מטוס מאזרבייג'ן לישראל נאלץ לשוב הערב (ראשון) על עקבותיו, לאחר שבמשרד התחבורה התקבל מידע שלפיו על הטיסה של חברת התעופה "אזרבייג'ן איירליינס" נמצא איש צוות ממדינה שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל - תוניסיה.
המקרה אירע כמעט חודשיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, אז תקף טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי את הקברניט ההודי סמית מאצ'הר באמצעות גרזן חירום מתא הטייס, ופצע אותו קשה בראשו ובידיו.
בעקבות המחדלים שהתגלו אחרי ניסיון ריסוק המטוס, חודדו הנהלים - אבל זהות הצוותים מדווחת רק לאחר נעילת דלתות המטוס, וההמראה.
כשהמטוס כבר היה באוויר התקבלו פרטים על צוות הטייסים, והתברר שאחד מהם הוא בעל דרכון תוניסאי. המל"ן עדכן את משרד התחבורה כי אין למטוס אישור להיכנס לשטח האווירי של ישראל, והמידע הועבר לחברת התעופה.
בעקבות זאת, המטוס שב על עקבותיו לאזרבייג'ן, שם יוחלף הטייס בטייס אחר. מקרה דומה אירע לפני כחודש בטיסת אתיופייאן איירליינס לארץ. באותו מקרה, מטוס מטען שהמריא משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.