישראל, ושלפני שנתיים נמכרה בכמעט מיליארד שקל לקרן ההשקעות האמריקנית FTV קפיטל, גם דיווחה כי תנועת הספינות הייתה חריגה ביחס להתנהלותן של ספינות אחרות באזור. בחברה הסבירו ל"פייננשל טיימס" כי הספינות "הפליגו באופן רגיל עד שהגיעו למסדרון כבלים מסוים, ורק אז האטו, נעו במעגלים, שינו כיוון, שהו במקום או כיבו את מערכות האיתות שלהן". עוד נמסר כי דפוס הפעולה שלהן "מתאים לפרופיל של מיפוי נתיבי הכבלים, או של הנחת מטענים או מוקשים עליהם בזמן שהספינות אינן משדרות את מיקומן".

"מטרות חדשות ונשקים חדשים ייחשפו". כבל תקשורת תת ימי תת-ימי ( צילום: shutterstock )

שתיים מהמכליות היו ריקות, וכל הספינות כיבו את מערכות המעקב שלהן בנקודות שונות במהלך החודש האחרון. אחת מהן, מכלית בשם Celestial Sea, שטה במעגל במשך מעט יותר מארבע שעות סביב כבל 2Africa ב־14 באוקטובר. למחרת כיבתה את מערכת האיתות שלה באזור שבין הכבל לבין Bay of Bengal Gateway, המחבר בין איחוד האמירויות ועומאן למלזיה, לסרי לנקה ולהודו. ארבעה ימים לאחר מכן היא שינתה שוב את כיוונה מעל הכבל, ובהמשך עגנה מול חופי שינאס. בעלת המכלית, מחברת Glory International FZ, לא נמסרה תגובה לכתבה.

החשש מפגיעה בתשתיות התקשורת באזור משמעותי במיוחד משום שמדינות המפרץ תלויות בכבלים התת־ימיים לצורך חיבורן לאינטרנט. לפי נתוני חברת TeleGeography, שישה כבלים עוברים במצר הורמוז, ושלושה נוספים נמצאים בשלבי הקמה: Fibre in Gulf, Sea-Me-We 6 ו־2Africa. הכבלים חיוניים במיוחד לעיראק, כוויית, בחריין וקטאר, שתלויות לחלוטין בכבלים העוברים מתחת למצר לצורך חיבורן לאינטרנט.

האיום האיראני על התשתיות הדיגיטליות הושמע בכמה הזדמנויות במהלך החודש האחרון, בתגובה לדברים שנשמעו מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובכירים אמריקנים אחרים על אפשרות של תקיפות נוספות נגד איראן . ב-19 באוקטובר אמר חוסיין מוחבי, דובר משמרות המהפכה: "שבעה כבלי אינטרנט תת־ימיים מרכזיים עוברים במצר הורמוז ונושאים את כל הנתונים המסחריים והאינטרנטיים. אנחנו רק רוצים שארה"ב תבין כי מטרות חדשות ונשקים חדשים ייחשפו. ובסופו של דבר, נסלק את שרידי הכוח האמריקני מהאזור".

כוחות מארינס של ארה"ב עולים על מכלית נפט במפרץ עומאן ( צילום: AFP PHOTO / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / US MARINE CORPS )

שבוע קודם לכן איים מוחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, כי "מרכזי נתונים ומתקני בינה מלאכותית יושמדו". בהמשך החודש אמר גם ידאללה ג'וואני, סגן מפקד משמרות המהפכה לעניינים פוליטיים, כי נכסים ובהם כבלי אינטרנט ייפגעו בתגובה לתקיפות נגד תשתיות איראניות.