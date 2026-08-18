באיראן הגיבו אחר הצהריים (יום שלישי) בלעג - ועם איומים - לפוסט שפרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social, ובו נראית מפה של מצר הורמוז תחת הכותרת "טריטוריה אמריקנית חדשה". את "מפת הסיפוח" הזו פרסם אחרי שבסוף השבוע שעבר כבר

איים להכריז על סיפוחו של המצר

, אבל אז ציין כי הדבר ייעשה "אחרי שנסיים להביס את איראן, בקרוב". גם אם יכריז על כך, תהיה זו כמובן הצהרה חסרת משמעות בשטח, כשבפועל ארה"ב מתקשה להגן על ספינות ומכליות בהורמוז - ורק הבוקר דווח שם על

מתקפה נוספת