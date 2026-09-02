אם אתם אוהבים שמסתירים מכם עובדות ומפיצים לעיונכם נתונים שעברו פחחות ונצבעו בוורוד - הטור הזה לא בשבילכם, תגללו או דפדפו הלאה. וזה בסדר גמור, מותר לכולם למצוא יופי נסתר בפינות חשוכות, ללקק את טיפת המים האחרונה מהכוס שכיניתם 'מלאה', ולהתרגש מהאחד בספטמבר כאילו לא היה יואב קיש.
זה הכי אנושי לרצות לקום בבוקר ולהתנהג כאילו לא היו פה טבח ומלחמות שאף אחד לא נתן עליהם את הדין, להמשיך לשלם מסים מטורפים כי "האיראנים אוהבים לתקוף בחגים", ולהתקדם הלאה בחיינו לעבר ארוחת החג המשפחתית הקרובה.
אלא שחזרה אמיתית לחיים פירושה קודם להכיר בעובדות כפי שקרו במציאות, להשתקם ולהתפנות להצלת המערכות הקורסות. אז עבור אלה שעדיין זוכרים במעומעם איך זה עובד ללא תיווך של סוכנים פוליטיים ומסחריים, אבל שכחו כבר להבדיל בין דעה לעובדה, הנה בקצרה שבעה שקרים שסיפרו לכם לאחרונה ואולי לא שמתם לב:
על מפת המנדטים: "הליכוד צפוי לקבל כ-35 מנדטים בבחירות" (מ' פילבר) - שקר. אף אחד חוץ מטלי גוטליב ("אם הליכוד יקבל 19 מנדטים אמצא את עצמי במתקני כליאה של השב"כ"), לא באמת יודע איך תיראה חלוקת המנדטים - שתלויה גם באחוזי ההצבעה - ביום שאחרי הבחירות. מצד שני, סוף סוף קיבלנו הוכחה מחברת הקואליציה הבכירה חביבת העורכים בערוץ 14 שהסקרים שלהם אינם מדגימים דבר חוץ ממשאלת לב ורצון נואש להמשיך לינוק מעטיני השלטון, ושהמספרים של פילבר זועקים לכוח חילוץ שיבוא להצילם.
על השבתת מתקני ההתפלה: "לא בושה לומר 'לא הכרנו את התופעה של המים המותפלים. גדולי המומחים לא הכירו את זה ב-30 השנים האחרונות - אין לכך תקדים", (י' דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה) - שקר. כבר ב-2024 התריע מבקר המדינה על ריבוי האירועים של זיהום מי ים שהובילו להפסקת ההתפלה. הוא המליץ אז לבצע סקרים תכופים יותר כדי למנוע סכנה חמורה לבריאות הציבור, והדגיש כבר אז את העובדה ש 57% מאירועי הזיהום הינם מיקרוביאליים - ממש כמו במשבר הנוכחי.
על השבתת נתב"ג: כחודש לפני המשבר "ברשות שדות התעופה מבהירים כי הפרסום בנושא מחסור בכוח אדם אינו נכון...יודגש כי אין כל מחסור חריג בעובדים" (דוברות שדות התעופה) - שקר. באוויר כבר טסו מכתבי אזהרה בין הוועד להנהלה, דיווחים על מחסור בכ-400 עובדים, אזהרות ברורות: "אם לא יגיעו עובדים - הכול פה יקרוס, אנשים יעלו לטיסות בלי מזוודות", מצד יו"ר ועד העובדים, חבר הליכוד לשעבר פנחס עידן. אבל מה זה תלונות של עובדים לעומת הסיכוי להשתתף כסטטיסטים בסרט של שרת התחבורה וראש הממשלה. בראשות שדות התעופה חייבים למירי רגב, לא לציבור.
על המשבר במערכת החינוך: "מדברים על חוסר במורים? הנה עוד פייק. לפי נתוניו חסרים רק כ-500 עובדי הוראה בכל המערכת" (י' קיש) - שקר. אם זה היה תלוי בקיש, מזמן כבר היה סוגר את הלמ"ס שברוב חוצפתו ממשיך לעשות את עבודתו נאמנה ולעקוב אחרי המספרים שהולכים ומדרדרים: ממחסור של 31 אלף עובדי הוראה ועד בריחה המונית של עשרות אלפים נוספים מהמקצוע הכל כך חשוב וחיוני.
על המחסור באוויר נקי: "זאת מהפכה סביבתית", "מדובר בהישג אדיר" (ע' סילמן) - שקר שסיפרה על עבודתה. בפועל הציגה השבוע את הישגיה המועטים בפני אולם ריק - כתבי הסביבה החרימו את המפגש אחרי שגילו כי המשרד העביר להם נתונים חסרים. מאחוריה היא משאירה עיי חורבות לא מטאפוריים בעליל.
על אחריותו של יאיר גולן לטבח 7 באוקטובר: "אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". (ש. נתניהו) - שקר.
בהשוואה שבין ראש ממשלה מכהן לח"כ מהאופוזיציה, בעובדות הנוגעות למי שמחויב לעדכן את ראש הממשלה לפני ובזמן האירוע, ובסדר האירועים שהתרחשו במציאות.
על יצירתה של עדן בן זקן: "יש לה שיר שאני מאוד אוהב, 'יש לי אהבה והיא תנצח" (ב. נתניהו) - שקר. לא רק הקרדיט שלקח מארקדי דוכין ואריק איינשטיין והעביר בכיף לעדן, גם הבחירה מכל הרפרטואר שלה כשיר הכי אהוב עליו דווקא בשיר שביצע והקליט איתה. אבל בעיקר מה שחשף מבלי דעת כשציטט בטעות "יש לי" במקום "יש בי" והבטיח לעצמו בקול שאת אהבת הקהל הזה הוא יקבל בכל מחיר.