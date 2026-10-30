בשבועות האחרונים יצא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבליץ של עצרות לקראת בחירות אמצע הקדנציה, במטרה להציל את הרפובליקנים מאיבוד הרוב בבית הנבחרים ובסנאט. השבוע החליט הנשיא לבטל את הגעתו לעצרות שתוכננו בימים הקרובים באיווה ובקנזס, ולקיים במקומן עצרות טלפוניות. בקנזס, לדברי גורם רפובליקני ששוחח עם רויטרס, מתנהל מאבק "צמוד ומפתיע" בין רוג'ר מרשל והדמוקרט אדם המילטון.

"הולך לו טוב מאוד, אני לא מרגיש שאני צריך ללכת לשם", אמר טראמפ אמש (חמישי) לכתבים כשהשיב על שאלות מחוץ ל"אייר פורס 1" לאחר עצרת בדרום קרוליינה. אולם את זעמו עורר עיתונאי רויטרס ג'ייקוב בוגייג', שתהה על המניע לביטול העצרת. תחילה שאל אותו לגבי בריאותו, והנשיא השיב: "היא טובה מאוד, אפשר לראות את זה. הייתה עצרת נהדרת".

אך הכתב התעקש, והוסיף לשאול על ביטול העצרת בקנזס: "האם העובדה שאינך נוסע לשם קשורה לכך שנמאס לך מנסיעות?". טראמפ הטיח בו בחזרה: "אתה חולה בראש שאתה שואל שאלה כזו. אתה חולה. מאיזה כלי תקשורת אתה?". בוגייג' השיב כי הוא מרויטרס, וטראמפ אמר: "אתה אדם חולה. אגב, רויטרס זה גרוע מאוד".

טראמפ משתלח בכתב: "כנס לכושר" ( צילום: מתוך X )





בוגייג' הוסיף: "אנחנו רק רוצים לוודא שאתה מרגיש טוב", אך הנשיא המשיך להתרגז והטיל ספק במצבו הבריאותי של הכתב עצמו. "תארו לעצמכם - תראו את האידיוט הזה, תראו את הבחור הזה, הוא בכושר גרוע מאוד", אמר טראמפ. "תראו כמה גרוע... הוא ניגש אליי ואומר: 'אדוני, אתה לא נוסע לקנזס'. אני לא נוסע לקנזס כי המצב שם מצוין".

הוא המשיך: "מחר אני נוסע לפלורידה. הוא שואל אותי, 'מה הסיבה לכך שאינך נוסע לקנזס?' אתם יודעים מה הסיבה? אני לא מרגיש שאני חייב לנסוע לקנזס. מחר אני נוסע לפלורידה, אבל הוא שאל: 'אתה לא נוסע לקנזס, האם אתה מרגיש טוב?' אתה עוקב אחריי כבר שבועיים - אני מרגיש מושלם. אתה דוחה. כנס לכושר, אתה נראה כמו גיהינום".

בחשבון ה-X הרשמי של הבית הלבן פרסמו את חילופי הדברים, לצד הכיתוב: "הנשיא משמיד לחלוטין את ג'ייקוב בוגייג' הפייק ניוז". בהמשך שיתפו מחדש את הציוץ, לצד צילומי מסך מחשבון האינסטגרם האישי של בוגייג', שבו הוא תיעד את עצמו אוכל חטיף. בחשבון הבית הלבן הוסיפו: "מרושל!".

טראמפ בעצרת החודש ( צילום: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

במקום העצרות שבוטלו באיווה ובקנזס, בחר טראמפ במקום זאת לתמוך במועמדים רפובליקנים באמצעות עצרות טלפוניות, שלדברי מפלגתו יכולות להגיע ליותר מצביעים בימים האחרונים לפני הבחירות. לדרום קרוליינה הגיע אתמול בפעם השנייה בתוך חודש, במסגרת חשש בקרב הרפובליקנים לגבי יכולתה של דרלין גרהאם, אחותו של לינדזי גרהאם, לגבור על הדמוקרטית אנני אנדרוז בקרב על מושב בסנאט.

הוועדה הרפובליקנית הלאומית מסרה כי עצרות טלפוניות מתוכננות בכמעט 20 מדינות, וייתכן שיוכרזו עוד. היה זה שינוי פתאומי בהתחייבותו של טראמפ להעביר את הימים האחרונים של הקמפיין בקיום עצרת אחר עצרת, במטרה להלהיב את תומכיו. נכון לאמש, הוא קיים 25 עצרות במהלך חודש אוקטובר - מספר הנמוך מהיעד שהציב לעצמו בעבר: יותר מ-30.

זאת, כאשר היו סימנים לכך שהנסיעות והנאומים הארוכים נתנו בו את אותותיהם. ביום שני במיסיסיפי אמר טראמפ - שקולו הפך צרוד: "אלוהים לא ברא את מיתרי הקול כדי לקיים עצרת מדי יום".

בחירות האמצע, נזכיר, הן הבחירות הנערכות פעם בארבע שנים באמצע הקדנציה של הנשיא המכהן, והאמריקנים בוחרים בהן את נציגיהם לשלל מוסדות ותפקידים ברמה הפדרלית ובתוך המדינות השונות שמהן מורכבת ארה"ב: בתי המחוקקים, תפקידי מושל, תובעים כלליים ועוד. רבים מחשיבים את הבחירות הללו למשאל עם על תפקודו של הנשיא המכהן, ובאופן מסורתי נוטה מפלגתו לאבד בהן מכוחה. עיקר תשומת הלב בבחירות האמצע מופנית אל ההצבעה לשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – משום שכאשר מפלגתו של הנשיא שולטת בשניהם קל לו יותר לקדם חוקים ויוזמות, ואילו במצב שבו המפלגה היריבה זוכה בהם לרוב – הוא הופך ל"ברווז צולע".

הסנאט הוא הבית העליון של הקונגרס, ויש בו 100 מושבים – שניים לכל אחת מ-50 מדינות ארה"ב. הוא אחראי בין השאר לאשר מינויים שעושה הנשיא – משרים ועד שגרירים ושופטים – ובידיו מסור גם הכוח להדיחו. כל חבר בסנאט נבחר לתקופה בת שש שנים, ואחת לשנתיים עומדים לבחירה מחדש שליש מהמושבים בו. בית הנבחרים הוא הבית התחתון, ובו יש 435 חברים, העומדים כולם לבחירה מחדש פעם בשנתיים. מספר המושבים שמקבלת כל מדינה בבית זה נגזר מגודל אוכלוסייתה (כך למשל לקליפורניה מוקצים 52, ואילו לאלסקה – אחד בלבד), והחוקים הנחקקים בו צריכים לקבל את אישור הסנאט ואת חתימת הנשיא.