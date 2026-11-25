במליאת הכנסת צפויות לעלות היום (רביעי) בקריאה טרומית שורה של הצעות חוק נפיצות, שנוגעות לליבת המחלוקות הפוליטיות. ההצעות יגיעו מכל קצוות הקשת הפוליטית ולפחות אחת מהן, זו של ש"ס ו יהדות התורה שעוסקת בהקפאת מעצרם של העריקים, נועדה לאתגר את גוש איזנקוט בעיצומו של המו"מ להקמת ממשלה.

גלריה ראשי הסיעות בצילום משותף עם נשיא המדינה ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

ההצעה הראשונה שתעלה לדיון היא ביטול התיקון לפקודת המשטרה . מדובר בהצעה שמבקשת לבטל תיקון שעבר בכנסת הקודמת, נוגע לעבודת מח"ש ואמור להיכנס לתוקף בקרוב. מדובר בביטול חוק שקידמו שר המשפטים יריב לוין וחברי הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית) ומשה סעדה (הליכוד) שקבע כי המחלקה לחקירת שוטרים תוצא מהפרקליטות ותוכפף למשרד המשפטים. כמו כן החוק קובע מנגנונים להגברת השליטה של השר הממונה על מח"ש. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה התנגדה בשעתו לחוק בטענה כי הוא מכניס פוליטיזציה למח"ש.

הצעה נוספת שתעלה היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר . ההצעה של ח"כ אורית פרקש-הכהן (ישר!) מבקשת להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי הטבח ואת מה שהוביל אליהם. בדברי ההסבר להצעה נכתב שהוועדה תחקור גם את סוגיית ההתערבות הזרה בלשכת ראש הממשלה, כלומר פרשת "קטאר-גייט". עוד מבקשת ההצעה לקבוע שהוועדה תבדוק את התנהלות צה"ל במרחב רווי אוכלוסייה אזרחית בהתאם לדין הבינלאומי, אך פרקש-הכהן הודיעה כי דברי ההסבר יתוקנו ולא תתבקש חקירה של חיילי צה"ל.

בגוש נתניהו תקפו את ההצעה וח"כ טלי גוטליב (עוצמה יהודית) אמרה: "יש תחושה שהצד שלנו לא רוצה ועדה, וזה לא נכון. הצעת החוק הזאת מבזה אותי". היא הוסיפה: "למה צריך לבדוק את ההתנהלות הצבאית בזמן מלחמה?". ח"כ איתמר איתם (הציונות הדתית), מתח ביקורת משלו ואמר: "כוונת הוועדה המוצעת לחקור את חיילי צה"ל, זה דבר חמור ביותר. אם רוצים באמת לחקור, מתחילים לחקור מתוכנית ההתנתקות, אולי כבר מהסכם אוסלו".

החוק שהוביל יבוטל? שר המשפטים יריב לוין ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

ח"כ צביקה מור (הציונות הדתית) טען שוועדה ממלכתית "לא תייצג את כל העם". לדבריו, הוא הציע שחברי כנסת משני הצדדים ימנו את חברי הוועדה. פרקש-הכהן השיבה לביקורת ואמרה: "נוסח הצעת החוק ברור, הכוונה לבדוק את אירועי 7 באוקטובר ומה שהוביל אליו. אין שום כוונה להיכנס לנושא הדין הבינלאומי". ח"כ אליאסף פרץ (ישר!), שתמך בהצעה, אמר: "אני חלוק על חלק מדברי ההסבר, אבל ננהג באחריות, תמיד אפשר לחזור ולדייק את הדברים".

עוד צפויה לעלות ה הצעה להגביל את כהונת ראש הממשלה ושכוללת סעיף שמכונה "חוק הנאשם" - הצעה שמבקשת לקבוע בחוק היסוד סייגים בנוגע למי שיכול לכהן כראש ממשלה. ההצעה קובעת כי הכהונה תוגבל לשמונה שנים, ועל פי ההצעה מי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי לא יוכל להרכיב ממשלה. על פי ההצעה, החוק יחול מהכנסת הבאה ובליכוד תקפו ואמרו כי מדובר בחוק פרסונלי שנועד לפגוע בראש הממשלה בנימין נתניהו. בגוש השינוי יש כאלה שמתנגדים לסעיף הנאשם והוא עשוי לרדת תוך קידום הליך החקיקה.

מנגד, גוש נתניהו צפוי להעלות את "חוק המואזין", ההצעה שמבקשת למנוע רעש בלתי סביר ממערכות הכריזה של המואזין במסגדים. בוועדה המסדרת 8 תמכו בהצעה ושני חברי כנסת נמנעו. עוד תעלה הצעת חוק לאי החזרת גופות מחבלים . מדובר בהצעה שמבקשת לעגן בחוק את המאבק בטרור ואת המדיניות שלפיה גופות מחבלים לא יוחזרו לארגוני טרור.

סופגת ביקורת מגוש נתניהו על נוסח החוק. ח''כ אורית פרקש הכהן ( צילום: שלו שלום )

בנוגע להצעת החוק של ש"ס ויהדות התורה בנוגע ל הקפאת מעצרי משתמטים , באחד הנוסחים מוצע להקפיא את מעצר העריקים מכלל האוכלוסייה. נזכיר כי חוק דומה עבר בכנסת הקודמת, אך נפסל בבג"ץ. אם ההצעה תיפול, לא יהיה אפשר לקדמה במשך חצי שנה בנוסח דומה. אך יש בכל זאת פתח וזה שיו"ר הכנסת יכול לאשר הצעה דומה מחדש בטענה לשינוי נסיבות. גוש נתניהו יתמוך בהצעה, בעוד גוש איזנקוט החליט להתנגד.

הדיון בוועדה המסדרת עסק גם בקצב החקיקה מאז תחילת כהונתה של הכנסת הנוכחית. ח"כ אופיר כץ (הליכוד), שעמד בראש הוועדה בעבר, אמר: "נעשים כאן תקדימים שלא היו בכנסת. כמות הוועדות המוקמות היא שיא, מעולם לא היה קצב כזה. כשאני עמדתי בראשות הוועדה עמדתי בלחץ ולא קידמתי כל בקשה". ח"כ רועי פולקמן (ישר!) השיב: "נושאים שהם בחקיקה מהותית לא יחוקקו בחיפזון".