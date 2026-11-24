אתמול נערכה

פגישת מו"מ נוספת

בין נציגי צוות המו"מ של ישר! לנציגי הליכוד. בליכוד ביקשו לעצור את החקיקה שגוש השינוי מוביל כעת בכנסת, אבל בישר! סירבו, והודיעו שיתחילו גם את חקיקת החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה, אבל בליכוד אמרו שהם מתנגדים לזה. ישר! אמרו שצריך מתווה מאושר יועמ״ש לטובת הוועדה לבחירת שופטים, בליכוד אמרו: תביאו מתווה, נדון עליו. כך או כך, לא נרשמה התקדמות דרמטית. נושא הרוטציה לא עלה והוא למעשה האירוע הגדול שעל השולחן, כאשר נתניהו

מתבצר בעמדתו