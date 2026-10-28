עיני העולם היו נשואות ל בחירות בישראל , אבל בניגוד ל דרמה בברזיל שלאחריה נמלט מהמדינה פלאביו בולסונרו ול הדחת המנהיג הסרבי אלכסנדר ווצ'יץ', כאן הם לא קיבלו שורה תחתונה מובהקת. כלי תקשורת ברחבי העולם דיווחו הלילה בכותרות הראשיות שלהם, בעדכונים שוטפים וחיים, על תוצאות הבחירות לכנסת, ורובם ככולם הדגישו את מה שמסתמן כמבוי סתום שבו לאף גוש, הן לזה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והן לזה של מתנגדיו, לא יהיה רוב להקמת ממשלה.

"אין מנצח ברור בישראל: מדגמי הבחירות מצביעים על מכה לנתניהו", נכתב בכותרת באתר החדשות של CNN, שמובילה לבלוג עם עדכונים חיים שבו הובאו נאומי מנהיגי המפלגות השונים. ב-CNN הודגש כי לאף אחד מהצדדים אין רוב, וצוין כי יריבו המרכזי של נתניהו, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, אמר כי "הישראלים בחרו בשינוי". בבלוג הוזכר גם נאומו הלילה של יו"ר הליכוד, ונכתב בכותרת הפוסט כי "נתניהו הודה לטראמפ ולאלוהים".

גלריה "ניו יורק טיימס": "אין מנצח מובהק"





ב"ניו יורק טיימס", מהעיתונים היוקרתיים והנחשבים ביותר בעולם, הדגישו בכותרת הראשית כי למרות הצהרותיהם החגיגיות של נתניהו ואיזנקוט, "התוצאה רחוקה מלהיות ברורה". בדיווח של העיתון האמריקני על נאומו של נתניהו במטה הליכוד הלילה, שבו קרא להמתין לתוצאות האמת, הדגישו כי "הוא נשמע כמי שחוגג ניצחון, גם אם לא אמר ממש שהוא ניצח את הבחירות", וציינו כי לעג לסקרים שבמשך חודשים חזו כי הליכוד תגיע למקום השני, אחרי "ישר!".

ב"טיימס" דיווחו עוד כי "נתניהו לא הפגין כל נכונות להושיט יד לאופוזיציה כשפנה לתומכיו בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי. הוא עלה לבמה ב-3:15 לפנות בוקר, נראה מלא מרץ ובמצב רוח מרומם, והכריז: 'עלינו להקים ממשלת ימין חזקה'".

גם בתאגיד השידור הבריטי BBC דיווחו כי במטה הליכוד הלילה, בבנייני האומה, "לא היה שום סימן לכניעה", אך כתבו גם כי בקרב תומכיו של נתניהו שהריעו לו שם היו כאלו שאמרו שהם לחוצים. "זה לא נגמר עד שזה נגמר, אבל אני מזיע", צוטט בדיווח של BBC תומך בשם איציק. ברשת הבריטית הדגישו את ההתחזקות של המפלגות הערביות, בעקבות "שיעור הצבעה חזק בקרב הישראלים הערבים", כתבו כי הן מסתמנות כעת כ"ממליכות המלכים" בבחירות וציטטו את דבריו הלילה של יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, שלפיהם לא ניתן יהיה להתעלם מהמפלגה "בשום תרחיש פוליטי".

"אין מנצח ברור", גם בכותרת של ה-BBC

הכותרת ב"גרדיאן"

ב"גרדיאן" הבריטי, עיתון הידוע בעמדות הנוטות למחנה השמאל הפוליטי, נכתב גם כן כי "נראה שהבחירות בישראל לא הניבו מנצח ברור", והוזכר "שיעור ההצבעה ההיסטורי" - 77.7%, הכי גבוה זה 25 שנה. בנוסף צוין כי "הבחירות תוארו על ידי אחדים כבעלות ההשלכות המשמעותיות ביותר בתולדות המדינה, והן התאפיינו בשיעור השתתפות שיא של מצביעים ערבים-ישראלים".

הם הדגישו את מה שתיאר כ"התחזקות דרמטית" של רע"ם והרשימה המשותפת – אותן תיארו בעיתון כ"מפלגות הפלסטיניות" – והעלו את האפשרות של ממשלה בהובלת איזנקוט שתישען על המפלגות הערביות: "מומחים אמרו כי אם איזנקוט לא יצליח להשיג רוב, כפי שעולה ממדגמי הבחירות, הוא יידרש לשבת לשיחות עם המפלגות הערביות - הרשימה המשותפת ורע"ם - בניסיון להרכיב ממשלה. התהליך עשוי להימשך שבועות", כתבו בעיתון.

ב-AP, סוכנות הידיעות הגדולה ביותר בעולם שתיארה את תוצאות הבחירות כ"נזיפה" של הבוחרים הישראלים בנתניהו, הסבירו לקוראים את ההליך הסבוך שעוד צפוי לקראת הרכבת הממשלה ואת הקושי הרב בניסיון להקים ממשלה בראשות איזנקוט ובשיתוף הערבים. "נשיא המדינה יידרש להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש המפלגה שסיכוייו להרכיב ממשלה הם הטובים ביותר – בדרך כלל ראש המפלגה שזכתה במספר המנדטים הגדול ביותר – ולבקש ממנו לגבש קואליציה. אם הליכוד, מפלגת הימין של נתניהו, תהיה המפלגה הגדולה ביותר, הוא יוכל לטעון כי יש להטיל עליו את המשימה", הסבירו ב-AP.

"מרוץ צמוד", בסקיי ניוז

"במקביל, יופעל לחץ כבד על איזנקוט להגיע להסכם עם המפלגות הערביות, בעוד נתניהו ובעלי בריתו צפויים להציג כל ברית כזאת כבלתי לגיטימית ואף כבגידה", הוסיפו בסוכנות הידיעות האמריקנית. "אם אף אחד מהצדדים לא יצליח לגבש קואליציה בעלת רוב, ייתכן שייערכו בחירות חדשות בתחילת השנה הבאה. ישראל קיימה חמש מערכות בחירות בין אפריל 2019 לנובמבר 2022, בשל מבוי סתום דומה".

ברויטרס, גם היא אחת מסוכנויות הידיעות הגדולות בעולם, תיארו את "המבוי הסתום" כלשונם, ככזה שמנוגד להצהרותיהם של נתניהו ושל איזנקוט, שקרא לנתניהו לפרוש מהחיים הפוליטיים. ברויטרס ציינו כי גם איזנקוט וגם נתניהו לא הכריזו באופן מפורש על ניצחון בנאומיהם, אך הוסיפו כי "המבוי הסתום עשוי לפעול לטובת נתניהו, ולאפשר לו להישאר בתפקידו כראש ממשלת מעבר במהלך משא ומתן קואליציוני שצפוי להתארך, ואולי אף עד שניתן יהיה לקיים בחירות נוספות".

בבלוג של רויטרס הוזכרה גם ההמתנה הארוכה לנאומו של נתניהו, ונכתב כי במטה הליכוד "היה פרץ קצר של חגיגות בעקבות עדכוני המדגמים שהצביעו על כך שהליכוד זוכה לתוצאות טובות יותר מכפי שסברו בתחילה". בעוקצנות בריטית הם כתבו כי "האחראי על המוזיקה יכול לרענן את הפלייליסט. אותם שירים ספורים המוקדשים לנתניהו ולליכוד מתנגנים שוב ושוב כבר שעות".

"מבוי סתום", גם בכותרת של "אל פאיס" הספרדי

גם ב"אל פאיס" הספרדי דיווחו על מבוי סתום בכותרת הראשית, שבה נכתב כי "נתניהו ניצח את הבחירות, אבל הקואליציה שלו לא השיגה רוב". בידיעה עצמה נכתב: "נתניהו מנצח, אבל גם מפסיד. מפלגתו זוכה במספר הקולות הגדול ביותר, אך שותפיו הלאומנים הקיצוניים והדתיים שומרים על כוחם או מאבדים תמיכה ניכרת בקלפיות, באופן שמונע מהגוש להגיע ל-61 מנדטים – הרוב הדרוש להקמת ממשלה". בעיתון הוסיפו כי "אף שבשלב זה התמונה נוטה לטובת האופוזיציה לראש הממשלה, נתניהו הוכיח שוב שאין לזלזל בו, וכי הוא מסוגל להפוך את המגמה לאחר חודשים של סקרים לא מחמיאים". אחרי עדכון המדגמים הלילי ותוצאות האמת, גם התמונה כבר לא נוטה לטובת האופוזיציה.

"לכל אחד מהם ניצחון והפסד"

גם שערי העיתונים בתקשורת בעולם הערבי התייחסו באופן נרחב לבחירות בישראל. שער "נידא אל-וטן" הלבנוני ניסה לפרש את מה שמסתמן כמצב ללא הכרעה ברורה. "נתניהו ואיזנקוט - לכל אחד מהם ניצחונו ותבוסתו", נכתב בכותרת הראשית שם. בעיתון "אל-קודס אל-ערבי", יומון ערבי היוצא לאור בלונדון, התייחסו למצביעים הערביים: "הקול הפלסטיני מכריע... וראש הממשלה מסית נגדם. היענות שיא בבחירות בישראל. גורלו של נתניהו בסכנה". בשער העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי כתבו: "הבחירות בישראל: היענות חסרת תקדים, הגבלות והסתה נגד מצביעים ערבים".

נידא אל-וטן: "לכל אחד מהם ניצחונו ותבוסתו"

אל-קודס אל-ערבי: "הקול הפלסטיני מכריע"

אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי: "הסתה נגד מצביעים ערבים"

שער א-שרק אל-אוסט הסעודי: "בחירות המוניות שופטות את תקופת נתניהו"

אל-אחבאר המזוהה עם חיזבאללה רמז לסיום דרכו של נתניהו: "סתיו המלך"