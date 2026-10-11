עמך ישראל, בראשות עופר וינטר, פרסמה היום (ראשון) את עיקרי תוכנית המשרתים שלה. על פי הודעת המפלגה, התוכנית שמה בראש סדר העדיפויות הלאומי את הלוחמים והמילואימניקים, ומבוססת על שלושה מרכיבים: חקיקה ותגמולים, בניית מסגרות שירות מותאמות בצה"ל, ואכיפה ובקרה של משרד הביטחון על המסגרות התורניות. יישום התוכנית יעוגן בהסכם הקואליציוני ובתקציב המדינה, "לרבות החקיקה, התקנות ומנגנוני הביצוע הנדרשים", מסרו במפלגה.
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במסגרת ההצעה, תהיה העלאה משמעותית של שכר חיילי הסדיר ואף הכפלה של שכר הלוחמים לקראת סוף שירותם. בכל הנוגע לגיוס חרדים, מכסת התלמידים שתהא זכאית להכרה כלומדי תורה, תיגזר מתוך צורכי מערכת הביטחון ויכולותיה לקלוט את המתגייסים ולא תעלה על שיעור של 25% ממחזור המתגייסים החרדי.
בעמך ישראל הודיעו כי הבסיס למודל הוא יצירת מסגרת חוקית ברורה "המסדירה הן את מעמדו של הפרט מול המדינה והן את מערכת התמריצים והזכויות הנגזרת מהיקף תרומתו, כאשר בליבת התהליך תתקיים דיפרנציאציה ברורה בין סוגי האוכלוסיות ע"פ תרומתם. היסוד הברור הוא: יתנו - יקבלו. לא יתנו - לא יקבלו".
כל אזרח בגיל השירות יידרש להתייצב בפני המדינה ולהסדיר את מעמדו באחד משלושה מסלולים: שירות בצה"ל, שירות לאומי-אזרחי או מסגרת תורנית מוכרת ומפוקחת. "כך תיווצר מערכת שבה לכל אזרח מעמד מוגדר, לכל מעמד מסלול ברור, ולכל מסלול מערכת זכויות וחובות התואמת אותו", לדברי המפלגה.
כדי ליישם את המהלך, במפלגה דיברו על חקיקה שתתבצע לפני השבעת הממשלה הבאה, והם "לא יסתפקו בהתחייבות כללית לטיפול בנושא בהמשך". עוד נמסר כי שר הביטחון ומשרד הביטחון יישאו באחריות הכוללת ליישום קביעת המסלולים, הקריטריונים ומנגנוני הבקרה והפיקוח - ויגישו דוח חצי שנתי לוועדת חוץ וביטחון באשר לפעולות הפיקוח על הישיבות: "זו יצירת מערך שיגן על צעירים חרדים הבוחרים להתגייס ועל משפחותיהם".
וינטר כבר הצהיר בעבר כי מפלגתו תסרב להצטרף לממשלה שלא תעביר לפני כן חוק שירות שישלב חרדים בצבא. הוא התחייב כי בכוונת המפלגה "להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות. לא עוד מאותו דבר. מה שהיה לא יהיה. מי שלא הצליח לשלב חרדים בצה"ל עד היום - לא יעשה את זה גם בעתיד. אם 'עמך ישראל' תהיה חזקה בממשלה הבאה – הדברים האלה יקרו".
הקמפיין של הליכוד נגד וינטר
על אף שווינטר אמר בכמה הזדמנויות כי ימליץ רק על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, בליכוד מנסים להוריד את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה, בקמפיין אגרסיבי ממומן נגד וינטר בכל הרשתות החברתיות. "הוא אומנם אמר שיילך עם נתניהו", אמר בכיר בליכוד, "אבל אנחנו לא בטוחים שזה נכון".
הקמפיין פועל באמצעות השיטה הידועה של איתור הקהלים הרלוונטיים, ומכיל עשרות סרטונים, ציטוטים של מועמדים מרשימת עמך ישראל, גם כאלה שנאמרו לפני כמה שנים - והכל כדי להבריח מצביעים ולוודא שלא יעבור את אחוז החסימה. בליכוד החליטו להתמקד במיוחד במספר 2 של וינטר - יוסף חדאד.
במסגרת זו מופץ סרטון שבו ריאיון של חדאד לפני כחמש שנים, ובו הוא אומר כי תומך בפתרון שתי המדינות ובהקמת מדינה פלסטינית. ברשתות טענו כי הריאיון התקיים כחודשיים לאחר מבצע "שומר חומות", למרות שחדאד טען כי בעקבות המבצע עמדותיו השתנו.
נתניהו, באמצעות אנשי לשכתו, פעל עד רגע לפני הגשת הרשימות בניסיון לפרק את מפלגתו של וינטר - כאשר מרבית המאמצים הופנו לניסיון לקחת את חדאד ולשכנעו לקבל שריון בליכוד. לפי מקורות שנחשפו לשיחות ולפניות מצד לשכת נתניהו לאנשיו של חדאד, המאמצים נעשו עד רגע לפני שמפלגת עמך ישראל הציגה את רשימתה לכנסת. חדאד סירב להצעות.