כמעט שבוע אחרי אסון השיטפון הקטלני בגבול בין נפאל לטיבט, צוותי חילוץ נפאליים הקימו היום (ג') גשרים ארעיים כדי להגיע לאזורים מבודדים שבהם מוטלות לפי הערכות המוני גופות של נעדרים, כשבמקביל קבוצה אחרת של צוותים ממשיכה לחפור בין הריסותיהם של פרויקטים הידרואלקטריים בהרי ההימלאיה כדי לחלץ קרוב ל-600 עובדים לכודים, אם כי התקווה למצוא מי ביניהם בחיים הולכת ודועכת. הבוקר עדכנה נפאל כי מספר ההרוגים בשטחה הגיע ל-987, ויחד עם מספר ההרוגים הרשמי בסין שבה שוכן חבל טיבט, 16, עומד כעת מניין הקורבנות הרשמי על יותר מ-1,000. עם זאת עוד קרוב ל-4,500 בני אדם מוגדרים נעדרים: 3,925 בנפאל, מהם 592 אזרחים זרים, ו-546 בסין, מהם 261 זרים, חלקם הגדול נפאלים.
האסון בגבול נפאל-טיבט – הכותרות האחרונות: • בית ספר נקבר, המנהל הציל 900 תלמידים: "שרדנו בזכות 10 שניות"מאות תקועים במנהרות בנפאל, נפרצה דרך לתחנה A3: "כורי החולדה" יצילו לכודים?מספר הנפגעים הכולל יותר מ-90 אלף, עלויות השיקום: כ-5-4 מיליארד דולרקריסת הקרחון תועדה מגובה 7,200 מטר: "סערה שחורה נעה לכיווננו, כמו הוליווד"
תיעוד לכאורה של רגע קריסת הקרחון שגרמה לשיטפון

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נפאל אסון שיטפון גבול טיבט העברת סיוע לעקוריםנפאל אסון שיטפון גבול טיבט העברת סיוע לעקורים
נפאל קיבלה כבר סיוע בשווי יותר מ-42 מיליון דולר. העברת הציוד לאזורים הפגועים
(צילום: PRABIN RANABHAT / AFP)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסות
נפאלים שבים לבתים ההרוסים שלהם כדי לחפש מעט חפצי ערך שאולי שרדו
(צילום: Arun SANKAR / AFP)
קרובי קורבנות אסון שיטפון שיטפונות ב נפאל באתר שריפת גופות שבמחוז צ'יטוואןקרובי קורבנות אסון שיטפון שיטפונות ב נפאל באתר שריפת גופות שבמחוז צ'יטוואן
אישה שבן משפחתה נהרג באסון מתייפחת באתר שריפת גופות
(צילום: REUTERS/Adnan Abidi)
אסון השיטפון, נזכיר, אירע ביום רביעי בבוקר בשבוע שעבר: חלק ענקי מקרחון בהרים סמוך לגבול בין נפאל לטיבט התנתק, צלל לתוך אגם, וגרם למפולת אדירה של קרח, סלעים, מים ובוץ לנוע במהירות של יותר מ-180 קמ"ש במורד נהרות באזור, תוך שהזרם מחריב בדרכו כפרים, עיירות ואת מעבר הגבול ג'ירונג בין נפאל לטיבט. בתמונות דרמטיות שהגיעו מהאזור נראו המונים מנסים להימלט מנחשול המים, שהיו מי שתיארו אותו כ"צונאמי מהשמיים", אך לרבים מהם לא היה סיכוי.
בין הנעדרים יש המוני הודים, אמריקנים ואוסטרלים, ויש ביניהם אזרחים של עוד יותר מ-30 מדינות, כולל שני אזרחים ישראלים: גבר בן 60 שככל הידוע היה בטיול למקומות קדושים הינדיים כשהאסון אירע, ואישה בת 41 בעלת אזרחות כפולה, ישראלית ובלארוסית, שאינה גרה בישראל. לשיטפון נקלעו המוני הודים ואנשים המשתייכים לפזורה ההודית ברחבי העולם, משום שהם הגיעו לביקור במקומות הקדושים להינדים בגבול בין נפאל לטיבט, בהם בהר קאילאש.
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט תמונות הרוגים ו נעדרים תלויות על קיר בבית חולים ב קטמנדונפאל אסון שיטפון גבול טיבט תמונות הרוגים ו נעדרים תלויות על קיר בבית חולים ב קטמנדו
אישה מתבוננת בתמונות הרוגים ונעדרים שנתלו על קיר בבית חולים בקטמנדו
(צילום: REUTERS/Monika Malla)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט עורכים קבורה המונית להרוגיםנפאל אסון שיטפון גבול טיבט עורכים קבורה המונית להרוגים
מביאים לקבורה המונית חלק מהגופות שחולצו. הצוותים מצלמים אותן ולוקחים דגימות DNA כדי לעזור למשפחות לזהותן בהמשך
(צילום: AP Photo/Dar Yasin)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט תגי זיהוי לגופות ההרוגים שנקברו בקבורה המוניתנפאל אסון שיטפון גבול טיבט תגי זיהוי לגופות ההרוגים שנקברו בקבורה המונית
מסמנים את אפר ההרוגים, באתר הקבורה בנפאל
(צילום: REUTERS/Adnan Abidi)
הבוקר סיפר ביפין רגמי, קצין ממשטרת נפאל, כי צוות חיפוש חילץ 24 גופות מבית בכפר בטרבאטי שבמחוז נוואקוט, אחד האזורים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר בשיטפון. לפי הדיווחים מנפאל, צוותי החילוץ הצליחו לשקם חלק מהכבישים לנוואקוט, גם קווי חשמל ותקשורת שוקמו בחלק מהאזורים, והדבר מקל כעת על פעולות החילוץ ועל חלוקת הסיוע: "אנחנו מגיעים לאזורים חדשים ומחלצים גופות", אישר. עד כה קיבלה נפאל סיוע בשווי יותר מ-42 מיליון דולר מהעולם, והממשלה מעריכה שהתרומות יגדלו. שכנותיה הודו וסין מסייעות במאמצי החילוץ, והן גם בונות את הגשרים הארעיים כדי להגיע לאזורים מרוחקים שנפגעו באסון.

הלכודים במנהרות: תולים תקווה בתקדים של הודו

מאמצים גדולים מרוכזים כאמור בימים האחרונים במנהרות של תחנות כוח הידרואלקטריות, שלפי הערכות יותר מ-900 עובדים נלכדו בהן. נפאל פרסמה תמונות וסרטונים של צוותי חילוץ משתמשים בציוד מכני כבד כדי לחפור ולפנות בוץ וסלעים במנהרות המדוברות, ושל חיילים מאירים בפנסיהם בתוך בור גדול שחפרו כדי למצוא פתח כניסה לאחת המנהרות.
התיעוד שהופץ בכל העולם: משפחה ניצלת בנס בקומה השנייה של בניין ששרד בנפאל

נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסות
(צילום: REUTERS/Stringer, ANGAD DHAKAL)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחלצים פינוי גופותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחלצים פינוי גופות
צוות חילוץ חוזר ליבשה עם גופות שאיתר בנהר בנפאל
(צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar)
זמן לא רב אחרי השיטפון האדיר בשבוע שעבר הצליחו חלק מעובדי המתקנים ההידרואלקטריים להזעיק עזרה, וכמה מהם שהצליחו להימלט דיווחו שרבים מעמיתיהם עדיין נמצאים במנהרות. עם זאת לא ברור לפי שעה אם המחלצים הצליחו ליצור קשר כלשהו עם העובדים הלכודים מאז הקריאות הראשוניות לעזרה, והזמן שחלף מגביר את החשש שהם נחנקו למוות.
פרויקטים הידרואלקטריים זכו לפריחה בנפאל מאז תחילת המאה, אז ביקשה המדינה ההררית לנצל את מקורות המים שלה בהימלאיה כדי להתמודד עם מחסור כרוני בחשמל מבית, ולמנף את האפשרות למכור חשמל לשכנתה מדרום, הודו. פרויקטים הידרואלקטריים כאלה בהרי נפאל זקוקים למנהרות שיובילו מים דרך פני השטח התלולים, מה שמאפשר ליזמים לנצל את הפרשי הגבהים החדים בין נהרות ההימלאיה לבין תחנות הכוח כדי לייצר חשמל.
עבור מי שנלכדו במנהרות בשיטפון, ההישרדות תלויה בגורמים רבים, בהם גישה לחמצן, מזון ומים. מומחים אומרים כי 72 השעות הראשונות הן קריטיות, משום שלאחר מכן, ללא גישה למים נקיים, סיכויי ההישרדות צונחים דרמטית. 72 השעות הללו חלפו כבר ביום שבת.
התיעוד מהרחפן: ההרס שהותירו המים בגבול נפאל-טיבט
(צילום: רויטרס)

נפאל אסון שיטפון גבול טיבט צוותי חילוץ קודחים מאמצי חילוץ ב תחנת כוח הידרואלקטרית לכודים ב מנהרותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט צוותי חילוץ קודחים מאמצי חילוץ ב תחנת כוח הידרואלקטרית לכודים ב מנהרות
מנסים לפרוץ דרך לתוך אחת המנהרות. לא ברור אם נוצר קשר עם לכודים
(צילום: Naveen Srivastava via X/via REUTERS)
מנהרות שמשאית יכולה לעבור בהן, אבל זה לא מבטיח זרימה של חמצן מנהרות שמשאית יכולה לעבור בהן, אבל זה לא מבטיח זרימה של חמצן
מנהרות שמשאית יכולה לעבור בהן, אבל זה לא מבטיח זרימה של חמצן
(צילום: Ashish Gurung/via REUTERS)
פעולות חילוץ בניסיון לאתר לכודים במנהרות מתחת לתחנות הידרואלקטריות ב נפאל שנפגעו באסון שיטפון שיטפונותפעולות חילוץ בניסיון לאתר לכודים במנהרות מתחת לתחנות הידרואלקטריות ב נפאל שנפגעו באסון שיטפון שיטפונות
צוותי החילוץ באחת המנהרות. גם המצוקה הנפשית עלולה לפגוע בסיכויי ההישרדות
(צילום: Handout / PRIME MINISTER SECRETARIAT, NEPAL / AFP)
ג'ניפר הורני, אפידמיולוגית מומחית לאסונות מאוניברסיטת דלאוור, מסבירה כי שאלה חשובה היא אם במנהרות היו נוהלי חירום למקרה של הפסקת חשמל או אסון טבע. לדבריה אם היו כאלה, העובדים היו עשויים לעבור הדרכה לגבי מיקום פתחי היציאה. עם זאת היא מציינת כי עוצמת השיטפון עלולה להעיד ששכבות בוץ כיסו את הפתחים האלה, מה שמסבך את תוכניות החילוץ. לא ברור גם אם אספקת חירום כלשהי, בכלל זה מי שתייה, אוחסנה במנהרות מראש. "פשוט לא תהיה שום דרך לשרוד הרבה מעבר לשלושה ימים בלי מי שתייה בטוחים", מסבירה הורני.
גישה לאוויר לנשימה היא מפתח נוסף להישרדות. מומחה אחד לפחות ציין כי ייתכן שלחלק מהעובדים יש גישה לחמצן – אך שישה ימים לאחר השיטפונות, החששות מחנק גוברים. "המנהרות הללו גדולות מספיק כדי שמשאיות ייסעו בהן", אומר יקוב שטיינר, מדען לענייני כדור הארץ מאוניברסיטת גראץ באוסטריה הפועל מדאקה, בנגלדש. "לפי מה שאנחנו מבינים, הם הצליחו להעביר חמצן לחלק מהלכודים בפנים ומנסים לחלץ אותם כעת. עם זאת, זה מרוץ נגד הזמן, שכן אנשים זקוקים למזון ולמים".
מעבר לכך, ההשפעות הנפשיות של הבידוד שממנו סובלים הלכודים אם נותרו בחיים עלולות אף הן לגבות מחיר כבד, והאקלים בתוך המנהרות עשוי למלא תפקיד גם כן. אם הוא חם ולח, אנשים עלולים להתייבש מהר יותר. המחולצים עלולים להיות חלשים מאוד, ולכן טיפול תומך חשוב הן להשפעות הפיזיות והן לנפשיות.
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים הריסות
(צילום: REUTERS/Stringer, ANGAD DHAKAL)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מונה קהאנה בוכה על בנה איוש ש נהרגנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מונה קהאנה בוכה על בנה איוש ש נהרג
(צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP)
נפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים חפצי ערך שמישים ב הריסותנפאל אסון שיטפון גבול טיבט מחפשים חפצי ערך שמישים ב הריסות
(צילום: Arun SANKAR / AFP)
תומאס צ'נדלר, מנהל המרכז הלאומי להיערכות לאסונות באוניברסיטת קולומביה, מזכיר שחילוץ של לכודים חיים מתוך מנהרה מהסוג של זו שבה תקועים כעת המוני עובדים אינו דבר חסר תקדים, גם אם לא שכיח. הוא מזכיר את האירוע בהודו בשנת 2023 שבו מפולת בהימלאיה גרמה לעשרות עובדים הודים להילכד במנהרה, ו-41 עובדים כאלה חולצו אחרי שהיו לכודים 17 יום. לעובדים ההם סופקו בשעתו מזון, מים וחמצן באמצעות צינורות עד שהתאפשר חילוצם.

התיירים תועדו במעבר הגבול: "זיהינו אותם לפי הבגדים"

ביממה האחרונה המשיכה נפאל לערוך קבורה המונית למאות הגופות שכבר חולצו מהשטח, תוך שהצוותים המקצועיים מתעדים ככל האפשר בתמונות ובנטילת דגימות DNA את הגופות הנטמנות באדמה כדי שקרובי ההרוגים יוכלו לקבל אותן בהמשך ולערוך להן טקס אישי כראוי.
בריחת התיירים והפגיעה במעבר הגבול: התיעוד שבו נראו חברי הקבוצה של נאראיאן נמלטים
(צילום: רויטרס)

תושבים נפאלים משקיפים על נהר גועש אחרי האסון תושבים נפאלים משקיפים על נהר גועש אחרי האסון
תושבים נפאלים משקיפים על נהר גועש אחרי האסון
(צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha)
ההרס בנפאל לאחר השיטפונותההרס בנפאל לאחר השיטפונות
מי השיטפון בשבוע שעבר
(צילום: Ritesh Shukla/Getty Images)
בינתיים באזור האסון ובבתי החולים קרובי משפחה ממשיכים לחפש את יקיריהם הנעדרים. מראוול נאגאפאן, בעליה של חברת נסיעות הודית, סיפר כי נסע לנפאל לחפש את בנו הנעדר יומיים אחרי פגיעת השיטפון. הוא ביקר במרכזי חילוץ ובחדרי מתים והרחיק עד כ-40 קילומטרים מהמקום שבו על פי ההערכות שהה בנו, אך לא מצא לו שום זכר. הבן, סאתיה נאראיאן, הוביל קבוצה של 49 מטיילים הודים שחזרו מהר קאילאש בטיבט. הקבוצה נעדרת מאז שמי השיטפון פגעו בעוצמה מפלצתית במעבר הגבול ג'ירונג שבו המתינו כדי לחצות לתוך נפאל.
נאגאפאן, שהחֶברה שלו היא שארגנה את מסע העלייה לרגל, סיפר כי הקבוצה הייתה צפויה להשלים את הליכי הבידוק בגבולות ולצאת לנפאל בתוך כשעתיים. במקום לחצות את הגבול, היא נקלעה לשיטפון. "מאז לא שמעתי מהבן שלי, ואני לא יודע אם הוא חי או מת", סיפר.
נפאל אסון שיטפון שיטפונות הצפות ליד גבול טיפט רגע הגעת המיםנפאל אסון שיטפון שיטפונות הצפות ליד גבול טיפט רגע הגעת המים
התיעוד ממצלמת האבטחה: זרם המים האדיר פוגע במעבר הגבול ג'ירונג, התיירים נמלטים בלי הרבה סיכויים לחמוק
נפאל שיטפון שיטפונות הצפות גבול טיבט תושבים מזהים את המים מתקרבים ומנסים לברוחנפאל שיטפון שיטפונות הצפות גבול טיבט תושבים מזהים את המים מתקרבים ומנסים לברוח
נפאל אסון שיטפון שיטפונות הצפות ליד גבול טיפט רגע הגעת המיםנפאל אסון שיטפון שיטפונות הצפות ליד גבול טיפט רגע הגעת המים
נפאל שיטפון שיטפונות הצפות גבול טיבט תושבים מזהים את המים מתקרבים ומנסים לברוחנפאל שיטפון שיטפונות הצפות גבול טיבט תושבים מזהים את המים מתקרבים ומנסים לברוח
בסרטון ויראלי למדי משעת האסון במעבר הגבול נראו עשרות אנשים בו מבחינים בזרם המים האדיר מתקרב ומנסים לברוח ברגל, אבל אז הגל האדיר פוגע, תוך שהוא סוחף, קובר ומרסק את כל העומד בדרכו, בכלל זה אוטובוסים, שהפכו לגרוטאות מפורקות. נאגאפאן מספר שחלק מהאנשים שתועדו נמלטים היו חברי הקבוצה של בנו וזוהו לפי הבגדים שלבשו.