סער הגדיר את 2026 כ"שנת אמריקה הלטינית" של משרד החוץ, על רקע ה

שינויים הפוליטיים שחלו בשורה של מדינות ביבשת

. בתקופתו חודשו היחסים הדיפלומטיים עם בוליביה אחרי שנים של נתק, ובקולומביה הובילה החלפת השלטון לחידוש מלא של היחסים ולהחלטה להעביר את השגרירות לירושלים. ישראל וארצות הברית אף הקימו מסגרת לשיח אסטרטגי משותף בנושא אמריקה הלטינית. המהלך הקולומביאני העלה לתשע את מספר המדינות שהחליטו להחזיק שגרירות בירושלים. לצד זאת, ישראל החלה בתהליך התקרבות גם לוונצואלה: באוגוסט הוסכם על

חידוש השירותים הקונסולריים