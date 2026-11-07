פחות משבועיים חלפו מאז יום הבחירות, ואמש (מוצאי שבת) הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג כי יטיל את המנדט להרכבת ממשלה על יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט. האחרון אומנם קיבל רוב מובהק של 67 ממליצים מול 46 ממליצים בלבד לראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל המתמטיקה של הרכבת הממשלה תהיה מסובכת ומורכבת הרבה יותר: 19 ממליצים מהמפלגות הערביות הודיעו לנשיא כי הם תומכים באיזנקוט, אבל הם לא צפויים להיות חלק מהממשלה או מהקואליציה. לפחות לא מבפנים.
המטרה המרכזית של איזנקוט היא להרכיב ממשלה על בסיס 48 מנדטים של גוש השינוי, שאותה הוא מכנה "ממשלת חירום לאומית". המשמעות מבחינתו: הזמן בוער וחייבים להקים ממשלה באופן מהיר ביותר, ולהחליף את ראש הממשלה נתניהו. בהמשך מתכוון איזנקוט להרחיב את הממשלה עם המפלגות החרדיות - בדגש על יהדות התורה - אבל צפוי לו כאב ראש לא קטן מכיוון שותפיו לגוש. מי שנותן את הטון בגוש השינוי ובמידה רבה קובע את סדר היום הפוליטי הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהציב כמה תנאים שהופכים את מלאכת הרכבת הממשלה למשימה כמעט בלתי אפשרית.
שלשום פרסם ליברמן פוסט דרמטי שבו חשף את כל הקלפים להרכבת הממשלה, כאשר ה"אס" בחבילה היה שיתוף המפלגות החרדיות בממשלה בניגוד לכל הבטחות הבחירות שלו. "חייבים למנוע חורבן בית שלישי", כתב ליברמן. "תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש ולהבין שאין בפנינו חלופות טובות או פתרונות קסם". הוא הודיע כי ישראל ביתנו תצביע נגד הקמת ממשלת מיעוט והסביר: "ממשלת מיעוט תחזיק מעמד הרבה פחות זמן, ובסיומה נקבל את נתניהו בחזרה עם 70 מנדטים לעוד ארבע שנים, ומשם הדרך לחורבן בית שלישי תהיה קצרה".
בדבריו, הגדיר ליברמן שלושה גבולות גזרה להקמת ממשלה: סוף לעידן נתניהו; אסור להיגרר לבחירות נוספות; אסור להקים ממשלה שתישען על הימנעות של הרשימה המשותפת ורע"ם. ואז הטיל פצצה פוליטית: "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס. זה כואב לי, ואני יודע שזה כואב גם לרבים אחרים".
אז איך מקימים ממשלה ומרכיבים קואליציה עם כל החישוקים שהטיל ליברמן? "חייבים לעשות מאמץ מרבי להקים קואליציה של 61 חברי כנסת, ללא הרשימה המשותפת ורע"ם", הסביר ליברמן. "לאחר הקמתה, בסבירות גבוהה ניתן יהיה לצרף עוד שלושה או ארבעה חברי כנסת מהליכוד".
בשבוע שעבר פורסם ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" על "האופציה החרדית" שבוחן ושוקל איזנקוט. האופציה הזאת מקובלת כנראה על כל ראשי גוש השינוי, אבל הדילמה מה עושים עם ההבטחה הברורה להעביר חוק גיוס אמיתי ולא חוק השתמטות כפי שרצה להעביר הקואליציה הנוכחית. ביהדות התורה הזמירות חיוביות. הערכה היא כי אם יהדות התורה תצטרף לממשלה, ש"ס תבוא בהמשך.
התוכנית על פי איזנקוט לפיכך היא השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שפירסם איזנקוט: הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות לכל – צבאי, לאומי ואזרחי והכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות לפירוק כוחו הצבאי-שלטוני. בנוסף, טען איזנקוט כי הושגה התקדמות משמעותית במו"מ הקואליציוני.
אחת הערכות היא כי מאחורי הקלעים פועלים מתווכים בין ליברמן למפלגות החרדיות כדי לחדש את הברית הישנה בין ליברמן לחרדים מלפני כשני עשורים. אחד השמות שאוזכרו הוא של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, המקורב מאוד לחרדים ולליברמן. ליאון מסר בתגובה כי אינו מתווך בין הצדדים.
ואיך פותר איזנקוט את העמדה הלעומתית שהציג ליברמן? איזנקוט טוען כי כל ראשי הגוש מתואמים. עם זאת, ליברמן מציג לו אתגר משמעותי: בלי המפלגות הערביות אפילו מבחוץ וללא אופציה לממשלת מיעוט. אין לו שום כוונה לשבור את היחסים עם ליברמן, אבל הוא העביר לו מסר סמוי: "מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום".
פורסם לראשונה: 00:00, 08.11.26