במשך עשרות שנים ובאמצעות מאות סרטי מדע בדיוני, הפחידו אותנו מעליית המכונות. אתם יודעים, הזהירו אותנו שיום אחד הן יפתחו תודעה, יקומו עלינו ויפגינו כזאת עליונות אינטלקטואלית וטכנית, שבאופן כללי כולנו נתחיל לעבוד אצלן.
רק שהסופ"ש האחרון סיפק תזכורת לכך שהמכונות לא צריכות בכלל לתכנן מרד מתוזמר ומתוזמן. מספיק שהן יחטפו צינון קל, כאב גב או סתם שביזות יום א', כדי שדווקא אנחנו ניראה כמי שזקוקים לאתחול מחדש. מספיק שהמכונות ייצאו להפסקת קפה, כדי שאנחנו נרגיש כאילו כל העולם תלוי על חוט. או מקסימום סיב אופטי.
רק לדמיין את האימה במסדרונות מיקרוסופט בשעות המלחיצות של התקלה. אני ממש יכול לראות מאות אנשים רצים ממקום למקום עם מבט מודאג בעיניים, כשאט-אט מתחוורת להם המשמעות האמיתית של תקלה במערכות כמו אאוטלוק או טימז: הם ייאלצו, לפחות לכמה שעות, לדבר עם אנשים בעבודה כמו פעם. אתם יודעים, פנים אל פנים, כמו האדם הקדמון או לפחות ההורים שלהם. אולי לא תהיה ברירה ויצטרכו לתת למישהו טפיחה חברית על הכתף כדי לאותת שהם מבסוטים עליו, במקום לשגר לכיוונו אמוג'י מדויק. איך בכלל מבשרים למאות מיליונים ברחבי העולם שאי-אפשר כרגע לנהל שיחת וידיאו בחסות מיקרוסופט, ועד שתתוקן התקלה הם יצטרכו רק לדמיין איך נראה החדר של הקולגה שלהם, ולא יוכלו להתרשם מהעציץ הנהדר שברקע, או אוסף הבובות האינפנטילי שליד המסך שלו.
טוב, וזה עוד כלום לעומת מה שבטח עבר בראשם של כל האמריקאים שרק רצו להתנייד אווירית ברחבי האימפריה. ביטול המוני כזה של טיסות, בטח בשלב הראשון שבו עדיין לא ברור מה קרה, זה בדיוק מה שצריך כדי שנתחיל למלמל בפחד מילים גדולות כמו "סייבר" או "פרצת אבטחה". אנחנו כבר מזמן בשלב שבו נקבל בהשלמה כמה מחשבים שהחליטו לתקוף זדונית, ולא נניח שזה סתם כמה שרתים או שבבים שהתעייפו בבת אחת.
באופן הולם במיוחד, לפחות בכל מה שקשור לטיסות באמריקה, הרשויות שם כבר הודיעו שמבחינתם הדרך להילחם בתקלה הטכנולוגית היא, ובכן, להשקיע בטכנולוגיות אחרות, מתקדמות יותר. פה לא יספיק לחזק כמה ברגים או להוסיף קורה תומכת, אבל כמה מיליארדים ואנחנו מכוסים.
מה שכן, כשחושבים על זה, די סמלי שהשבוע הזה הסתיים עם משברים טכנולוגיים של העולם החדש. לא, כי הוא התחיל עם משבר טכנולוגי של העולם הכי ישן שיש. עם פיאסקו כלכלי ועסקי שמקורו בעובדה שהמנכ"ל של אחת מחברות הטכנולוגיה הכי מתקדמות ומובילות בעולם, הסתבך מכל מיני סיבות, וכולן קדומות לגמרי, כמעט פרימיטיביות. את מה שהפיל אותו - ואת המניה - שום שורת קוד לא תציל בטווח הקצר. אבל אולי לפחות נדבר עם הבינה המלאכותית כדי שתנסח לנו התנצלות מנומקת וכנה.