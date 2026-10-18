רק לפני יומיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל אם הוא סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו והשיב שהוא "לא סומך על אף אחד" . והערב (ראשון), בשינוי מפתיע של 180 מעלות, הוא פרסם את הודעת התמיכה הנחרצת בנתניהו . אז מה גרם לשינוי של טראמפ, כשעד כה כל הסימנים הראו שהוא לא מעוניין להתערב בבחירות בישראל. טראמפ אפילו נמנע מפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם בחודש שעבר, כדי שלא יואשם בהתערבות בבחירות.

תקיפת הדיפלומטים האירופיים ביו"ש ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )





גלריה טרמפ ונתניהו ( צילום: צילום: SAUL LOEB/JOE RAEDLE /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP )

פרט לכך, מאחורי הקלעים היו קולות לא מעטים שקראו לטראמפ להתנער מנתניהו וטענו באוזניו שראש הממשלה הוא מכשול בפני כל תכניותיו, ובעיקר לשיקום רצועת עזה. אבל טראמפ, שידוע כמנהיג לא ממש יציב, ביצע מהפך תשעה ימים לפני הבחירות בישראל - ויצא בהודעת תמיכה נחרצת בנתניהו.

היחסים בין טראמפ לנתניהו ידעו אמנם עליות ומורדות, אך לאורך כל שנות כהונתו השנייה - וגם הראשונה - הקפיד טראמפ להביע תמיכה בראש הממשלה. למרות זאת, באופוזיציה טוענים כי נתניהו "התחנן" בפני טראמפ ואנשיו על מנת שנשיא ארצות הברית יפרסם הודעת תמיכה. אבל על פי אותן הטענות, ההודעה של טראמפ היא מעין פיצוי לנתניהו, על כך שלא הסכים לאפשר לישראל לתקוף באיראן לפני הבחירות. באופוזיציה נשאלו האם לדעתם זה יעזור לנתניהו, ובכיר בה השיב: "זו שאלה של מיסגור. אם האזרחים יבינו שזה פיצוי על חשבון הביטחון, וזה שהוא לא מרשה לביבי לתקוף באיראן - זה אפילו יכול להזיק לו".

תמיכה של טראמפ במועמד כזה או אחר, בכל מקרה, לא בהכרח מבטיחה לו ניצחון. טראמפ למשל היה זה שתמך בראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן ושיגר את סגן הנשיא ג'יי די ואנס להפגין בו תמיכה בבודפשט - אבל למרות תמיכת הבית הלבן אורבן הפסיד את הבחירות.

חבר הקונגרס לשעבר מטעם הדמוקרטים דניאל גולדמן ביקר בחריפות את ההחלטה של טראמפ להתגייס למען נתניהו ועל הדרך תקף גם את נתניהו עצמו. גולדמן צייץ ברשת X: "טראמפ לא אמור להביע את דעתו על בחירות דמוקרטיות במדינה אחרת, אך אין זה מפתיע שהוא עושה זאת עבור המועמד האנטי - דמוקרטי/פרו-סמכותי. אל תטעו: מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל תלויה בתמיכה דו-מפלגתית וברית זו תסבול נזק בלתי הפיך אם ממשלת ישראל תמשיך להחזיק בשלטון לאחר הבחירות ב-27 באוקטובר.

לא אוהב לוזרים

ואם זוכרים את תמיכתו של טראמפ וסגן הנשיא ואנס שנשלח לבודפשט והביע תמיכה פומבית במועמדותו של ויקטור אורבן - זה לא ממש עזר לו והוא הובס שוק על ירך. מנגד, טראמפ הביע תמיכה בחאבייר מיליי שהשיג ניצחון גדול בארגנטינה. טראמפ לא אוהב לתמוך בלוזרים, וייתכן שגם התמיכה שלו במירוץ של פלאביו בולסונרו לנשיאות ברזיל הזכירה לטראמפ שהוא צריך לתמוך בבני הברית שלו.

תמיכה בלתי מסוייגת. טראמפ וחאבייר מיליי ( צילום: SAUL LOEB / AFP )

ניתן להעריך שנתניהו העביר מסר לטראמפ שלפיו המירוץ צמוד ושכנע אותו שהודעת התמיכה שלו תעניק לראש הממשלה את הניצחון. טראמפ גם וידא את הדברים עם איש הסקרים האמריקני של הליכוד ג'ון מקלוקלין, שניהל שתי מערכות בחירות עבורו. עם זאת, לפחות שניים מיועציו של טראמפ ייעצו לו שלא להביע תמיכה פומבית בנתניהו.

האם יש משמעות להבעת התמיכה של טראמפ בנתניהו אם מועמד אחר ינצח בבחירות וירכיב ממשלה? התשובה היא לא. למרות הדברים של טראמפ, קשה לדמיין מציאות שבה הוא לא מסוגל לעבוד עם ראש ממשלה אחר בישראל.

מאבדים את ארה"ב?

בינתיים, התקיפה שביצעו פורעים יהודים ביום שבת בכפר טייבה ביו"ש נגד דיפלומטים אירופים, ותקיפת הצלמת יום קודם לכן, הציתה סערה דיפלומטית. גורמים ישראלים בכירים מזהירים כי האירוע מאיץ לחץ אירופי לסנקציות, ובמקביל מעורר זעם בארה"ב - הן מצד הדמוקרטים והן מצד הממשל האמריקני, שנאבק בקולות האנטי-ישראליים ההולכים וגוברים בתוך המחנה הרפובליקני. האירועים העלו מחדש לדיון שאלה רחבה יותר על עתיד היחסים בין ירושלים לוושינגטון, שכרק היום הודה נתניהו באפשרות שישראל תאבד את ארה"ב עם תום כהנות טראמפ .

לדברי בכיר ישראלי, התגובות של שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ושל מזכיר המדינה מרקו רוביו לתקיפות ביו"ש היו חד־משמעיות. על פי הבכיר הישראלי, האמריקנים רואים בתקיפת הדיפלומטים אירוע טרור, וכי מפריע להם במיוחד שמדובר בכפר נוצרי. גורם ישראלי נוסף העריך כי הפגיעה בדיפלומטים הגיעה עד הבית הלבן והזכיר כי האפיפיור לאו ה-14 הוא ממוצא אמריקני. ההערכה בישראל, היא שסגן הנשיא ג'יי די ואנס, קתולי אדוק, יתקשר לראש הממשלה.

נתניהו על הצורך למצוא בני ברית נוספים בעולם ( צילום: לע"מ )





הפגיעה בצלמת האמריקנית היידי לוין, עוררה כעס יוצא דופן בארצות הברית. בכירים ישראלים מציינים כי מתמודדים בבחירות האמצע כבר גינו את ישראל בחריפות, וכי חלק מחברי הקונגרס מתחייבים לקדם סנקציות ולעצור תקציבים אם ינצחו. לפי גורם בכיר שמעורה ביחסי ישראל ארה"ב, הדמוקרטים צפויים לזכות ברוב בבית הנבחרים, ויש סיכוי שגם בסנאט. בכל מקרה, מחודש ינואר הקרוב הקונגרס יהפוך למאתגר, אף שהממשל עדיין תומך בישראל.

הבכיר הזכיר את עבדול אל-סייד, המוביל בסקרים במרוץ לסנאט במישיגן, שהעמדה נגד ישראל היא חלק מהאג'נדה שלו. בתוך הדמוקרטים יש עדיין הרבה ידידי ישראל - אך השאלה היא איך הם יעמדו בלחץ של הקיצונים הפרוגרסיביים.

הצרות באירופה

במקביל, התקיפות ביו"ש מחריפות עוד יותר את המצב הקשה של ישראל באירופה. האיחוד האירופי גינה בהודעת דובר את מתקפות הפורעים, כולל נגד הדיפלומטים, וציין לחיוב את הגינויים מצד גורמים ישראלים. הוא דרש אחריותיות ואמצעים למניעת המשך האלימות, וקרא לישראל להפסיק את הרחבת ההתנחלויות. בינתיים מפגנים פרו פלסטיניים ממשיכים להתרחש ביבשת בזה אחר זה והיום הוצגה ברחובות אוטרכט בהולנד רשימת שמות של ילדים שנהרגו על פי הטענה בעזה.

מיצג פרו פלסטיני באוטרכט שבהולנד





בכיר ישראלי אמר: "מי שסבור שהוא מגן כך על ההתיישבות, מסכן בפועל את עתידה". לדבריו, אכיפה נחושה נגד הפורעים היא "חובה מוסרית וחוקית וגם אינטרס ישראלי מובהק. הממשלות באירופה נמצאות כיום תחת לחץ גדול לנקוט צעדים נגד ישראל וההתנחלויות. לא ירחק היום שהממשלות לא יעמדו בלחץ. צריכים להבין שהפורעים היהודים במו ידם יגרמו לכך שמדינות שעדיין לא החילו את החוק נגד תוצרת ההתנחלויות יעשו זאת. יש לחץ ציבורי ופוליטי כן להטיל סנקציות כי הם רואים את התמונות מאתמול. הלחץ שמופעל על מקבלי ההחלטות לזרז החקיקה והיישום וזאת פגיעה עצומה בכלכלה הישראלית".