בית המשפט העליון ידון ביום חמישי הבא בפסילה מריצה בבחירות של הרשימה המשותפת, של עופר כסיף ושל סמי אבו שחאדה, שעליהן החליטה ועדת הבחירות המרכזית.
הדיון הראשון יתקיים בעניינו של סמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד בהרכב של תשעה שופטים. אחר כך תובא לדיון הפסילה של ח"כ עופר כסיף, וכל הרשימה שבה הוא צפוי לרוץ - הרשימה המשותפת.
שני הדיונים ייערכו בפני הנשיא עמית והשופטים ברק-ארז, מינץ, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב וכשר. לדיון בעניינו של אבו שחאדה זומנו נציגי עוצמה יהודית, השר בן גביר, אבו שחאדה והיועצת המשפטית לממשלה. לדיון בפסילת הרשימה המשותפת וכסיף זומנו נציגים מהליכוד, מטעם כסיף, ומטעם הרשימה המשותפת.
ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של יו"ר בל"ד מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26, בעילה של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל. הפסילה התקבלה ברוב של 30 תומכים מול ארבעה מתנגדים, וההכרעה הסופית בעניינו תעבור כעת לבית המשפט העליון.
הבקשה לפסול את אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית, בטענה כי מתקיימת בעניינו העילה הקבועה בחוק-יסוד: הכנסת של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. במוקד הבקשה עמד בין היתר מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר טבח 7 באוקטובר, שבו תיאר את המעשים כ"אירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאסטרטגי" והתייחס ל"פירותיה המדיניים". אבו שחאדה טען מנגד כי בעת פרסום הדברים לא ידע את מלוא ממדי האירועים שהתרחשו בישראל.
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה קבעה כי מהתשתית הראייתית עולה כי מתקיימת בעניינו של אבו שחאדה העילה של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, וציינה כי "על ועדת הבחירות לשקול בכובד ראש". עם זאת, היא התעקשה שלא להמליץ במפורש על פסילתו.
מאידך, בהצבעה בוועדת הבחירות תמך באופן חריג גם יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, בפסילת אבו שחאדה. מדובר בחריגה מהנוהג שלפיו יו"ר ועדת הבחירות אינו משתתף בהצבעות על פסילת מועמדים ומפלגות, כדי לשמור על ניטרליות. סולברג הסביר כי במשך שנים נהגו יושבי ראש הוועדה להימנע מהצבעה בנושאי פסילות כדי לשמור על ניטרליות, אך במקרה הזה החליט לחרוג מהמנהג לאחר שלא מצא בדבריו של אבו שחאדה מענה שהניח את דעתו.