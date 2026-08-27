קצין בכיר בצבא רוסיה שדרגתו מקבילה לזו של סגן אלוף נהרג לפני הצהריים (יום ה') בפיצוץ מכונית בסנט פטרסבורג, במה שנראה כעוד חיסול של בכיר במערכת הביטחון הרוסית, לפי החשד בידי אוקראינה או גורמים הקשורים אליה. הפיצוץ בא כשברקע הסלמה בלחימה בין קייב למוסקבה, הכוללת מתקפות כטב"מים חוזרות ונשנות של אוקראינה על יעדים אסטרטגיים בעומק רוסיה ואיומים של הקרמלין לפגוע ישירות בבעלות בריתם של האוקראינים, ובראשם בריטניה, בשל תמיכתם בה.
על פי הדיווחים ברוסיה, הפיצוץ שבו נהרג הקצין הבכיר אירע בסביבות השעה 10:00 בבוקר לפי השעון המקומי בסמוך לסופרמרקט בשכונת שושרי בסנט פטרסבורג, העיר השנייה בגודלה במדינה. אשתו של הקצין הייתה גם היא ברכב ונפצעה באורח קשה. מדיווחים ראשוניים עולה כי מטען חבלה מאולתר התפוצץ בתוך המכונית. בתמונות מהזירה נראו שוטרים ואנשי הצלה ניצבים ברחוב החסום, סמוך לרכב השחור שנפגע. משטרת רוסיה הודיעה כי פתחה בחקירה פלילית.
קייב, נזכיר, ביצעה לאורך המלחמה שלל פעולות חיסול בעומק רוסיה, רבות מהן במוסקבה והסביבה. רק לפני שבועיים חוסל בפעולה שיוחסה לה בחצי האי קרים רוברט שאגייב, שפיקד בעבר על הצוללת "זפוריז'יה" בצבא אוקראינה אבל ערק לרוסיה. הוא נהרג בפיצוץ מטען שהוטמן בפח אשפה. שבועיים לפני כן נהרגו חמישה בני אדם, לפי הדיווחים בהם לפחות בכיר ביטחוני אחד, בפיצוץ מטען חבלה במסעדה איטלקית במוסקבה. בין שני האירועים הללו דווחו ניסיונות התנקשות בשני מנהלים של מפעלי כטב"מים רוסיים, אחד מהם בפיצוץ רכב והשני בירי.
חיסולים בולטים שביצעה לכאורה אוקראינה לפני כן כללו את ההתנקשות בחודש יוני האחרון בגנרל דמיר דבידוב, ראש מחלקת הטילים והארטילריה של משרד ההגנה הרוסי, בפיצוץ רכב; וחיסולו בדצמבר בלב מוסקבה של לוטננט-גנרל פניל סרבארוב, שעמד בראש מחלקת האימונים המבצעיים במטכ"ל הרוסי ונהרג גם הוא בפיצוץ רכב. קדמו להם חיסולם של ארמן סרקיסיאן, מייסד "גדוד ארבט" שסייע לפוטין במלחמתו באוקראינה – וחוסל בפברואר אשתקד בפיצוץ כשיצא ממעלית; איגור קירילוב, שעמד בראש "כוחות ההגנה הכימית, הביולוגית והגרעינית" – ונהרג בדצמבר 2024 בפיצוץ מטען שהוטמן בקורקינט חשמלי; הבלוגר תומך המשטר הרוסי ולדלן טטרסקי – שעודד את הפלישה לאוקראינה וחוסל בפיצוץ בבית קפה ב-2023; ודריה דוגינה – שנהרגה ב-2022 בפיצוץ מכונית שכוון נגד אביה, הלאומן הרוסי אלכסנדר דוגין, שנחשב לאידאולוג של פוטין.
בתוך כך הקרמלין הכחיש בצהריים את הדיווחים שהופיעו בלילה בתקשורת האמריקנית ולפיהם ארה"ב חוששת שרוסיה עשויה לתקוף בקרוב מדינה החברה בנאט"ו ומטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה מוקדם יותר השבוע הייתה להזהיר את רוסיה לבל תעשה זאת. לפי הדיווחים, אחד החששות בוושינגטון הוא שרוסיה תנסה לתקוף את אחת המדינות הבלטיות, וכך להעמיד במבחן את המחויבות של בעלות הברית של המותקפת בנאט"ו לעמוד לצדה ולהתערב.
במסיבת עיתונאים בצהריים התבקש דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב להגיב על הדברים והשיב: "חומרים רבים מסוג זה של סיפורי הפחדה מתפרסמים כעת. כמובן שאין לכך שום קשר למציאות ושום קשר לכוונותיה של הפדרציה הרוסית". את הדברים אמר זמן קצר אחרי שראש שירות ביון החוץ של רוסיה (SVR), סרגיי נרישקין, אישר כי קיים השבוע במוסקבה "פגישת עבודה" עם רטקליף ואמר כי הם דנו בנושאים רגישים הנמצאים בתחום סמכותם, מבלי לפרט מהם.
בהתפתחות צבאית-מדינית נוספת שנרשמה בצהריים הזהירה דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה את בריטניה כי רוסיה תגיב על אירועים שבהם צבא אוקראינה ישתמש נגדה בנשק שלונדון מספקת לה. "התגובה לתקיפות אוקראיניות באמצעות נשק בריטי בשטח רוסיה עשויה לכלול פגיעה בכל מתקן וציוד צבאי בריטי באוקראינה ומחוצה לה", אמרה זכרובה. "האחראים לפשעי מלחמה, לרבות נגד האוכלוסייה האזרחית של ארצנו, ייענשו בהתאם למעשיהם". זכרובה ציינה באופן ספציפי כי מוסקבה עוקבת אחר העברת הידע הנדרש לייצור טילי Storm Shadow מלונדון לקייב: "ברור כי באמצעות העברת מה שמכונה 'פונקציות הרכבה' לאוקראינים, לונדון מנסה בקדחתנות לפטור את עצמה מאחריות לתקיפות בעומק שטחנו".
בסוכנות הידיעות הרוסית "ריה" ציינו כי העיתון הבריטי "טיימס" דיווח בעבר שאוקראינה החלה להשתמש בכטב"מים מתוצרת בריטניה כדי להוציא לפועל תקיפות בעומק השטח הרוסי, כשהיעד העיקרי הוא בתי זיקוק לנפט.