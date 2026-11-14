רק לדמיין את האימה במסדרונות מיקרוסופט בשעות המלחיצות של התקלה. אני ממש יכול לראות מאות אנשים רצים ממקום למקום עם מבט מודאג בעיניים, כשאט-אט מתחוורת להם המשמעות האמיתית של

תקלה במערכות כמו אאוטלוק