הוא לא נחשב לאחד התיקים הבכירים בממשלה. המובילים ברשימות של המפלגות הגדולות לא ממהרים לבקש אותו. אבל תפקיד שר החינוך הוא אולי אחד המשפיעים ביותר על הדור הבא, ועל דמותה ועתידה של ישראל.

בארבע שנות ממשלת הימין "מלא-מלא" כיהן כשר החינוך יואב קיש מהליכוד, ולפחות לפי הצהרותיו הוא לא היה מתנגד להישאר בראשות המשרד. אבל הוא לא היחיד מהקואליציה שחושק בתפקיד, ומנגד שלוש מארבע המפלגות המרכזיות בגוש השינוי סימנו את המועמדות שלהן לשרת החינוך. הנה הרשימה המעודכנת - ביום שאחרי הצטרפות עדי אלטשולר לישר! של גדי איזנקוט :

גלריה ואלה המועמדים לשר או שרת החינוך ( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי, אבי מועלם, דני שם טוב דוברות הכנסת, יהב טרודלר )

יואב קיש

בריאיון בסוף השנה שעברה בוועידת החינוך של ynet אמר שר החינוך קיש כי ירצה להישאר בתפקידו גם אחרי הבחירות, "אם נלך על 'ניו דיל בחינוך' - 25 תלמידים בכיתה ופחות". גם בוועידה בתחילת הקיץ השנה הוא הביע רצון להמשיך במשרד, מבלי להוסיף התניות מסוימות, ואחרי קדנציה סוערת שבה מערכת החינוך נדרשה להתמודד עם מלחמה, פינוי יישובים, למידה בזום ושיבושים ממושכים. ברשימת הליכוד נמצא קיש במקום ה-12.

קיש ביוני: "מקווה להישאר שר החינוך" ( צילום ושידור: Streame )





אחד הדגלים המרכזיים שהניף קיש הוא בתחום החדשנות, כולל שיתופי פעולה עם ענקיות הייטק להטמעת בינה מלאכותית במערכת החינוך. קיש יישם את מדיניותו לחיזוק הזהות היהודית-ציונית וזכה על כך גם לביקורת. הוא ירש את משבר המחסור במורים ולא הצליח לשנות את המגמה וגם בתחום ההישגים הלימודיים קשה להצביע על פריצת דרך, כששיעורי הזכאות לבגרות עלו - אבל נתוני המיצ"ב והמבחנים הבינלאומיים מצביעים על הישגים נמוכים ופערים נרחבים.

גילה גמליאל

לפני שנה תקפה שרת המדע גילה גמליאל את חבר מפלגתה קיש , במהלך עימות בנוגע לקיצוץ רוחבי עבור תקציב אבטחה למוסדות החינוך. "גילה, את מנותקת ולא מבינה כלום. את מכניסה פוליטיקה. כל מה שמעניין אותך זה להיות שרת החינוך", אמר לה קיש. גמליאל ענתה: "אתה שר החינוך הכי גרוע שהיה במדינת ישראל".

השרה גמליאל. במקום גבולי ברשימת הליכוד ( צילום: יובל חן )

גמליאל, שהכריזה לאחרונה כי להיות שרת החינוך "זה כבר 20 שנה החלום שלי", ספגה בעבר ביקורת על כך ששלחה את בתה לבית ספר פרטי יוקרתי עם שכר לימוד של אלפי שקלים בחודש, בזמן שהיא מכהנת כשרה לשוויון חברתי. היא כיהנה מאז גם כשרת המודיעין, הגנת הסביבה ובשנתיים האחרונות - שרת המדע. בפריימריז בליכוד נדחקה גמליאל למקום לא ריאלי, אבל מעברה של טלי גוטליב לעוצמה יהודית הקפיץ אותה למקום ה-25, שנחשב גבולי.

אבי מעוז

יומיים נותרו לסגירת הרשימות, ויו"ר נעם סגן השר אבי מעוז - שרץ בפעם הקודמת ביחד עם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר - לא התאחד עדיין עם אף מפלגה. אם לא יעשה זאת, סיכויי יו"ר המפלגה הלהט"בופובית לעבור את אחוז החסימה קלושים, אבל בתקופה האחרונה הוא הביע רצון לשמש כשר החינוך, ובפברואר - בריאיון עם כתב ynet שילה פריד - אמר כי בממשלה הבאה זה התיק שתדרוש נעם .

מעוז בפברואר: "בממשלה הבאה – נדרוש את משרד החינוך" ( צילום: נהורא שידורים חיים )





לפני שנה החלטת הממשלה לאשר את בקשת מעוז להעברת שני מיליון שקלים לטובת "הקמת מערכת שקיפות על התוכניות החינוכיות החיצוניות שמופעלות במערכת החינוך" הובילה לסערה ולהודעת הרגעה של קיש לפיה "ההחלטות הן רק של משרד החינוך". גם כעת זה אחד העקרונות של מעוז ב"רפורמה בחינוך" שהציג. אחד העקרונות הנוספים: חיזוק הזהות היהודית על ידי הרחבת לימודי היהדות, התנ"ך ומורשת ישראל, והגדרת לימודי הזהות היהודית כמקצוע ליבה.

עדי אלטשולר

אתמול הציג יו"ר ישר! גדי איזנקוט את כלת פרס ישראל עדי אלטשולר כמועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר ייסדה את תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" המשלבת גם ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, הקימה את מיזם "זיכרון בסלון" ובתחום החינוך ניהלה את ארגון החינוך של גוגל והקימה את עמותת "אינקלו", ששמה לה למטרה לקדם את גישת החינוך המכיל בבתי ספר ציבוריים ובגנים.

אלטשולר לצד איזנקוט, אתמול ( צילום: יהב טרודלר )

"אנחנו לפני שינוי ואין לי זכות לעמוד מהצד, כאמא לילדים שגדלים כאן במדינתנו האהובה, וכמי שעשתה כל שביכולתה לשנות את החינוך מלמטה", אמרה אלטשולר לצד איזנקוט. "תמיד אמרתי שאכנס לתפקיד ציבורי רק כשאאמין שאתרום בו יותר מאשר בעשייה בחוץ. העת הזו הגיעה - אין ברירה. אני מתכוונת להיות נציגה של כל אנשי ונשות החינוך, המשפחות, הילדים ובני הנוער, גם בקצה הרצף, שאת הקול שלהם צריך להביא בחרדת קודש לשולחן מקבלי ההחלטות".

נעמה לזימי

חברת ועדת החינוך בקדנציה האחרונה, נעמה לזימי , קיבלה 88 אלף קולות בפריימריז של מפלגת העבודה והניצחון שלה בבחירות המקדימות הוביל אותה למקום השני ברשימה, מיד אחרי היו"ר יאיר גולן. ביוני, עוד לפני ההישג בפריימריז, אמרה: "התפקיד שלנו הוא לא רק לבלום - אלא גם לשקם ולבנות. תיק החינוך יקבע את העתיד של מדינת ישראל, למשימה הזאת אני נכנסת בכל הכוח".

לזימי חוגגת את הניצחון בפריימריז בעבודה





"אני מתייצבת כאן ומצהירה: אני מתכוונת להיות שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל", הוסיפה. "אני מכירה את פעימות הלב של המערכת מהבית - כבת של מנהל, אשתו של מורה וכאמא. החינוך הציבורי ממלכתי זורם לי בדם, ושיקומו היא משימתי האישית".

מירב כהן

בפברואר, עוד לפני שהתאחד עם נפתלי בנט, כינס יו"ר יש עתיד יאיר לפיד מסיבת עיתונאים שבמסגרתה הציג תוכנית לאומית לפתרון משבר החינוך בישראל. הוא הדגיש בה שידרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה, וש מירב כהן היא המיועדת לתפקיד שרת החינוך. כהן משובצת במקום התשיעי ברשימת "ביחד", כאישה החמישית ברשימה.

מירב כהן במסיבת העיתונאים בפברואר



