המטרה המרכזית של איזנקוט היא להרכיב ממשלה על בסיס 48 מנדטים של גוש השינוי, שאותה הוא מכנה "ממשלת חירום לאומית". המשמעות מבחינתו: הזמן בוער וחייבים להקים ממשלה באופן מהיר ביותר, ולהחליף את ראש הממשלה נתניהו. בהמשך מתכוון איזנקוט להרחיב את הממשלה עם המפלגות החרדיות - בדגש על

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