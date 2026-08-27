בתוך כך הקרמלין הכחיש בצהריים את הדיווחים שהופיעו בלילה בתקשורת האמריקנית ולפיהם ארה"ב חוששת שרוסיה עשויה לתקוף בקרוב מדינה החברה בנאט"ו ומטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה מוקדם יותר השבוע הייתה

להזהיר את רוסיה