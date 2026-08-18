באיראן הגיבו אחר הצהריים (יום שלישי) בלעג - ועם איומים - לפוסט שפרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social, ובו נראית מפה של מצר הורמוז תחת הכותרת "טריטוריה אמריקנית חדשה". את "מפת הסיפוח" הזו פרסם אחרי שבסוף השבוע שעבר כבר איים להכריז על סיפוחו של המצר, אבל אז ציין כי הדבר ייעשה "אחרי שנסיים להביס את איראן, בקרוב". גם אם יכריז על כך, תהיה זו כמובן הצהרה חסרת משמעות בשטח, כשבפועל ארה"ב מתקשה להגן על ספינות ומכליות בהורמוז - ורק הבוקר דווח שם על מתקפה נוספת.
בהמשך פרסם פוסט נוסף שבו התעקש כי מצר הורמוז "פתוח" לתנועת ספינות ומכליות, אף שבפועל היקף התנועה בו נותר מצומצם מאוד ביחס לתקופה שלפני המלחמה, אז חצו אותו בממוצע 130 כלי שיט מדי יום. בפוסט שלו טראמפ גם שלל משא ומתן עתידי מול איראן, לפחות לעת עתה, והבטיח שהמצור על נמליה יימשך ללא הגבלה: "אין כל שיחות או מגעים שמתנהלים או שמתוכננים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן. המצור הימי נותר בתוקף באופן מלא. מצר הורמוז פתוח ופועל. כל המוקשים הימיים הוסרו או פוצצו", כתב הנשיא.
סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב אבאדי מיהר להגיב לפוסט הראשון של טראמפ, זה שכלל את "מפת הסיפוח" של הורמוז, ולעג לו: "כמו שטראמפ כתב נכון את שמו של המפרץ הפרסי, כך גם האשליה שלו בנוגע למצר הורמוז תתוקן בקרוב, או שאנחנו נתקן את האשליות שלו". מוסטפא איזדי, סגן מפקד משמרות המהפכה, הוסיף מיד אחר כך: "מצר הורמוז נמצא תחת שליטת כוחותינו. האויב לא יודע מה לעשות ונמצא במצב של חוסר אונים".
מוקדם יותר כאמור דווח על תקיפה נוספת נגד ספינה שחצתה את הורמוז - תקיפה שהחשודה המיידית בה היא כמובן איראן, שמנסה לשתק את תנועת המכליות בנתיב הקריטי לכלכלה העולמית, שלפני המלחמה חמישית מכלל תצרוכת הנפט העולמית עברה דרכו. לפי סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO), "תחמושת לא-מזוהה" פגעה בספינה שזהותה לא נחשפה, בשעה שניסתה לחצות את המצר ולצאת מהמפרץ הפרסי. לפי הדיווח שהתקבל ב-UKMTO נזק נגרם לחדר המנועים בספינה, ואדם אחד נפגע. "שאר הצוות מקבל סיוע ממשמר החופים של עומאן", נמסר.
על רקע התקיפה הזו, שמצטרפת לתקיפות נוספות נגד ספינות בהורמוז בימים האחרונים, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הצהיר הבוקר כי המצר יישאר סגור כל עוד ארה"ב לא תעמוד בתנאי מזכר ההבנות מחודש יוני - כפי שטהרן מפרשת אותם כמובן. קאליבאף דרש שארה"ב תסיר את המצור הימי על איראן, תבטל את הסנקציות על כלכלתה ותשחרר את הנכסים האיראניים המוקפאים ברחבי העולם. הדרישה הזו, ואיומיה החדשים של איראן, מגיעים על רקע ההערכה בישראל שאיראן נערכת למהלך התקפי בעקבות המצוקה הכלכלית שמחולל בשטחה המצור הימי האמריקני, המונע ממנה לייצא נפט. ברקע לכך ניצב החשש המתמיד של משטר האייתוללות מכך שהמשבר הכלכלי יביא להצתה מחדש של המחאה הפנימית נגדו.
אמש הציב בכיר איראני "דד-ליין" חדש, ואמר שלארה"ב יש "שבועות" לקבל את תנאי איראן - או שזו תחולל הסלמה באזור. "איראן החליטה לשנות את מדיניותה מהגנתית ל'התקפית לחלוטין'", אמר הבכיר האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. "כל הגופים האיראניים יהיו ערוכים להסלמת המתיחות במצר הורמוז ובאזור - אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו", הוא הוסיף. עוד אמר כי איראן הציבה לארה"ב דד-ליין של כמה שבועות ל"יישום מלא של מזכר ההבנות" מיוני, ולדבריו לוחות הזמנים המדויקים יועברו לממשל טראמפ ולמדינות המפרץ באמצעות מתווכים: "המצור הימי לא יכול להימשך ללא הגבלת זמן", הוא הדגיש.
למתיחות התייחס אחר הצהריים גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שאמר לפי הדיווחים בתקשורת האיראנית: "מטרתה של אמריקה במלחמה הייתה כניעת איראן - ואנחנו לא ניכנע. אמריקה מתחננת כעת לנהל איתנו משא ומתן בהתאם לתנאינו. מזכר ההבנות שחתמנו עם ארה"ב כלל 13 סעיפים לטובתנו וסעיף אחד לטובתם. ישראל עשתה כל מאמץ לסכל ולמנוע את יישום מזכר ההבנות. ניצחנו במלחמה וגם בדיפלומטיה, ואילצנו את האויב לקבל את תנאינו. היכולות הצבאיות שלנו והיכולות בשטח, הן שנתנו לדיפלומטיה שלנו כוח במשא ומתן".