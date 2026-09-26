לא ברור מהדיווח מי עלה למטוס. 63 דקות נמשכה שהיית המטוס על הקרקע, שלאחריהן המריא וחזר למצרים. הוא בא להזהיר את ישראל מחשש שמתקפה של חמאס על ישראל עלולה להמשיך גם לכיוון סיני ולשטחה של מצרים הגדולה. כאמל, לפי הדיווח, נשלח בהוראתו הישירה של הנשיא, עבד אל-פתאח א-סיסי.

לא ברור מהדיווח מי עלה למטוס. 63 דקות נמשכה שהיית המטוס על הקרקע, שלאחריהן המריא וחזר למצרים. הוא בא להזהיר את ישראל מחשש שמתקפה של חמאס על ישראל עלולה להמשיך גם לכיוון סיני ולשטחה של מצרים הגדולה. כאמל, לפי הדיווח, נשלח בהוראתו הישירה של הנשיא, עבד אל-פתאח א-סיסי.

לא ברור מהדיווח מי עלה למטוס. 63 דקות נמשכה שהיית המטוס על הקרקע, שלאחריהן המריא וחזר למצרים. הוא בא להזהיר את ישראל מחשש שמתקפה של חמאס על ישראל עלולה להמשיך גם לכיוון סיני ולשטחה של מצרים הגדולה. כאמל, לפי הדיווח, נשלח בהוראתו הישירה של הנשיא, עבד אל-פתאח א-סיסי.

הפרסום מכה עכשיו גלים חזקים לא רק בארה"ב, אלא בישראל ובמדינות העולם הערבי כולו. ב-26 בספטמבר הגיעה האזהרה הראשונה ממצרים על "משהו אימתני" שמתכננים בעזה. שלושה ימים אחרי שהאזהרה הפכה למציאות, קיבלתי טלפון ממקור מצרי בכיר מאוד, שמולו אני עובדת כבר שנים ארוכות. "העברנו אזהרה לנתניהו", אמר לי המקור, "הזהרנו שמשהו אימתני עומד להתרחש מכיוון עזה".

הפרסום מכה עכשיו גלים חזקים לא רק בארה"ב, אלא בישראל ובמדינות העולם הערבי כולו. ב-26 בספטמבר הגיעה האזהרה הראשונה ממצרים על "משהו אימתני" שמתכננים בעזה. שלושה ימים אחרי שהאזהרה הפכה למציאות, קיבלתי טלפון ממקור מצרי בכיר מאוד, שמולו אני עובדת כבר שנים ארוכות. "העברנו אזהרה לנתניהו", אמר לי המקור, "הזהרנו שמשהו אימתני עומד להתרחש מכיוון עזה".

הפרסום מכה עכשיו גלים חזקים לא רק בארה"ב, אלא בישראל ובמדינות העולם הערבי כולו. ב-26 בספטמבר הגיעה האזהרה הראשונה ממצרים על "משהו אימתני" שמתכננים בעזה. שלושה ימים אחרי שהאזהרה הפכה למציאות, קיבלתי טלפון ממקור מצרי בכיר מאוד, שמולו אני עובדת כבר שנים ארוכות. "העברנו אזהרה לנתניהו", אמר לי המקור, "הזהרנו שמשהו אימתני עומד להתרחש מכיוון עזה".

ביחד איתי קיבלו את אותו הנוסח בדיוק גם סוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP, ועיתון בבריטניה. "אבל לך אמסור יותר פרטים", הודיע לי המקור, "כי את נמצאת בישראל והאזהרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם"

ביחד איתי קיבלו את אותו הנוסח בדיוק גם סוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP, ועיתון בבריטניה. "אבל לך אמסור יותר פרטים", הודיע לי המקור, "כי את נמצאת בישראל והאזהרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם"

ביחד איתי קיבלו את אותו הנוסח בדיוק גם סוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP, ועיתון בבריטניה. "אבל לך אמסור יותר פרטים", הודיע לי המקור, "כי את נמצאת בישראל והאזהרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם"