בשיחות על איחוד אפשרי בין מפלגות "כחול לבן" ו"האחדות", אמר היום (שישי) בני גנץ לגלעד ארדן כי הוא "לא מוכן לוותר על המקום הראשון ברשימה. אני זה שצריך להוביל". מדובר בפגישה נוספת בין הצדדים, שהוגדרה כ"חיובית וברוח טובה". השניים סיכמו כי ימשיכו להיות בקשר במהלך השבוע הבא וייתכן שכבר בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה משני הצדדים לדון בפרטי החיבור.
גורם במפלגת "האחדות", ביקר את האמירה של גנץ: "הבעיה שהוא חושב שרק הוא יכול להוביל, כאילו הוא עדיין המועמד לראשות הממשלה". לפי גורם המעורה בפרטי הפגישה, ארדן אמר לגנץ כי יש לעסוק קודם כל בעקרונות החיבור וקווי היסוד המשותפים ולא במיקומים, משום שזה בעיקר מה שחשוב לאזרחים שרוצים לתת את קולם למפלגות השואפות להקמת ממשלת אחדות רחבה.
מדובר בפעם השנייה תוך יומיים שגנץ וארדן נפגשים. הנחת העבודה שלהם היא שאף אחד מביניהם לא עובר את אחוז החסימה, ולכן כדאי להם לרוץ בבחירות ברשימה אחת. עם זאת, על פי ההערכות, אף אחד מהם לא מוכן לוותר על ההובלה. היתרון של ארדן בחיבור עם גנץ הוא שלכחול לבן יש הרבה כסף למימון מפלגות. מנגד, גנץ לא מתרומם בסקרים כבר זמן רב, מפלגתו נמצאת בקריסה והח"כים מפעילים עליו לחץ לפעול.
במקביל, גנץ מנהל מגעים גם לצירופה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לאיחוד עם ארדן. עם זאת, גורם המעורה בפרטים אמר כי גם לאחר איחוד אפשרי לשתי המפלגות "יהיה קשה לעבור את אחוז החסימה".
"החלטה סופית ומוחלטת"
מוקדם יותר, בצד אחר של המפה הפוליטית, נתקל ראש הממשלה במכשול בשאיפתו לסדר את הגוש לקראת הבחירות - כאשר יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הבהיר כי מפלגתו לא תתאחד עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', שעל פי הסקרים אינה עוברת את אחוז החסימה.
נתניהו הזמין את השרים לפגישה ביום ראשון הקרוב - והזהיר: "אסור לבזבז אף קול". אך מיד לאחר מכן הגיעה הודעת עוצמה יהודית: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב".
בהודעת עוצמה יהודית, בן גביר ייעץ לנתניהו לפעול בנתיבים אחרים. "אנו קוראים לרה"מ לקדם את שתי החלופות הנכונות והריאליות שעל הפרק - או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל רה"מ בליכוד למען סמוטריץ' - כדי לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".
בהמשך מפלגת הליכוד תקפה את יו"ר עוצמה יהודית ואמרה לו כי "בגלל שיקולים אישיים בן גביר ישרוף קולות של הימין. תתגבר על האגו האישי, תגלה בגרות ואחריות". גם ביקורת מבית נשמעה כלפי בן גביר, כאשר מקורות במפלגתו אמרו שחלק מיועציו סבורים כי הוא "פסל מהר מדי" את האופציה של חיבור. לטענתם, יש לבחון את הנושא לעומק לנוכח הכניסה של תת-אלוף במילואים עופר וינטר למגרש - שגם הוא מסרב לאיחוד לאור עלייתו בסקרים.
אם אכן וינטר ובן גביר יעמדו בסירובם להתאחד עם סמוטריץ', שכאמור נמצא במרבית הסקרים על גבול אחוז החסימה וכבר הבהיר שהוא נכון לחיבורים כפי שהיו ב-2022 - נותרה לנתניהו אפשרות נוספת, אך לא ברור כמה היא ריאלית. נתניהו יכול למזג חברים ברשימת הציונות הדתית בתוך הליכוד.