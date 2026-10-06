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לפי ההודעה, במסגרת הערכת המצב הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים, ופורטו המאמצים לשיפור וחיזוק ההגנה הרב-זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים, שימנפו את היתרון היחסי של כל אחד מהארגונים במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.
הפגישה עסקה בעיקר בשיתופי פעולה במודיעין, העברת חומרים ויידוע וסנכרון בין הגופים. כמו כן, גם בהיבט של חלוקת עבודה באירועים, בדגש על סגירת מעגל ומיצוי הדין עם נאשמים בתחומים שהוזכרו, כמו גם בהקשור לניסיונות אפשריים לשבש את הליך הבחירות.
בשבוע שעבר, ערב לפני ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו". במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף הוסיף כי "מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".
בעקבות האזהרה קיים נתניהו באותו הערב עדכון ביטחוני עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאמר בסוף הפגישה כי בכל מקרה הבחירות יתקיימו במועדן. "הצבא ערוך, שב"כ ערוך, והבחירות יתקיימו. כל ניסיון לשבש אותן לא יצליח", הוסיף.
בעקבות ההיערכות הביטחונית, החליט הרמטכ"ל זמיר לבטל ביקור בארה"ב, שהיה אמור להתקיים השבוע. הרמטכ"ל אמור היה להיפגש בארה"ב עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) ועם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. אלא שזמיר הודיע למארחיו כי לנוכח המצב הביטחוני והעלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, הוא סבור כי לא נכון שייעדר מהארץ וינהל את האירועים מרחוק.