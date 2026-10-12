ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הצהיר הערב (יום ב') כי משמרות המהפכה של איראן הם שניהלו "כמעט בוודאות" את האירוע הביטחוני שנרשם בחודש שעבר ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד באנגליה, בסיס שמשמש את צבא ארה"ב ושממנו המריאו בין השאר מפציצים לתקיפות בשטח הרפובליקה האיסלאמית. ברנהאם אמנם כבר אמר בשבועות האחרונים שיש אינדיקציות חזקות לכך שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע בבסיס, אך הצהרתו הערב היא התקיפה ביותר בעניין עד עתה.

גלריה תיעוד מעצרם של חמשת החשודים הראשונים, ששוחררו לאחר מכן בערבות, אף שנקבע כי אכן נמנע פיגוע ( צילום: מתוך X )

"אני יכול לאשר את הערכתנו שבסבירות גבוהה מאוד הדבר תואַם באיראן, וכמעט בוודאות הוא נוהל בידי משמרות המהפכה של איראן", אמר ברנהאם לחברי הפרלמנט. "לא נסבול את האיומים הללו על אדמתנו". הוא הודיע כי בריטניה תטיל סנקציות נוספות כדי להגביל את יכולתם של איראן ומשמרות המהפכה שלה לפגוע בה.

ממש במקביל לדבריו של ברנהאם הודיע הערב משרד החוץ הבריטי כי זימן את שגריר איראן בלונדון לשיחת נזיפה, כדי להביע את מורת רוחה מ"ניסיונותיה המתמשכים של טהרן לערער את ביטחונן של בריטניה ושל שותפותיה הבינלאומיות באמצעות רשתות הפשע, ארגוני הפרוקסי והפעולות הזדוניות שלה". איראן מצדה מכחישה כמובן כל קשר לתקרית בפיירפורד, וטענה כי מדובר ב"ספקולציות זדוניות וחסרות בסיס".

רה"מ הבריטי ברנהאם. בעלות הברית הצטרפו להודעה משותפת ( צילום: Henry NICHOLLS / AFP )

בהודעה שפרסם משרד החוץ הבריטי נמסר עוד כי הסנקציות החדשות שעליהן הכריז ברנהאם יוטלו על שני אישים איראנים בשל מעורבותם ב"פעילות עוינת מטעם המשטר האיראני, שמטרתה הברורה הייתה לאיים, לתכנן או להוציא לפועל פיגועים בחו"ל". השניים הם רוחאללה באזגנדי, ראש מבצעי סיכול הריגול במשמרות המהפכה האסלאמית, ושאהראם עלי רזא תמרזאדה ג'אקי, שזוהה כמתווך ברשת פשיעה. על השניים הוטלו באופן מיידי הקפאת נכסים בבריטניה ואיסור כניסה לשטחה.

זמן קצר אחרי דבריו של ברנהאם בפרלמנט הערב פרסמו ארה"ב, בריטניה ועוד 27 מדינות, בהן קנדה, אוסטרליה, צרפת וגרמניה, הודעה משותפת שבה גינו את המתקפות של איראן נגדן, והתחייבו לפעול נגד כל מי שיפעל בשם טהרן. בהודעה נכתב כי "כל ניסיון של איראן לבצע איומים, מעשי השתקה, הפחדות, הטרדות, פגיעות או סחיטות נגד אנשים בשטחנו באמצעות שליחים או בדרכים אחרות הוא בלתי מתקבל על הדעת".

שלוש המסחריות שבהן נמצא הבנזין ליד הבסיס בחודש שעבר. לא היו שם חומרי נפץ

האירוע בבסיס פיירפורד, נזכיר, התרחש ב-27 בספטמבר, כששוטרים וחבלנים פשטו על האזור הכפרי הסמוך לבסיס ועצרו חמישה בני אדם, לפי המשטרה בחשד שתכננו מתקפת טרור. עם זאת בהמשך שוחררו במפתיע כל החמישה בערבות (אם כי בתנאים מגבילים מחמירים), וגם שני עצורים נוספים שנעצרו בהמשך שוחררו לביתם. לפי שעה לא הוגש כתב אישום נגד איש, אף שבבריטניה ובארה"ב ממשיכים להבהיר כי אכן סוכל פיגוע. מסתורין ממשיך לאפוף את הפרשה.

אחרי מעצרם של חמשת החשודים ליד הבסיס נמסר כי המשטרה מצאה בשלושה כלי רכב מסחריים ששימשו אותם חומר מאיץ בערה – בנזין – אך לא חומרי נפץ. כל החשודים שנעצרו הם גברים בשנות ה-20 לחייהם, שישה מהם בעלי אזרחות בריטית ואחד בעל אזרחות כפולה בריטית-איראנית.

מפציץ מדגם B-1 של חיל האוויר האמריקני ממריא מבסיס פיירפורד. חשד: תוכננה מתקפת כטב"מים ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )