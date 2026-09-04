צוותי החילוץ בנפאל איתרו היום (שני) בחיים שני עובדים שנלכדו במנהרה של תחנת כוח הידרואלקטרית במשך תשעה ימים. שר התקשורת של נפאל, ביקראם טימילסינה פרסם את ההודעה בפייסבוק והעלה סרטון בו נראה אדם שוכב על אלונקה ונמשך מתוך האדמה. העובדים פונו לבית חולים בבירה קטמנדו. טימילסינה הביע תקווה כי יוכלו למצוא עובדים נוספים: "אנחנו מחכים לחילוץ של עוד ועוד אנשים".
על פי שר האנרגיה של נפאל, שני העובדים שחולצו, סנג'אי סאה וקביר מהרג'אן, הם הראשונים שאותרו בחיים מבין פרויקטי תחנות הכוח שנפגעו באסון קריסת הקרחון. בסרטונים ובתמונות שפרסמו הרשויות בנפאל, נראה מהרג'אן מחולץ מתוך פתח באדמה, בעוד אנשים שהמתינו במקום הריעו, ולאחר מכן מונח על אלונקה. סאה חולץ כשהוא מכוסה בבוץ ונישא על גבו של עובד אחר לאוהל החילוץ.
סוכנות החשמל המקומית מסרה לרשת BBC כי שני העובדים סובלים ממחסור בחמצן ומפציעות בידיים וברגליים, ככל הנראה מאחר שזחלו בתוך המנהרה. על פי הערכות הסוכנות, 39 עובדים עוד לכודים במנהרה - אבל לא ברור כמה מהם עדיין בחיים.
לפי הרשויות, ישנם 12 פרויקטים של תחנות כוח שפעלו באזור בו הכה האסון. ההערכות הן כי מתוך 900 עובדים המוגדרים נעדרים, כ-500 לכודים במנהרות. התחנה טרישולי 3A, ממנה חולצו העובדים, נמצאת לאורך הנהר וכ-115 עובדים, מתוך לפחות 557 נעדרים מהפרויקט, נחשבים כלכודים במנהרה הראשית.
פרויקטים הידרואלקטריים זכו לפריחה בנפאל מאז תחילת המאה, אז ביקשה המדינה ההררית לנצל את מקורות המים שלה בהימלאיה כדי להתמודד עם מחסור כרוני בחשמל מבית, ולמנף את האפשרות למכור חשמל לשכנתה מדרום, הודו. פרויקטים כאלה בהרי נפאל זקוקים למנהרות שיובילו מים דרך פני השטח התלולים, מה שמאפשר ליזמים לנצל את הפרשי הגבהים החדים בין נהרות ההימלאיה לבין תחנות הכוח כדי לייצר חשמל. בכמה מהמנהרות הללו לפי הערכות נמצאים כעת חלק מהלכודים.
לפי הסוכנות לניהול אסונות של נפאל, לפחות 1,259 בני אדם נהרגו בשיטפונות שהכו במדינה ב-26 באוגוסט ויותר מ-5,000 בני אדם מ-30 מדינות עדיין נעדרים - ביניהם שני ישראלים. האחד הוא גבר בשנות ה-60 לחייו, שהיה חלק מקבוצת מטיילים לאתרים הקדושים להינדים באזור האסון. השנייה היא קתרינה זקוביץ, בת 41 שאינה מתגוררת בארץ, ושמחזיקה באזרחות ישראלית לצד אזרחותה הבלארוסית. מעבר לגבול, מסרה סין כי 21 בני אדם נהרגו ו-541 עדיין נעדרים בצד הטיבטי.