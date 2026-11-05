גם לאחר שתמו ימי הבחירות בישראל ובארצות הברית, שאלת האפשרות לתקיפה באיראן נותרה פתוחה. בשלב זה, בכל הנוגע לצבירת הכוחות האמריקניים באזור, לא ניכרת התפתחות דרמטית מלבד עיבוי הכוחות האמריקנים בדרום הארץ ומספר תנועות שאינן חריגות במיוחד בים הערבי. לא זוהו עד כה סימנים משמעותיים להתגברות בהיערכות. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי תמונת המצב עשויה להשתנות במהירות, בהתאם להחלטות שיתקבלו בוושינגטון ולמטרות של כל מהלך אפשרי.

הרמטכ"ל בהערכת מצב בפיקוד צפון ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך ימי הבחירות נקטה צמרת צה"ל זהירות יתרה מול הדרג המדיני והציבור, צמצמה כמעט לחלוטין תדרוכים ושיחות רקע וניסתה להרחיק את הצבא מהזירה הפוליטית. גם כעת, לאחר שהבחירות הסתיימו, קיים חשש מפני מהלכים משמעותיים, בעיקר מול איראן, שעלולים להוביל לפגיעה בעורף ולהשפיע על ההתפתחויות הפוליטיות שמתרחשות כרגע.

בכל הנוגע לאיראן, במערכת הביטחון מבקשים להבין לא רק אם תתחדש הלחימה, אלא גם מה תהיה מטרתה. כזכור ישראל וארה"ב יצאו למבצע "שאגת הארי" מתוך אינטרס משותף לפגוע במשטר האיראני. כעת נראה כי המטרות אינן חופפות בהכרח. נתניהו מדבר על הפלת המשטר, בעוד שבארה"ב נשמעים קולות התומכים במבצע עצים ומהיר, שיחליש את איראן ויביא אותה לשולחן המשא ומתן מעמדת נחיתות, במטרה להגיע להסכם גרעין טוב יותר. הסכם כזה עשוי להיות מוצג כהישג של הנשיא טראמפ, על רקע התוצאות הקשות שחווה מפלגתו בבחירות האמצע.

במקביל, בצה"ל מחדדים נהלים ומשמרים את הכוננות לקראת אפשרות של מהלך משמעותי מול איראן. מהלך כזה עשוי, בהיערכות הצבא, לכלול גם סבב לחימה בזירה הלבנונית. הכוחות בגבול לבנון ממשיכים בפעולות לטיהור השטח, אך חלק ניכר מהמאמץ מופנה כעת להכנת העמדות ולהתאמת דפוסי הפעולה לקראת החורף. במקביל, בצה"ל מכינים תוכניות תקיפה נגד חיזבאללה בדרום לבנון, במידה ויידרשו לכך. ביהודה ושומרון פועל צה"ל לשמר את רמת המתיחות מתחת לרף ההסלמה, ובשלב זה, נכון לכתיבת שורות אלה, הצליח במידה מסוימת לעצור את רצף פיגועי הבודדים והחוליות המקומיות.

בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בקצב הקמת היישובים, בעיקר בשומרון ובבנימין. ההערכה היא שהמגמה עשויה להתגבר אם בממשלה יעריכו כי גוש השינוי מתקרב להקמת ממשלה חדשה או במתווה של ממשלת מעבר בדרך לבחירות נוספות.