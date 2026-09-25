רס"ר (מיל') נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון, השתחרר משירות סדיר ב-2024 והמשיך ישר לשרת במילואים. אתמול (חמישי) הוא נהרג בצפון רצועת עזה לצד רס"ר (מיל') אופק מועלם . זאת הפעם השנייה מאז פרוץ המלחמה שאסון פוקד את היישוב הקטן שבו התגורר: מול בית הוריו גר בן כיתתו, סמ"ר איתי סעדון ז"ל, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023.

גלריה רס"ר (מיל') נדב קלי ( צילום: דובר צה"ל )

התקרית הקשה התרחשה כאשר נדב ואופק, לוחמי גדוד 7007, ניגשו לרחפן שהתרסק בתוך המוצב - והוא התפוצץ ופגע בהם. בצה"ל חוקרים את נסיבות האירוע, ו עצרו ליומיים את השימוש ברחפנים מאותו הסוג .

נדב הותיר אחריו את הוריו יואב וד"ר יעל, את אחיו הגדולים רועי ואיתמר ואת רותם, בת זוגו מאז התיכון.

חבריו של נדב סיפרו היום על החבר שאיבדו. "כל הדרך חזרה מהדירה שלי להר חלוץ אני חושב על נדב ועולה לי החיוך הענק שלו", אמר יואב סיוון בן יוסף. "אני זוכר מגיל ממש צעיר את החיוך שלו. פשוט אדם זהב. חברותי ברמות. הוא ובת הזוג שלו רותם ביחד מגיל 17, היא הייתה איתנו בתיכון".

עמית דגן הוסיף: "נדב היה אדם מרכזי במעגל שלנו ועבור כולם. חוץ מלוחם בצבא הוא היה לוחם אמיתי בנפש בכל המובנים. מהאנשים החזקים שאני מכיר אישית. היה נאמן תמיד לעצמו בכל דבר, ולא סטה לשנייה מהדרך שלו וממה שרצה, לא משנה מה היו הסיכונים ומה אמרו לו. הוא יחסר לי ולכולם מאוד".

חבר נוסף, עידו מרום, סיפר כי "היינו יושבים שעות, מדברים על שטויות ומגיעים לשיחות על כוכבים ומדע והכל זרם. הוא תמיד היה איתנו בכל ההחלטות החשובות של החיים".

רס"ר (מיל') אופק מועלם ( צילום: דובר צה"ל )

שכן ובן כיתה של נדב. סמ"ר איתי סעדון ז"ל ( באדיבות המשפחה )

גם סהר שריג ספד לחברו נדב. "אי-אפשר לקלוט שמשהו כזה נגמר. הוא עדיין כל כך קיים ואיתנו. הבית שלו ושל בת הזוג שלו זה עדיין הבית שלהם, והדברים שהוא עשה זה כל-כך קיים ונוכח. אי-אפשר להפריד אותו מכל הדברים שהוא היה חלק מהם".

"בשבילי נדב הוא מעבר לחבר אמת, הוא חלק כל-כך משמעותי מהמסע שלי בעולם הזה", המשיך. "ספציפית בכל מה שקשור לעולם המוזיקה. לנגן איתו ביחד ביסודי בהרכב שהקמנו, לעשות איתו רסיטל ג'אז ולהפיק איתו דברים. עבדתי על פרויקט ורציתי אותו כפסנתרן. למרות המילואים והמורכבות רציתי שהוא יהיה חלק מזה ולמזלי הגדול הספקנו להשלים חלק גדול מזה. אני לא יכול להאמין שאני לא איצור איתו יותר. זה לא נתפס".