ממשיך לדחוף לממשלת אחדות: יו"ר ביחד נפתלי בנט סבור שבקמפיין ציבורי נכון ולאור ההיסטוריה של בני גנץ אפשר לגייס את תמיכת הציבור הימני לטובת מצב שיו"ר ישר! גדי איזנקוט יהיה ראשון ברוטציה אם תוקם ממשלת אחדות יחד עם בנימין נתניהו והליכוד. בנט סבור שהגוש צריך לדבר ברור ולקרוא לאחדות בקול רם בשלב הראשון, ובשלב השני להפעיל לחץ על נתניהו לצאת מלשכת ראש הממשלה.
כל ראשי גוש השינוי מסכימים על כך שבכל ממשלה שתקום - נתניהו חייב לצאת מלשכת רה"מ. בנט בינתיים מסרב לתמוך בממשלת מיעוט, כל זמן שלא מוצו עד תום המהלכים לממשלה אחרת. המסר הסמוי שלו לאיזנקוט בנושא הזה הוא: אל תנסה אותנו. הכוונה ב"אותנו" היא גם ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שמתנגד פומבית לממשלת מיעוט.
לאיזנקוט נותרו כעת 12 ימים למנדט שקיבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג להרכבת ממשלה, ואם מורידים סופי שבוע, הרי שנותרו לו שמונה ימים נטו. למרות שהודיע שלא יבקש ארכה מהנשיא, ההערכה בגוש השינוי היא שלא תהיה לו ברירה אלא לבקש מהרצוג 14 ימים נוספים למשימה, ולו בגלל הפרוצדורה המורכבת.
הצגת הממשלה צריכה לכלול הצגת השרים והרכב ממשלה, דבר שעדיין רחוק מלהתגבש, ולכן יידרש לאיזנקוט עוד זמן. בנט מצידו סבור שלא מוצו השיחות, ושאיזנקוט לא היה "אול-אין" בתוך המהלך האפשרי של אחדות. בנט רוצה לתת צ'אנס אמיתי לאחדות, כדי שאם זה לא יצליח יסכים לממשלה אחרת. הוא יגבש את ההחלטה לקראת סוף המנדט, אבל הוא חושב שצריך 14 ימים נוספים. אם איזנקוט יביא ממשלת מיעוט בהליך בזק, כלומר בשבוע הקרוב, בנט צפוי להצביע נגד.
אתמול נערכה פגישת מו"מ נוספת בין נציגי צוות המו"מ של ישר! לנציגי הליכוד. בליכוד ביקשו לעצור את החקיקה שגוש השינוי מוביל כעת בכנסת, אבל בישר! סירבו, והודיעו שיתחילו גם את חקיקת החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה, אבל בליכוד אמרו שהם מתנגדים לזה. ישר! אמרו שצריך מתווה מאושר יועמ״ש לטובת הוועדה לבחירת שופטים, בליכוד אמרו: תביאו מתווה, נדון עליו. כך או כך, לא נרשמה התקדמות דרמטית. נושא הרוטציה לא עלה והוא למעשה האירוע הגדול שעל השולחן, כאשר נתניהו מתבצר בעמדתו ולא נראה שיהיה מוכן לוותר על להיות ראשון ברוטציה.
בניגוד לליברמן ובנט, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ממשיך להפציר באיזנקוט להקים ממשלת מיעוט בהישענות על המפלגות הערביות: "אפשר להחליף את נתניהו כבר מחר", כתב הבוקר ברשת X. "החקיקה לביטול ההפיכה המשטרית נמשכת. השבוע נביא גם את חוק הנבצרות ואת החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה. גאה בחבריי לדמוקרטים שעומדים בראש הוועדות שיקדמו את החקיקה החשובה הזו".
לדבריו, "לנתניהו אין מנדט להמשיך לנהל את המדינה. הוא נכשל בכל תחום. עכשיו צריך להגביר את הלחץ ולהוציא אותו ממשרד ראש הממשלה. צריך רק אומץ, וגמישות. רדו מהגגות. זה לא הזמן לאולטימטומים. זה הזמן למנהיגות. מהלכים אמיצים ומהירים יצילו את ישראל. אני מזמין את אזרחי ישראל לדמיין במקום נתניהו, בן גביר, מירי רגב, קרעי ויריב לוין - ממשלה שבה יושבים איזנקוט, פרקש הכהן, בנט, טרנר, ליברמן, פורר, מנסור, סגלוביץ׳, לזימי, קריב, רייטן ואנוכי. למה אנחנו מחכים? הצלת ישראל בהישג יד".