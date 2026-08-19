מ"לפגוע באיראן בהקדם האפשרי" - ל"לחנוק אותה" לאורך זמן: במשך שבועות ארוכים ניסה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקדם את המגעים מול טהרן, אך שום התקדמות לא נרשמה - וכעת הוא החליט לשנות גישה. ברשת CNN דווח הלילה (בין שלישי לרביעי), על פי גורם אמריקני, כי טראמפ הורה לשליחיו הבכירים להפסיק את השיחות מול איראן. גורם המעורה בפרטים אף ציין כי גורמים בבית הלבן הודיעו לבעלי ברית פוליטיים על שינוי האסטרטגיה.

גלריה התוכנית העדכנית של טראמפ: "לחנוק את איראן" לאורך זמן ( צילום: shutterstock, AP/Alex Brandon, REUTERS/Stringer )

דברי טראמפ על המגעים והמצור, בשבוע שעבר





במקביל, איראן ממשיכה לאיים לא רק על ספינות בהורמוז ועל מדינות במפרץ - אלא גם על יעדים באירופה. על פי דיווח ב"פייננשל טיימס" הבריטי, איראן שקלה לתקוף מטרות צבאיות אמריקנית באירופה אם טראמפ יחליט להסלים את התקיפות. שני מקורבים למשטר האיראני אמרו כי טהרן בחנה תקיפה של נכסים אמריקניים באזור דרום-מזרח אירופה כמו בולגריה, שאישרה בחודש שעבר את השימוש בבסיס חיל האוויר שלה לתדלוק מטוסים אמריקניים.

אחד הגורמים הוסיף כי קפריסין, שם נפגע בסיס חיל אוויר בריטי על ידי רחפן במרץ, היא גם בין המטרות הפוטנציאליות לתגובה במקרה של מתקפה אמריקנית מחודשת. בנוסף, הגורמים טענו כי איראן בחנה גם אפשרות של תקיפת כבלי סיבים אופטיים תת-ימיים במצרי הורמוז במקרה של הסלמה.

מאז שנחתמה הפסקת האש בין הצדדים - שהופרה שוב ושוב - טען טראמפ פעם אחר פעם כי השיחות מתקדמות היטב וכי עסקה חדשה צפויה ממש בקרוב, אך אתמול אימץ קו חדש וכתב ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social כי כלל "לא מתקיימות שיחות עם איראן, ולא מתוכננות כאלה". לדבריו, "המצור הימי נשאר במלוא כוחו. מצר הורמוז פתוח ומתפקד. כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו".

בפוסט נוסף שהעלה אתמול שיתף נשיא ארה"ב מפה של מצר הורמוז תחת הכותרת "טריטוריה אמריקנית חדשה". את "מפת הסיפוח" הזו פרסם אחרי שבסוף השבוע שעבר כבר איים להכריז על סיפוחו של המצר, אבל אז ציין כי הדבר ייעשה "אחרי שנסיים להביס את איראן, בקרוב". אך בפועל, התנועה דרך מצר הורמוז נותרה במגמת ירידה, וספינות העוברות בנתיב המים המרכזי ממשיכות להיות תחת איום איראני . הבוקר דווח באיראן כי מכלית הנפט אמארה, הקשורה לאיחוד האמירויות, שנעצרה ע"י משמרות המהפכה כשחצתה את הורמוז, שינתה מסלול לכיוון בנדר עבאס.

"מפת הסיפוח" שפרסם אתמול טראמפ

עם זאת, ב-CNN צוין כי המצור האמריקני על איראן בעל השפעה, וטהרן מאבדת חלק ניכר משליטתה במצר הורמוז. על פי הדיווח, יותר מ-80% מכלי השיט שעברו דרך מצר הורמוז בשבועיים האחרונים עברו דרך נתיב עומאן - תעלת שיט שאושרה על ידי האו"ם שאיראן מתנגדת לה בתוקף.

גורמים רשמיים אמרו אתמול ל-CNN כי ההנחייה החדשה של טראמפ באשר לשיחות הגיעה דווקא לאחר כמה "דיונים חיובים" מול איראן. עם זאת, לדבריהם, טראמפ עדיין לא היה מרוצה מחוסר הנכונות של טהרן לקבל את דרישותיו, וכעת הוא מעדיף להמתין עד שמשטר האייתוללות יאותת על נכונות מחודשת להגיע להסכם שהוא מבקש.

רק יממה לפני שהודיע טראמפ כי לא מתקיימות שיחות, שליחו המיוחד ג'ארד קושנר אמר כי השיחות עם איראן טובות מאי-פעם , אך עדיין לא התגבשו הבנות בין הצדדים. קושנר, שבמסגרת ביקורו במזרח התיכון נפגש גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר אמנם כי השיחות מתנהלות עם "חלקים שונים" מהממשלה האיראנית - אך במשמרות המהפכה מיהרו לשלול כאלה. "אין שיחות, זה שקר שהוא בסך הכול פנטזיה".

גורמים המעורים בנושא אמרו ל-CNN כי הנשיא האמריקני זעם על המתווה המתגבש בין איראן לעומאן באשר לניהול התנועה במצר הורמוז, מה שהוביל אותו אף לאיים לפגוע בשתי המדינות. למעשה, גורמים בבית הלבן סבורים שעומאן הייתה אוהדת יותר לאיראן מאשר לארה"ב במשא ומתן - במקום לפעול כשותפה ניטרלית.