צעד נוסף בעימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין מפכ"ל המשטרה : השר ביקש להסיט כספים שיועדו לחידוש צי הרכב המשטרתי לטובת רכישת מסוק כיבוי רביעי. זאת, בזמן שצי הרכב של המשטרה נמצא במשבר, ואלפי ניידות ממשיכות לפעול בכבישים אף שהיו אמורות להיות מוחלפות זה מכבר.

גלריה מסוק משטרתי מוביל דלי מים לכיבוי השריפות ( צילום: דוברות המשטרה )

כפי שנחשף ב-ynet , צי הרכב המשטרתי מנה 9,377 כלי רכב, מהם כ-4,600 שלא הוחלפו במועד. הנתונים המחישו את היקף הבעיה: 3,328 כלי רכב גמעו בין 101 ל-200 אלף קילומטרים, 1,661 נסעו בין 201 ל-300 אלף קילומטרים, 461 עברו בין 301 ל-400 אלף קילומטרים, ו-262 כלי רכב נסעו יותר מ-400 אלף קילומטרים. במקביל, עלויות התחזוקה זינקו בכ-60%, והמשטרה נאלצה להמשיך לתחזק כלי רכב ישנים במקום להחליפם בחדשים.

המשבר בצי הרכב היה חלק ממשבר תקציבי רחב יותר במשטרה. כ-200 מיליון שקל שיועדו לרכישת כלי רכב התעכבו, לצד תקציבים נוספים שהיו מיועדים לציוד, לבינוי ולצרכים מבצעיים. במקביל, המשטרה התמודדה עם גיוס של כ-1,500 שוטרים חדשים ועם מחסור בציוד אישי ומבצעי.

על רקע הנתונים האלה ביקש בן גביר להפנות כספים מחידוש צי הרכב לרכישת מסוק כיבוי, אף שכבר נרכשו שלושה מסוקים. לפי גורמים הבקיאים בפרטים, לא היה צורך חיוני ברכישת מסוק נוסף.

המשרד לביטחון לאומי מסר: "רכש צי של ארבעה מסוקי כיבוי הוא צורך מבצעי חיוני ומהווה את סף המינימום הנדרש להתמודדות עם תרחישי שריפות ענק בישראל. מדובר בדרישה מבצעית שגובשה על ידי המשטרה וזכתה לגיבוי הדרג המדיני, לרבות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וראש הממשלה. חשיבותם של המסוקים משמעותית במיוחד: מסוק כיבוי אחד שווה ערך לחמישה מטוסי כיבוי בהספק הטלת המים, ומאפשר יכולת כיבוי גם בשעות הלילה - יתרון מבצעי קריטי שאין לו תחליף".

המכתב שבו מבקשים להסיט כספים המיועדים לחידוש צי הרכב המשטרתי

במשרד גם טענו גם כי הרכש צפוי לחסוך כסף. "גם מבחינה כלכלית, מדובר בחלון הזדמנויות חד-פעמי. ביצוע הרכש כעת יאפשר לשמר את מחירי החוזה הקיים ולחסוך כ-42.5 מיליון שקל בעלויות התחזוקה. מנגד, דחיית הרכש לשנת 2027 צפויה להוביל להתייקרות משמעותית בעקבות העלייה העולמית במחירי חומרי הגלם בענף התעופה", ציינו.

באשר לטענה שהתקציב יילקח מכספי חידוש צי הרכב, הבהירו במשרד: "חשוב להדגיש - רכש המסוק הרביעי אינו בא על חשבון תקציבי הרכב והבינוי של המשטרה. במהלך חמש השנים האחרונות, כולל שנת 2026, הוקצו למשטרה כ-1.5 מיליארד שקל לרכש כלי רכב וכ-1.4 מיליארד שקל במזומן לטובת בינוי. גם לאחר הקצאת התקציב למימון המסוק הרביעי, ללא צורך בהרשאה נוספת להתחייב, תקציב הרכב לשנה הנוכחית נותר בהתאם לתכנון המקורי. במקביל, תקציב הבינוי הוא הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות, וכולל לראשונה גם 150 מיליון שקל בהרשאה מגובה. זאת, אף שתקציב הבינוי בשנה שעברה לא נוצל במלואו".