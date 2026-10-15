שעות אחרי הפרסום ב-ynet על העוול שנעשה לבאנצ'י בת ה-22, שהופרדה מאחיה בן ה-5 אחרי שהיה עד לרצח אמם אנאניה קלב בבאר שבע, המחלוקת הוסדרה מול משרד הרווחה והילד יחזור למשפחה. הערב (חמישי) עדכנה לילי בן עמי מפורום מיכל סלה שבאנצ'י תקבל זמן ביקור עם אחיה הקטן, מחר תקבל אותו לכל סוף השבוע, וביום ראשון הוא יעבור אליה באופן מלא.

אחרי שהילד היה עד לרצח המזעזע בלילה שבין שבת לראשון, עובדי מחלקת הרווחה בעירייה החליטו להעביר אותו למרכז חירום ולהפריד בינו לבין באנצ'י, על אף הטראומה הקשה שחווה. מאז היא מגיעה לבקר אותו מדי יום, והיא רוצה להיות זו שתגדל מעתה אותו ואת אחותה בת ה-16.

גלריה אנאניה ז"ל וילדיה

בן ה-5 מחוץ לדירה שבה היה עד לרצח אמו ( צילום: אילנה קוריאל )

מוקדם יותר היא סיפרה ל-ynet על התחושות הקשות: "ברווחה אמרו שאי-אפשר להחזיר אותו לפה כי הוא עבר טראומה". לדבריה, גורמי הרווחה קבעו לה עובדה: "'או שאת שמה אותו במוסד חירום, או שהוא יישאר אצל אחת הדודות'. באותו הרגע הדודות לא יכלו, אז לא נשארה לי ברירה. מעולם לא אמרתי שאני לא רוצה לגדל אותו, כי אני יושבת שבעה. אני רוצה להיות עם אחי. כל הזמן".

עוד לפני שהעניין הוסדר, ברווחה טענו שבסופי שבוע היא לא תוכל לראות אותו ושהפגישה הבאה ביניהם תתאפשר רק בעוד שלושה ימים.

החשוד ברצח אנאניה בת ה-38, שנדקרה בסכין, הוא בעלה, אביה של באנצ'י. הבת סיפרה כי המשטרה הגיעה לדירת אמה כמה פעמים בעבר בעקבות דיווחים על אלימות: "היא אמרה ש'זה אבא של הילדים שלי ואני לא רוצה לעשות לו דבר'. הוא התנהג באלימות בעבר, כולל שליפות סכין. גם נגדנו. כל פעם שהמשטרה הגיעה, אמא החליטה לא להגיש תלונה. וכך זה נמשך עד אותו היום (של הרצח - א"ק)".