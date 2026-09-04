נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הערב (יום שישי) פעם נוספת - לאחר הפסקה של זמן מה - כי "ייתכן שנכה בהר המכוש בקרוב מאוד, כי אם משהו יתרחש שם לא ניתן לו לקרות". לדברי טראמפ, "אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום בכל רחבי איראן. ואם משהו משתבש אנחנו מכים בהם ומכים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות".
טראמפ הוסיף כי הוא לא קורה לסכסוך עם איראן "מלחמה", אלא "עימות צבאי" - והסביר ש"זה לא דבר גדול, זה כסף קטן מבחינתנו". לדבריו, "איבדנו 18 בני אדם, אבל בווייטנאם איבדתם 100 אלף בני אדם, ובעימותים אחרים איבדתם עשרות אלפי בני אדם. אנחנו מבצעים תקיפות לסירוגין, זו לא מלחמה".
האתר, המכונה הר קולאנג באיראן, נמצא תחת מעקב של ארה"ב וישראל במשך שנים, והמעט שידוע על פעילותה של איראן באתר מצביע על כך שהוא יהווה אתגר לכל תקיפה אווירית. "המכוש" הממוקם ליד אחד ממתקני הגרעין העיקריים של איראן, הוזמן כתחליף תת-קרקעי למתקן הרכבת צנטריפוגות איראני שניזוק קשות לאחר פיצוץ בשנת 2020, שייתכן שהיה פעולת חבלה.
ארצות הברית ואיראן מחליפות לא מעט מהלומות מילוליות ואיומים הדדיים בחודשים האחרונים. טראמפ אמר לא פעם כי יכבוש את האי חארג והפליג עד לאיומים בסיפוח מצר הורמוז. בחודש שעבר דווח כי טראמפ צפוי להורות על תקיפה באיראן של מתקני תשתית ואנרגיה, דבר שהוביל להעלאת הכוננות בישראל, אך בסופו של דבר נגרם בלא כלום.
השבוע הופר השקט היחסי, לאחר שארה"ב תקפה משגרים באי לאראק. גל ההסלמה הנוכחי החל, לטענת ארה"ב, מפני שאיראן עמדו לשגר מוקשים ימיים לעבר מי המצר – בניסיון לסכל את המבצע המתנהל שם כעת בהובלת הצי האמריקני, שספינותיו מלוות מכליות החוצות את הורמוז חרף איומי התקיפה של איראן, במטרה להזרים מחדש נפט מהמפרץ הפרסי אל כלכלת העולם.
אחרי שאיראן הגיבה במתקפות טילים וכטב"מים על שכנותיה במפרץ, ערכה ארה"ב ביום שלישי גל תקיפות נרחב – נגד כ-60 מטרות באזור הורמוז ודרום איראן. טהרן הגיבה שוב במתקפות על שכנותיה. מוקדם יותר נראו בכינרת יירוטים בשמיים - ולפי צה"ל מדובר ביירוטים מירדן. בסוכנות הידיעות פארס וגם באל-חדת' טענו כי מדובר בירי טילים לעבר בסיס אמריקני במדינה. לפי שעה, אין לדיווחים אימות מירדן או מארה"ב. התגובה האמריקנית החדשה טרם הגיעה.
אתמול דווח ב"וול סטריט ג'ורנל"כי שר ההגנה פיט הגסת' מאריך "בשקט" את פריסת הכוחות של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, מה שמעיד על כך שהעימות הצבאי עשוי להימשך "עמוק אל תוך השנה הבאה". מדובר, לפי הדיווח, באסטרטגיה צבאית שנועדה להעניק לטראמפ כמה אפשרויות פעולה במלחמה - ומעיד על כך שהכוחות יישארו באזור לתוך שנת 2027.
בעיתון ציינו כי פריסת 19 ספינות המלחמה, יחידות ההגנה האווירית, טייסות הקרב והלוחמים ברחבי האזור מטילה עומס כבד על משרתי צבא ארה"ב ומשפחותיהם, ויוצרת פיגור בתחזוקה שיידרשו שנים כדי להדביק. בשבועות האחרונים, נכתב, טראמפ אימץ את קמפיין הלחץ הכלכלי בתקווה לאלץ את איראן להיכנע לדרישות האמריקניות במו"מ. עוד נטען כי בכירים אמריקנים אמרו שבשיחות סגורות טראמפ מקיים דיונים עם אנשיו בשאלה האם להכריז על סיום המלחמה באיראן - ומביע תמיכה ברעיון.
דיווח קודם של ה"וושינגטון פוסט" טען כי הגסת' דווקא הוזהר ע"י בכירים בצבא האמריקני כי המשך המערכה באיראן עלול לפגוע בארה"ב. גורמים שמכירים את הערכת המצב המסווגת שניתה להגסת' אמרו כי המשך ריכוז הכוחות במזרח התיכון עלול לפגוע ביכולתו של הצבא האמריקני להתמודד עם איומים במקומות אחרים בעולם - ובכלל זה להגן על ארה"ב עצמה.
גם ב"וושינגטון פוסט" דווח כי חלק מהכוחות שנפרסו במזרח התיכון כבר קיבלו הוראה להישאר באזור עד ספטמבר, וכוחות אחרים צפויים להישאר בו אף לתוך שנת 2027. גם בחיל האוויר נערכים לנוכחות ממושכת. לפי שני גורמים שנחשפו למסמך, רבות מהיחידות שנשלחו למזרח התיכון לצורך גיחות הפצצה ופעילות מבצעית מסביב לשעון צפויות להישאר באזור גם לתוך שנת 2027.
בחזרה להר המכוש. בעבר דווח כי המודיעין הישראלי מאמין שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות עמוק בתוך הר במהלך הסתיו שעבר. גורמים ישראלים טענו אז כי המודיעין הועבר לארה"ב וכי הצנטריפוגות הועברו לאתר "הר המכוש" לאחר מלחמת 12 הימים ביוני 2025.