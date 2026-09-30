הרמטכ"ל אמור היה להיפגש בארה"ב עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) ועם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. אלא שזמיר הודיע למארחיו כי לנוכח המצב הביטחוני והעלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, הוא סבור כי לא נכון שייעדר מהארץ וינהל את האירועים מרחוק.