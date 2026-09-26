לקח לעיתונאית האמריקאית הבכירה ויויאן סלאמה מ"אטלנטיק" חודשים ארוכים להגיע למיצוי העובדות שהובילו אותה לפרסום המאמר "האזהרה המצרית לישראל" ערב המלחמה בעזה, שבו היא חושפת את ביקורו החשאי של ראש המודיעין המצרי הקודם עבאס כאמל בארץ, 11 ימים לפני 7 באוקטובר.
לפי הדיווח, כאמל הגיע במטוס ססנה חכור והטייס התבקש לחנות במקום מבודד בנמל התעופה.
לא ברור מהדיווח מי עלה למטוס. 63 דקות נמשכה שהיית המטוס על הקרקע, שלאחריהן המריא וחזר למצרים. הוא בא להזהיר את ישראל מחשש שמתקפה של חמאס על ישראל עלולה להמשיך גם לכיוון סיני ולשטחה של מצרים הגדולה. כאמל, לפי הדיווח, נשלח בהוראתו הישירה של הנשיא, עבד אל-פתאח א-סיסי.
הפרסום מכה עכשיו גלים חזקים לא רק בארה"ב, אלא בישראל ובמדינות העולם הערבי כולו. ב-26 בספטמבר הגיעה האזהרה הראשונה ממצרים על "משהו אימתני" שמתכננים בעזה. שלושה ימים אחרי שהאזהרה הפכה למציאות, קיבלתי טלפון ממקור מצרי בכיר מאוד, שמולו אני עובדת כבר שנים ארוכות. "העברנו אזהרה לנתניהו", אמר לי המקור, "הזהרנו שמשהו אימתני עומד להתרחש מכיוון עזה".
ביחד איתי קיבלו את אותו הנוסח בדיוק גם סוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP, ועיתון בבריטניה. "אבל לך אמסור יותר פרטים", הודיע לי המקור, "כי את נמצאת בישראל והאזהרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם"
ביחד איתי קיבלו את אותו הנוסח בדיוק גם סוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP, ועיתון בבריטניה. "אבל לך אמסור יותר פרטים", הודיע לי המקור, "כי את נמצאת בישראל והאזהרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם". המקור, שמעולם לא פגשתי פנים אל פנים, גם מעולם לא נתן לי ידיעה שקרית. כמו תמיד הוא צלצל, מסר מה שמסר, ענה לחלק משאלותיי והתעקש לא להזדהות.
פעם אחת, בביקור בארמון הנשיאות ראיתי מולי שורה ארוכה של קציני מודיעין מצרי. עמידתם הייתה מתוחה. אחד מהם חייך לעברי ונופף בחשאי בידו. זה היה האיתות היחיד שקיבלתי לגבי זהות המקור. מיד אחרי אותו נפנוף, התבקשו העיתונאים לעזוב את האולם.
כמה אירוני שמטוס הססנה המצרי נחת בנתב"ג שעות ספורות לפני הטקס הממלכתי לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. ראש הממשלה נתניהו נכח באירוע, ולא ברור מי מהצד הישראלי עלה למטוס לשיחה עם כאמל. הוא בא לא רק להתריע, אלא גם להציע שישראל תגביר את קצב הסיוע הכלכלי לעזה, כדי למנוע עימות, אחרי ש-180 אלף אישורי העבודה לעזתים בישראל בוטלו בחודש שלפני המתקפה.
"עזה צפויה 'להתפוצץ' מול ישראל"
מצרים לא נערכה לסייע, וראש המודיעין כאמל בא כדי להזהיר. מקור ביטחוני ישראלי שקיבל דיווח על הביקור החשאי, אישר ל"אטלנטיק" וגם לי, כי "אם ישראל לא תשנה את מדיניותה, עזה צפויה 'להתפוצץ' מול ישראל". לא נמסרו פרטים נוספים, אבל האזהרה המצרית הייתה חזקה ובועטת.
לא לשכוח שהמזהיר הראשי, ראש המודיעין המצרי, נודע גם אצלנו כאישיות רצינית, שקולה ואמינה. הוא זכה לאינסוף שבחים מגורמים ישראלים בכירים. נתניהו אומנם הכחיש שפגש את כאמל בביקוריו הגלויים בישראל, אבל תצלומיהם של השניים, שקועים בשיחה עניינית בשני מקומות שונים בישראל, סיפרו סיפור אחר. לפי הדיווחים, ראש הממשלה נתניהו ניאות להרחיב את הסיוע הכלכלי לעזה כבר אחרי הביקור הראשון.
במסר האזהרה השני, שהועבר ממצרים ב-5 באוקטובר, לא ננקב תאריך מדויק למתקפה, אבל ההתרעה הייתה חמורה במיוחד. חשוב לזכור שמנגנוני השלטון במצרים מתעבים את חמאס והג'יהאד האיסלאמי לא פחות מישראל.
הצמרת המדינית-ביטחונית פה בארץ לא ידעה להעריך את תוכניותיו האמיתיות של סינוואר. הוא העניק בכוונה ריאיון לעיתונאית מאיטליה, כדי להבליט את "כוונות השלום שלו", במרכאות כפולות, מול ישראל. בכך, סימא את העיניים האחראיות אצלנו.
תזכרו איך קצין בפיקוד הדרום איים להעיף תצפיתנית שהתריעה ש"חמאס על הגבול". בל נשכח את התצפיתנית רוני אשל ז"ל שאימה, שרון אשל, חשפה הקלטה של בתה שבה היא מזהירה מפני כוחות חמאס ש"לומדים אותנו", והדגישה את האימונים החריגים וההתקרבות החריגה אל הגבול. והיו עוד אזהרות, לא רק ממצרים. אף אחת מהן לא זכתה למענה.