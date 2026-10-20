בימים האחרונים ממקדים בכל המפלגות את המאמצים בנושא אחד בלבד: אחוז ההצבעה ביום הבחירות. במערכת בחירות צמודה - כפי שלמדו כבר חלק מהמועמדים על בשרם - אחוז ההצבעה יכול להיות הפקטור היחיד שקובע אם ואיזו הכרעה תתקבל בתום ספירת הקולות.
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במערכת הבחירות הקודמת, מרצ, שהייתה חברה קבועה בכנסות השונות מאז שנוסדה ב-1992, נשארה מחוץ לכנסת ה-25 אחרי שהיו חסרים לה 4,124 קולות בלבד כדי לעבור. באופן מפתיע בבחירות הקודמות לגוש השינוי והמפלגות הערביות היו יותר פתקים בקלפיות, אולם מרגע שמרצ ובל"ד נפלו מתחת לאחוז החסימה, כמעט 200 אלף קולות ירדו לטמיון - והכריעו את הבחירות.
ששיעור ההצבעה במערכת הבחירות הקודמת היה 70.63%. בבני ברק, שם נוטים להצביע למפלגות החרדיות, היו 115,586 בעלי זכות בחירה. שיעור ההצבעה בעיר החרדית היה גבוה מהממוצע בכל מערכות הבחירות האחרונות - כשב-2022 הוא עמד על 76.53%. בתל אביב, לעומת זאת, שם יש נטייה גדולה יותר להצביע למפלגות האופוזיציה, שיעור ההצבעה בקרב 447,576 בלי זכות הבחירה היה נמוך בהרבה: 59.62%. ברמת השרון, שם גם כן הנטייה לאופוזיציה מובהקת, הצביעו 71.42% בעלי זכות בחירה - אבל שם היו רק 38,282 תושבים.
בירושלים, שם הנטייה להצביע למפלגות מגוש נתניהו, היה שיעור ההצבעה בבחירות האחרונות 61.60%. באשדוד, עיר שנחשבת לתומכת ליכוד, עמד שיעור ההצבעה על 64.39% - כשמתוך סך הקולות הקולות הכשרים 28.92% הצביעו מחל.
במפלגות הגדולות נערכים להקמת חמ"לים יוצאי דופן בגודלם, שכל מטרתם להמריץ את הבוחרים ולממש למקסימום האפשרי את פוטנציאל ההצבעה בערים המזוהות איתם. הדבר נעשה על פי פילוח של הקלפיות, מיפוי מדוקדק של כל עיר לפי שכונות והקמת צוותים ייעודיים שיפעלו באותם אזורים.
למישהו יש אינטרס להרדים?
לפחות בסוגיה הזו בגוש השינוי עובדים בשילוב כוחות, מתוך הבנה שאחוז הצבעה גבוה ישרת את הגוש כולו ויוביל לניצחון. מטרת העל שהוצבה כיעד הסופי של המהלך היא אחוז הצבעה גבוה, שיוביל להעלאת אחוז החסימה ויוריד מתחת לקו האדום את "עמך ישראל" של עופר וינטר ואת "המילואימינקים" של יועז הנדל שחבר ל"כלכלית" של ירון זליכה.
בגוש השינוי לא סומכים על הנדל ולא רוצים את וינטר במשחק. לכן, בגוש מעודדים את ההצבעה באופן מאומץ בערים המזוהות איתם. לדוגמא בהרצליה, שם נרשמו 65 אחוזי הצבעה בבחירות הקודמות, נחשבת בעלת נתון נמוך ביחס לערים ליכודיות וחרדיות, ובשל כך סומנה כיעד שיש לעודד בו הצבעה.
גוש השינוי, שבמשך כל הקדנציה האחרונה ליקק את הפצעים מהתוצאות העגומות של הבחירות הקודמות, מנסה להפיק את הלקחים. "בבחירות הקודמות כשגוש השינוי היה בשלטון, מחנה נתניהו היה בטירוף. הם יצאו בהמוניהם להצביע כדי להחליף את השלטון ורשמו אחוזים גבוהים בחלק מהערים שמזוהות איתם", אמר בכיר בגוש השינוי. "אלא שגם במצב הזה, מספרית היינו גדולים יותר. הפעם הם אלה שבשלטון והגוש שנגדם מגיע מאורגן טוב בהרבה מבחינת הסכמי עודפים ושטח חזק".
ובשעה שגוש השינוי מגיע ליום הבוחר עם ארבע מפלגות בלבד, אחרי פרישת יו"ר כחול לבן בני גנץ, גוש נתניהו מפוזר לכל אורך המפה, באופן המעורר דאגה אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, יהדות התורה, ש״ס, עמך ישראל של עופר וינטר, מפלגת ״הציבור החרדי״, המפלגה השחורה ומפלגת נועם: לא פחות מתשע מפלגות, כולן נכון לרגע זה מתעקשות לרוץ ובעיני נתניהו מסכנות קולות בגוש.
כל הניסיונות של נתניהו להוציא מהמרוץ את חלקן עלו בתוהו. אחוז ההצבעה הכללי פחות מעניין את ראש הממשלה, שצריך למקסם את ההצבעה לליכוד ולגוש כולו, ובמקביל לגרום לחלק מהמפלגות לפרוש עוד לפני יום הבחירות. לשיטתו, הם פוגעים בפוטנציאל של הגוש - ומביאים עליו את אירוע מרצ ובל"ד.
אל מול עיניו נמצאות כעת ערים ספציפיות שסומנו ככאלה שבהן אחוז ההצבעה חייב לגדול. לאחרונה הקים נתניהו עם בצלאל סמוטריץ׳ והציונות הדתית חמ״ל שכל תכליתו המרצת בוחרים והעלאת אחוז ההצבעה בערים ליכודיות, חרדיות ודתיות. לצורך כך נשכרו מאות עובדים וגויסו מתנדבים רבים שאמורים לעבור בשכונות, לעודד הצבעה ואף להביא פיזית אנשים לקלפיות.
סימן שאלה גדול קיים גם בערים חרדיות שבדרך כלל מספקות אחוזי הצבעה גבוהים יחסית. בליכוד עובדים בשיתוף עם ש"ס כדי לעורר באותן ערים את הציבור סביב הצורך בהצבעה, זאת לאחר קדנציה שבה נמתחה על נתניהו ביקורת קשה על ההבטחות שלא קוימו מבחינתם ועל חוק הפטור מגיוס שלא קודם לבסוף.
בימים האחרונים יוצא נתניהו עם מסרים מפויסים כלפי הציבור החרדי בתחנות הרדיו האזוריות המזוהות עם הציבור הזה כדי לוודא שאחוזי ההצבעה לא יפגעו. הוא מבטיח חוק פטור מגיוס עוד לפני הקמת הממשלה, ואומר שמעצר עריקים באופן שבו נעשה הוא ״לא ראוי״.
הסיבה היא הדאגה מפני אדישות בהצבעה וכן מפני מהומות והפגנות מצד חרדים בתקופה שנותרה עד הבחירות, שעשויה לפגוע בקמפיין ולייצר עבורו סדר יום שלילי.
מתי תוצאות האמת?
אירוע גדול הקשור לספירת הקולות מתרחש סביב המעטפות הכפולות. בוועדת הבחירות מעריכים כי מספרן יגיע ל-600 אלף, כשמדובר בסך כל הקולות המגיעים מקלפיות המוגדרות מיוחדות בהן קלפיות נגישות, שגרירויות, אזרחים שפונו מבתיהם ועוד.
הנתון הזה מצריך היערכות מיוחדת גם מבחינת הספירה. בכנסת כבר נערכים לסגירה הרמטית של אחת הקומות בחניון הכנסת, שתוקצה לספירה שצפויה להימשך כיומיים ותועבר לראשונה בשידור חי.
משמעות הדבר היא שבליל הבחירות המדגמים יצביעו רק על מגמות, אולם על התוצאות הסופיות, כולל מעטפות כפולות, ניתן יהיה ללמוד רק ביום חמישי בערב - אז תתקבל התמונה הסופית.