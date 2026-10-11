על אף שווינטר אמר בכמה הזדמנויות כי ימליץ רק על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, בליכוד מנסים להוריד את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה,

בקמפיין אגרסיבי ממומן נגד וינטר בכל הרשתות החברתיות