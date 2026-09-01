כמעט שבוע אחרי

אסון השיטפון הקטלני

בגבול בין נפאל לטיבט, צוותי חילוץ נפאליים הקימו היום (ג') גשרים ארעיים כדי להגיע לאזורים מבודדים שבהם מוטלות לפי הערכות המוני גופות של נעדרים, כשבמקביל קבוצה אחרת של צוותים ממשיכה לחפור בין הריסותיהם של פרויקטים הידרואלקטריים בהרי ההימלאיה כדי לחלץ קרוב ל-600 עובדים לכודים, אם כי התקווה למצוא מי ביניהם בחיים הולכת ודועכת. הבוקר עדכנה

נפאל

כי מספר ההרוגים בשטחה הגיע ל-987, ויחד עם מספר ההרוגים הרשמי בסין שבה שוכן חבל

טיבט