מדובר בפעם השנייה תוך יומיים שגנץ וארדן נפגשים. הנחת העבודה שלהם היא שאף אחד מביניהם לא עובר את אחוז החסימה, ולכן כדאי להם לרוץ בבחירות ברשימה אחת. עם זאת, על פי ההערכות, אף אחד מהם לא מוכן לוותר על ההובלה. היתרון של ארדן בחיבור עם גנץ הוא שלכחול לבן יש הרבה כסף למימון מפלגות. מנגד, גנץ לא מתרומם בסקרים כבר זמן רב,

מפלגתו נמצאת בקריסה