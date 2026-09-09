פחות משבוע אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב איים לתקוף ב" הר המכוש " באיראן, שלפי דיווחים המודיעין הישראלי סבור שמשמרות המהפכה העבירו לשם אלפי צנטריפוגות , רשת CNN מדווחת בצהריים (רביעי) כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה באתר. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובין-לאומיים (CSIS) שהגיעו לידי CNN.

גלריה תצלומי הלויין מ"הר המכוש" ( צילום: צילום מסך מאתר CNN )

בדיווח של CNN מצוין כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה וכי צוות מומחים ניתח תצלומי לוויין לאורך שש שנים. " הר המכוש " הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר ללא פגע. הוא ממוקם בהרי הזגרוס, סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתנז, שבמעמקיו חופרת איראן כבר שש שנים מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות הבונקרים החזקות ביותר.

לפי המומחים ב-CSIS, המתקן התת-קרקעי "ככל הנראה תוכנן כך שיהיה מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין של איראן". עם זאת, בדיווח נטען כי ישנם סימנים לכך שארה"ב מפתחת אמצעים לתקיפת האתר, חרף העובדה שכוחות צבא ארה"ב התמקדו במטרות מסוג אחר במהלך המלחמה שפרצה ב-28 בפברואר ונמשכת כבר שישה חודשים.

ב-CNN מציינים עוד כי ארבעה ימים בלבד טרם הפתיחה במבצע "זעם אפי" (השם שניתן בארה"ב למבצע "שאגת הארי"), מנהל תוכנית לבחינת כלי נשק להשמדה המונית בפנטגון חתם על "חוזה חירום" בשווי 1.2 מיליון דולר ל"תיקון מתקן ניסוי תת-קרקעי" בניו מקסיקו, לצורך "ניסוי באש חיה שתוכנן לתקף יכולות מסווגות נגד איומים מתפתחים במהירות".

דברי טראמפ על הר המכוש בשבוע שעבר ( צילום: הבית הלבן )





הר המכוש בתצלום אווירי מיוני האחרון ( צילום: Vantor/Handout via REUTERS )

שלושה מקורות סיפרו ל-CNN כי התוכניות לניסוי היו קשורות למלחמה באיראן, וציינו באופן ספציפי את הצורך לפתח אמצעי לתקיפת המתקנים התת-קרקעיים שנחפרו בעומקים הכי גדולים באיראן. עם זאת, ב-CNN הדגישו כי לא הצליחו לבדוק אם אותו ניסוי התרחש בפועל.

בשבוע שעבר הנשיא טראמפ איים כאמור - פעם נוספת - כי "ייתכן שנכה בהר המכוש בקרוב מאוד, כי אם משהו יתרחש שם לא ניתן לו לקרות". לדברי טראמפ, "אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום בכל רחבי איראן. ואם משהו משתבש אנחנו מכים בהם ומכים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות".

גורם המעורה בפרטים אמר ל-CNN כי בידי צבא ארה"ב תוכניות מבצעיות לתקיפת האתר האסטרטגי. לדבריו, בתקיפה כזאת ייעשה שימוש בפצצות הגדולות ביותר שבארסנל האמריקני - אם כי הוא הסתייג ואמר שכלל לא ברור אם מדובר בחימושים שיצליחו לחדור עמוק מספיק מתחת לאדמה כדי להשמיד את התכולה שהועברה לשם. בנוסף, לפי הדיווח נמשכים המאמצים ל"תקיפות מכריעות" במתקן.

העבודה ב"הר המכוש". יוני ( צילום: Vantor/Handout via REUTERS )

מתוך דוח קודם של מכון ISIS ( צילום: מתוך הרשת החברתית איקס )

האתר, המכונה הר קולאנג באיראן, נמצא תחת מעקב של ארה"ב וישראל במשך שנים, והמעט שידוע על פעילותה של איראן באתר מצביע על כך שהוא יהווה אתגר לכל תקיפה אווירית. "המכוש" הוזמן כתחליף תת-קרקעי למתקן הרכבת צנטריפוגות איראני שניזוק קשות לאחר פיצוץ בשנת 2020, שייתכן שהיה פעולת חבלה. כאמור, ביולי דווח כי המודיעין הישראלי מאמין שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות בעומק ההר במהלך הסתיו שעבר. גורמים ישראלים טענו אז כי המודיעין הועבר לארה"ב וכי הצנטריפוגות הועברו לאתר לאחר מלחמת 12 הימים ביוני 2025 (מבצע "עם כלביא").

איראן, נזכיר, כבר צברה מאגר אורניום של כ-440 ק"ג אורניום המועשר לרמה גבוהה מאוד של 60%, שהדרך ממנה ל-90% נחשבת לקלה ומהירה יחסית, וגם סביב מיקומו של החומר הזה, אותו טראמפ מתאר כ"אבק גרעיני", יש סימן שאלה גדול. לפי ראש סבא"א רפאל גרוסי לפחות חצי מהחומר הזה קבור באיספהאן, ולפי דיווחים חומר מועשר קבור גם בפורדו ובנתנז. ב"ניו יורק טיימס" דיווחו באפריל האחרון כי לא ניתן לשלול את האפשרות שאולי חומר מועשר כבר הועבר למתקן ב"הר המכוש".