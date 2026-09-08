ש"ס פרסמה הבוקר (שלישי) את הרשימה של התנועה לבחירות לכנסת ה-26, עם שני שמות חדשים ושינויים בתוך הרשימה. יו"ר ש"ס אריה דרעי נשאר בראש, ח"כ ינון אזולאי קפץ מהמקום השביעי ברשימה למקום השני. השרים לשעבר מיכאל מלכיאלי ויואב בן צור וחיים ביטון במקומות השלישי, הרביעי והחמישי. סגן אלוף במילואים דרור עמוס, כיום הממונה על המועצה הדתית בחיפה, שובץ במקום השישי.

גלריה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אחריו משובצים משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסי טייב יונתן משריקי, יוסף אלנתוב (גם הוא חדש ברשימת ש"ס - נציג העדה הבוכרית), ארז מלול וסימון מושיאשוילי. הרשימה מעידה על רצון של ש"ס להתחדשות, כאשר צעירי הרשימה קודמו למקומות גבוהים יותר.

דרעי כינס השבוע את רבני מועצת חכמי התורה כדי לדון בהרכב לכנסת . חלק מהח"כים חששו להיות מופתעים ממקומם, כמו השר יואב בן צור וסגן השר לשעבר משה אבוטבול, שאף קיימו שיחות עם חלק מהרבנים במטרה לברר את מצבם מחשש שיודחו. בן צור ירד מקום אחד בהשוואה לרשימת המפלגה לכנסת הקודמת ואילו אבוטבול עלה למקום השביעי.

אזולאי, שקפץ למקום השני, הוא חבר בוועדת חוץ וביטחון והיה אחד מהקולות הבולטים נגד גיוס חרדים. אלנתנוב, ששובץ במקום ה-11, מכהן כמנהל תלמוד תורה "בית יוסף" בעיר חולון. כמו כן, הוא משמש כרב בית הכנסת "בית אשר ומרדכי" בשכונת קריית שלום בתל אביב וחבר בבית הוראה.

הרשימה המסתמנת של המשותפת

בתוך כך, הרשימה המשותפת צפויה להגיש את מועמדיה לוועדת הבחירות המרכזית בשעה 18:00. את הרשימה המסתמנת, שכוללת את חד"ש, בל"ד ותע"ל, יפתח במקום הראשון פרופסור יוסף ג'בארין מחד"ש, במקום השני משובץ אחמד טיבי תע"ל ואחריו סאמי אבו שחאדה מבל"ד.

בחוץ: ג'עפר פרח שפרש בעקבות עדויות נשים על הטרדה מינית

אחריהם ברשימה: ד"ר פאתן גטאס (חד"ש), בכר עואודה (בל"ד), עופר כסיף (חד"ש), יוסף עטאונה (חד"ש), מהא קרקבי (בל"ד), עו"ד אחמד דראושה מתע"ל, ד"ר נהאיה ושאחי (חד"ש), חסן נסאסרה (בל"ד), הייתם זחאלקה ואיאס נאטור (חד"ש).

מי שבולט בהיעדרו הוא ג'עפר פרח , מי שהיה אמור להתמודד על המקום הרביעי ברשימה המשותפת לאחר שזכה במקום השני בחד"ש. פרח נאלץ לפרוש בצל העדויות על הטרדה מינית מצדו . מועצת חד"ש בחרה במקומו את ד"ר פאתן גטאס, תושב ראמה המשמש כמנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.

נגד פרח ניצבות שש עדויות מנשים שתיארו דפוסים שונים של הטרדה מינית וניצול כוח וסמכות מצדו העמותות "נשים נגד אלימות" ו"א-סוואר - תנועה פמיניסטית ערבית" טוענות כי הטענות הגיעו אליהן מאז 2019. הודעת העמותות פורסמה במסגרת קמפיין "מטריד - פרוש", אחרי טענות שהגישו שתי נשים על הטרדה מינית מצידו. חלק מהעדויות, מסרו, פורסמו כבר ב-2019, ואחרות נשמרו ברישומי העמותה תחת חיסיון במטרה להגן על הנשים.