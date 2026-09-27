בני משפחות של חללים חטופים ושל שורדי שבי הודיעו היום (ראשון) על הקמתה של "סוכת המחדל" בכיכר החטופים בתל אביב שאליה הם מזמינים את הציבור כדי לקחת חלק במה שהם מכנים "המאבק על האמת ונגד סילוף ההיסטוריה".

גלריה מיזם המחאה של משפחות נפגעי הטבח ( צילום: סוכת המחדל )

סוכת המחאה הוקמה על רקע שני פרסומים בשני כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית שחשפו פרטים חדשים על האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. ב "ניו יורק טיימס" דווח על השיחה בין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן זאיד הזכיר בפני ראש ה-CIA את השיחה - שאותה נתניהו הכחיש. לפי הדיווח, בן זאיד אמר שחמאס מתכנן מתקפה גדולה - אך נתניהו לא הזכיר זאת כלל בכינוס ביטחוני ב-1/10, שבו התנגד להצעה לתקוף את בכירי חמאס.

בנוסף, לפי תחקיר נרחב של מגזין "אטלנטיק" האמריקני , ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל נחת בחשאי בנתב"ג 11 ימים לפני הטבח ושהה בישראל 67 דקות בלבד: "הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי הדיווח, ו כפי שנחשף לראשונה ב-ynet על ידי סמדר פרי, מצרים המשיכה להתריע עד יומיים לפני הטבח.

גדי איזנקוט מתקבל בסוכת המחאה

הערב הגיע לסוכה יו"ר ישר! גדי איזנקוט ואמר לאחר המפגש עם המשפחות: "היינו בכיכר הזו מאות שעות יחד עם המשפחות שניהלו קרב הירואי להשבת הבנים והבנות. מצד אחד, אנחנו שמחים על העובדה שכולם חזרו הביתה וכואבים מאוד על העובדה שרבים יכלו לחזור אם היינו מקבלים החלטות אמיצות יותר. אני אומר היינו כי הייתי חבר בקבינט ואני מכיר את המילה אחריות בניגוד למישהו אחר שלא מכיר את המילה ולא מעז להשתמש בה. ממנו אנחנו כבר לא מצפים לזה. אני מבטיח שבשבועות הראשונים בהקמת הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית".

שלי משל יוגב, אמה של ליבי כהן מגורי ז״ל שנרצחה במסיבת הנובה התייחסה לפרסומים ואמרה: ״שלוש שנים מספרים לנו שראש הממשלה הוא הקורבן, אם היו מעירים אותו הכל היה שונה. השאלה היא לא האם העירו אותו או לא! השאלה היא איך הוא בכלל נרדם בלילה אחרי כל ההתרעות שקיבל? אני לא נרדמת בלילה כי הגעגוע, הזיכרונות, הריח של ליבי, הקול שלה, מציף אותי. אבל בלילות האחרונים אני לא נרדמת בלילה מהידיעות על כך שראש הממשלה קיבל התרעות, אזהרות והוא ידע, והתעלם. כבר אין מקום לספק - הניו יורק טיימס והאטלנטיק פירסמו, לא השמאל, לא הקפלניסטים.

( צילום: סוכת המחדל )

לדבריה: "ממשלת ישראל והעומד בראשה קיבלו אזהרות מפורשות. לא אזהרה ולא שתיים. מכל קצוות העולם הגיעו כדי להזהיר אותם. והם לא עשו כלום. מעל ל2000 קברים יש במדינה כי הם לא עשו דבר עם המידע, כי הוא התעלם. אנחנו יודעים רק את קצה הקרחון- אבל זה מספיק בשביל דבר אחד: כל מי שהיה עם יד על ההגה בשבעה באוקטובר, דרג מדיני וביטחוני כאחד, צריך להרכין ראש וללכת הביתה. אסור לתת להם לקחת החלטות על בטחון ישראל. לנו קרה האסון, ואם ניתן להם להמשיך, בוודאות המחדל הבא בפתח״.

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר הוסיפה: ״בימים האחרונים קורה משהו חשוב - קשר השתיקה מתחיל להישבר. הפרסומים חושפים את האזהרות שחמאס נערך למתקפה משמעותית. עוד אזהרה, ועוד התרעה, ואת התוצאה כולנו ראינו ב-7 באוקטובר. אבל בכל פעם אנחנו שומעים את אותה תשובה: לא ידעתי. לא אמרו לי. לא העירו אותי. זה לא נכון. זה קמפיין שקרי. אז אדוני ראש הממשלה: כולם טועים ורק אתה צודק? כולם משקרים ורק אתה אומר אמת? מי שהיה עם היד על ההגה כשהמדינה הגיעה ל-7 באוקטובר – חייב לפנות את מקומו. זה נכון לראש הממשלה, זה נכון לדרג המדיני וזה נכון לדרג הביטחוני. תיק 7.10 נפתח. קשר השתיקה נשבר. אנחנו לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה. מי שהיה עם היד על ההגה ב־7 באוקטובר, חייב ללכת הביתה. כולם. בלי יוצא מן הכלל.

"מי שהיה על ההגה, חייב לפנות את מקומו". עינב צנגאוקר ( צילום: מוטי קמחי )

לדברי גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז״ל שנחטפה ונרצחה בשבי: ״הפרסומים באטלנטיק ובניו יורק טיימס מצטרפים לאין ספור פרסומים שלא מותירים ספק - מכל העולם ניסו להעיר את ההנהגה הישראלית. זה היה הימור מסוכן, הימור שעלה בחיי אדם! אנחנו לא יודעים הכל. אבל ממה שאנחנו כבר יודעים, מה שמופיע בתיק 7/10 שפרסמנו, לא מותיר צל של ספק - כל מי שהיה עם יד על ההגה ב7/10 חייב להיות מורחק לכל חייו מהחיים הציבוריים.