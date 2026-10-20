ששיעור ההצבעה במערכת הבחירות הקודמת

היה 70.63%

.

בבני ברק

, שם נוטים להצביע למפלגות החרדיות, היו 115,586 בעלי זכות בחירה. שיעור ההצבעה בעיר החרדית היה גבוה מהממוצע בכל מערכות הבחירות האחרונות - כשב-2022 הוא עמד על 76.53%.

בתל אביב

, לעומת זאת, שם יש נטייה גדולה יותר להצביע למפלגות האופוזיציה, שיעור ההצבעה בקרב 447,576 בלי זכות הבחירה היה נמוך בהרבה: 59.62%. ב

רמת השרון

, שם גם כן הנטייה לאופוזיציה מובהקת, הצביעו 71.42% בעלי זכות בחירה - אבל שם היו רק 38,282