מטוס מאזרבייג'ן לישראל נאלץ לשוב הערב (ראשון) על עקבותיו, לאחר שבמשרד התחבורה התקבל מידע שלפיו על הטיסה של חברת התעופה "אזרבייג'ן איירליינס" נמצא איש צוות ממדינה שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל - תוניסיה.

מטוס מאזרבייג'ן לישראל נאלץ לשוב הערב (ראשון) על עקבותיו, לאחר שבמשרד התחבורה התקבל מידע שלפיו על הטיסה של חברת התעופה "אזרבייג'ן איירליינס" נמצא איש צוות ממדינה שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל - תוניסיה.

מטוס מאזרבייג'ן לישראל נאלץ לשוב הערב (ראשון) על עקבותיו, לאחר שבמשרד התחבורה התקבל מידע שלפיו על הטיסה של חברת התעופה "אזרבייג'ן איירליינס" נמצא איש צוות ממדינה שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל - תוניסיה.