כמעט שבוע אחרי אסון השיטפון הקטלני בגבול בין נפאל לטיבט, צוותי חילוץ נפאליים הקימו היום (ג') גשרים ארעיים כדי להגיע לאזורים מבודדים שבהם מוטלות לפי הערכות המוני גופות של נעדרים, כשבמקביל קבוצה אחרת של צוותים ממשיכה לחפור בין הריסותיהם של פרויקטים הידרואלקטריים בהרי ההימלאיה כדי לחלץ קרוב ל-600 עובדים לכודים, אם כי התקווה למצוא מי ביניהם בחיים הולכת ודועכת. הבוקר עדכנה נפאל כי מספר ההרוגים בשטחה הגיע ל-987, ויחד עם מספר ההרוגים הרשמי בסין שבה שוכן חבל טיבט, 16, עומד כעת מניין הקורבנות הרשמי על יותר מ-1,000. עם זאת עוד קרוב ל-4,500 בני אדם מוגדרים נעדרים: 3,925 בנפאל, מהם 592 אזרחים זרים, ו-546 בסין, מהם 261 זרים, חלקם הגדול נפאלים.
האסון בגבול נפאל-טיבט – הכותרות האחרונות: • בית ספר נקבר, המנהל הציל 900 תלמידים: "שרדנו בזכות 10 שניות" • מאות תקועים במנהרות בנפאל, נפרצה דרך לתחנה A3: "כורי החולדה" יצילו לכודים? • מספר הנפגעים הכולל יותר מ-90 אלף, עלויות השיקום: כ-5-4 מיליארד דולר • קריסת הקרחון תועדה מגובה 7,200 מטר: "סערה שחורה נעה לכיווננו, כמו הוליווד"
אסון השיטפון, נזכיר, אירע ביום רביעי בבוקר בשבוע שעבר: חלק ענקי מקרחון בהרים סמוך לגבול בין נפאל לטיבט התנתק, צלל לתוך אגם, וגרם למפולת אדירה של קרח, סלעים, מים ובוץ לנוע במהירות של יותר מ-180 קמ"ש במורד נהרות באזור, תוך שהזרם מחריב בדרכו כפרים, עיירות ואת מעבר הגבול ג'ירונג בין נפאל לטיבט. בתמונות דרמטיות שהגיעו מהאזור נראו המונים מנסים להימלט מנחשול המים, שהיו מי שתיארו אותו כ"צונאמי מהשמיים", אך לרבים מהם לא היה סיכוי.
בין הנעדרים יש המוני הודים, אמריקנים ואוסטרלים, ויש ביניהם אזרחים של עוד יותר מ-30 מדינות, כולל שני אזרחים ישראלים: גבר בן 60 שככל הידוע היה בטיול למקומות קדושים הינדיים כשהאסון אירע, ואישה בת 41 בעלת אזרחות כפולה, ישראלית ובלארוסית, שאינה גרה בישראל. לשיטפון נקלעו המוני הודים ואנשים המשתייכים לפזורה ההודית ברחבי העולם, משום שהם הגיעו לביקור במקומות הקדושים להינדים בגבול בין נפאל לטיבט, בהם בהר קאילאש.
הבוקר סיפר ביפין רגמי, קצין ממשטרת נפאל, כי צוות חיפוש חילץ 24 גופות מבית בכפר בטרבאטי שבמחוז נוואקוט, אחד האזורים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר בשיטפון. לפי הדיווחים מנפאל, צוותי החילוץ הצליחו לשקם חלק מהכבישים לנוואקוט, גם קווי חשמל ותקשורת שוקמו בחלק מהאזורים, והדבר מקל כעת על פעולות החילוץ ועל חלוקת הסיוע: "אנחנו מגיעים לאזורים חדשים ומחלצים גופות", אישר. עד כה קיבלה נפאל סיוע בשווי יותר מ-42 מיליון דולר מהעולם, והממשלה מעריכה שהתרומות יגדלו. שכנותיה הודו וסין מסייעות במאמצי החילוץ, והן גם בונות את הגשרים הארעיים כדי להגיע לאזורים מרוחקים שנפגעו באסון.
הלכודים במנהרות: תולים תקווה בתקדים של הודו
מאמצים גדולים מרוכזים כאמור בימים האחרונים במנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות, שלפי הערכות יותר מ-900 עובדים נלכדו בהן. נפאל פרסמה תמונות וסרטונים של צוותי חילוץ משתמשים בציוד מכני כבד כדי לחפור ולפנות בוץ וסלעים במנהרות המדוברות, ושל חיילים מאירים בפנסיהם בתוך בור גדול שחפרו כדי למצוא פתח כניסה לאחת המנהרות.
זמן לא רב אחרי השיטפון האדיר בשבוע שעבר הצליחו חלק מעובדי המתקנים ההידרואלקטריים להזעיק עזרה, וכמה מהם שהצליחו להימלט דיווחו שרבים מעמיתיהם עדיין נמצאים במנהרות. עם זאת לא ברור לפי שעה אם המחלצים הצליחו ליצור קשר כלשהו עם העובדים הלכודים מאז הקריאות הראשוניות לעזרה, והזמן שחלף מגביר את החשש שהם נחנקו למוות.
פרויקטים הידרואלקטריים זכו לפריחה בנפאל מאז תחילת המאה, אז ביקשה המדינה ההררית לנצל את מקורות המים שלה בהימלאיה כדי להתמודד עם מחסור כרוני בחשמל מבית, ולמנף את האפשרות למכור חשמל לשכנתה מדרום, הודו. פרויקטים הידרואלקטריים כאלה בהרי נפאל זקוקים למנהרות שיובילו מים דרך פני השטח התלולים, מה שמאפשר ליזמים לנצל את הפרשי הגבהים החדים בין נהרות ההימלאיה לבין תחנות הכוח כדי לייצר חשמל.
עבור מי שנלכדו במנהרות בשיטפון, ההישרדות תלויה בגורמים רבים, בהם גישה לחמצן, מזון ומים. מומחים אומרים כי 72 השעות הראשונות הן קריטיות, משום שלאחר מכן, ללא גישה למים נקיים, סיכויי ההישרדות צונחים דרמטית. 72 השעות הללו חלפו כבר ביום שבת.
ג'ניפר הורני, אפידמיולוגית מומחית לאסונות מאוניברסיטת דלאוור, מסבירה כי שאלה חשובה היא אם במנהרות היו נוהלי חירום למקרה של הפסקת חשמל או אסון טבע. לדבריה אם היו כאלה, העובדים היו עשויים לעבור הדרכה לגבי מיקום פתחי היציאה. עם זאת היא מציינת כי עוצמת השיטפון עלולה להעיד ששכבות בוץ כיסו את הפתחים האלה, מה שמסבך את תוכניות החילוץ. לא ברור גם אם אספקת חירום כלשהי, בכלל זה מי שתייה, אוחסנה במנהרות מראש. "פשוט לא תהיה שום דרך לשרוד הרבה מעבר לשלושה ימים בלי מי שתייה בטוחים", מסבירה הורני.
גישה לאוויר לנשימה היא מפתח נוסף להישרדות. מומחה אחד לפחות ציין כי ייתכן שלחלק מהעובדים יש גישה לחמצן – אך שישה ימים לאחר השיטפונות, החששות מחנק גוברים. "המנהרות הללו גדולות מספיק כדי שמשאיות ייסעו בהן", אומר יקוב שטיינר, מדען לענייני כדור הארץ מאוניברסיטת גראץ באוסטריה הפועל מדאקה, בנגלדש. "לפי מה שאנחנו מבינים, הם הצליחו להעביר חמצן לחלק מהלכודים בפנים ומנסים לחלץ אותם כעת. עם זאת, זה מרוץ נגד הזמן, שכן אנשים זקוקים למזון ולמים".
מעבר לכך, ההשפעות הנפשיות של הבידוד שממנו סובלים הלכודים אם נותרו בחיים עלולות אף הן לגבות מחיר כבד, והאקלים בתוך המנהרות עשוי למלא תפקיד גם כן. אם הוא חם ולח, אנשים עלולים להתייבש מהר יותר. המחולצים עלולים להיות חלשים מאוד, ולכן טיפול תומך חשוב הן להשפעות הפיזיות והן לנפשיות.
תומאס צ'נדלר, מנהל המרכז הלאומי להיערכות לאסונות באוניברסיטת קולומביה, מזכיר שחילוץ של לכודים חיים מתוך מנהרה מהסוג של זו שבה תקועים כעת המוני עובדים אינו דבר חסר תקדים, גם אם לא שכיח. הוא מזכיר את האירוע בהודו בשנת 2023 שבו מפולת בהימלאיה גרמה לעשרות עובדים הודים להילכד במנהרה, ו-41 עובדים כאלה חולצו אחרי שהיו לכודים 17 יום. לעובדים ההם סופקו בשעתו מזון, מים וחמצן באמצעות צינורות עד שהתאפשר חילוצם.
התיירים תועדו במעבר הגבול: "זיהינו אותם לפי הבגדים"
ביממה האחרונה המשיכה נפאל לערוך קבורה המונית למאות הגופות שכבר חולצו מהשטח, תוך שהצוותים המקצועיים מתעדים ככל האפשר בתמונות ובנטילת דגימות DNA את הגופות הנטמנות באדמה כדי שקרובי ההרוגים יוכלו לקבל אותן בהמשך ולערוך להן טקס אישי כראוי.
בינתיים באזור האסון ובבתי החולים קרובי משפחה ממשיכים לחפש את יקיריהם הנעדרים. מראוול נאגאפאן, בעליה של חברת נסיעות הודית, סיפר כי נסע לנפאל לחפש את בנו הנעדר יומיים אחרי פגיעת השיטפון. הוא ביקר במרכזי חילוץ ובחדרי מתים והרחיק עד כ-40 קילומטרים מהמקום שבו על פי ההערכות שהה בנו, אך לא מצא לו שום זכר. הבן, סאתיה נאראיאן, הוביל קבוצה של 49 מטיילים הודים שחזרו מהר קאילאש בטיבט. הקבוצה נעדרת מאז שמי השיטפון פגעו בעוצמה מפלצתית במעבר הגבול ג'ירונג שבו המתינו כדי לחצות לתוך נפאל.
נאגאפאן, שהחֶברה שלו היא שארגנה את מסע העלייה לרגל, סיפר כי הקבוצה הייתה צפויה להשלים את הליכי הבידוק בגבולות ולצאת לנפאל בתוך כשעתיים. במקום לחצות את הגבול, היא נקלעה לשיטפון. "מאז לא שמעתי מהבן שלי, ואני לא יודע אם הוא חי או מת", סיפר.
בסרטון ויראלי למדי משעת האסון במעבר הגבול נראו עשרות אנשים בו מבחינים בזרם המים האדיר מתקרב ומנסים לברוח ברגל, אבל אז הגל האדיר פוגע, תוך שהוא סוחף, קובר ומרסק את כל העומד בדרכו, בכלל זה אוטובוסים, שהפכו לגרוטאות מפורקות. נאגאפאן מספר שחלק מהאנשים שתועדו נמלטים היו חברי הקבוצה של בנו וזוהו לפי הבגדים שלבשו.