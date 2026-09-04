במשך תשעה ימים. שר התקשורת של נפאל, ביקראם טימילסינה פרסם את ההודעה בפייסבוק והעלה סרטון בו נראה אדם שוכב על אלונקה ונמשך מתוך האדמה. העובדים פונו לבית חולים בבירה קטמנדו. טימילסינה הביע תקווה כי יוכלו למצוא עובדים נוספים: "אנחנו מחכים לחילוץ של עוד ועוד אנשים".

במשך תשעה ימים. שר התקשורת של נפאל, ביקראם טימילסינה פרסם את ההודעה בפייסבוק והעלה סרטון בו נראה אדם שוכב על אלונקה ונמשך מתוך האדמה. העובדים פונו לבית חולים בבירה קטמנדו. טימילסינה הביע תקווה כי יוכלו למצוא עובדים נוספים: "אנחנו מחכים לחילוץ של עוד ועוד אנשים".

. בסרטונים ובתמונות שפרסמו הרשויות בנפאל, נראה מהרג'אן מחולץ מתוך פתח באדמה, בעוד אנשים שהמתינו במקום הריעו, ולאחר מכן מונח על אלונקה. סאה חולץ כשהוא מכוסה בבוץ ונישא על גבו של עובד אחר לאוהל החילוץ.

. בסרטונים ובתמונות שפרסמו הרשויות בנפאל, נראה מהרג'אן מחולץ מתוך פתח באדמה, בעוד אנשים שהמתינו במקום הריעו, ולאחר מכן מונח על אלונקה. סאה חולץ כשהוא מכוסה בבוץ ונישא על גבו של עובד אחר לאוהל החילוץ.