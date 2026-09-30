הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו בארה"ב, שהיה אמור להתקיים בעוד כשבוע וחצי, בעקבות המצב הביטחוני בישראל. כך נודע ל-ynet.
הרמטכ"ל אמור היה להיפגש בארה"ב עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) ועם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, ולדון עמם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. אלא שזמיר הודיע למארחיו כי לנוכח המצב הביטחוני והעלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, הוא סבור כי לא נכון שייעדר מהארץ וינהל את האירועים מרחוק.
"אי-אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל", אמר בכיר בצה"ל על רקע ההחלטה של הרמטכ"ל, שהכריז על העלאת כוננות והורה למפקדים להישאר בגזרותיהם לקראת תחילת חגי תשרי, הנחשבים לתקופה רגישה מבחינה ביטחונית.
שתי זירות פעילות מעסיקות כעת את צה"ל ביתר שאת. הראשונה היא רצועת עזה, שם, כפי שדווח ב-ynet, קיימת התרעה קונקרטית על ניסיון של חמאס לחטוף חייל.
בחמאס מנסים לבלום את החיסולים שמבצעים צה"ל ושב"כ, ולנצל, מבחינתם, את התקופה הרגישה שלפני הבחירות בארה"ב ובישראל, מתוך הנחה שישראל תתקשה להגיב בעוצמה בשל מגבלות אמריקניות ופנימיות.
הזירה השנייה היא יו"ש, שם נרשמה עלייה חדה בחיכוך בין מתנחלים לפלסטינים, כפי שבא לידי ביטוי גם באירועים בלילה שבין שני לשלישי בכפר ג'אלוד. החיכוך עלול להבעיר את השטח, לצד הפיגועים הקשים שהתרחשו בשבועיים האחרונים, במעיין ליד נווה צוף ובמחסום מכבים.
מבחינת הרמטכ"ל, תקופת החגים, אירועי ציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר והבחירות בישראל יוצרים יחד תקופה רגישה במיוחד מבחינה ביטחונית. לכן צה"ל נערך גם לאירועים טקטיים שעלולים להתפתח במהירות להסלמה רחבה.
החלטתו של זמיר התקבלה לפני אזהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול מפני מתקפה לפני הבחירות. באשר אליה, צריך להבחין בין תמונת המצב הביטחונית לבין המסר הציבורי. כדי שראש ממשלה יעמוד בבסיס חיל האוויר מול מטוס F-15 ויעביר מסר שמלחיץ מדינה שלמה, צריכה להיות התרעה קונקרטית מפני ירי. לא בטוח שאלה פני הדברים ברגע כתיבת שורות אלה. כמובן, תמונת המצב יכולה להשתנות בהתאם לקצב האירועים במזרח התיכון.
המצב אכן רגיש, אבל הוא כזה כבר תקופה ארוכה. היו כאן לילות בחודשים האחרונים שבהם היינו קרובים מאוד להסלמה, מבלי שראש הממשלה בחר לדבר על כך בפומבי.
לא מוכר איום קונקרטי לתקוף את ישראל, אך קיימת הבנה כללית כי מדובר בתקופה רגישה שהאויב עלול לנצל. רמת הכוננות מול איראן עדיין גבוהה מאוד ולא השתנתה. צה"ל ערוך לחזור ללחימה בפרק זמן קצר מאוד.
האם איראן יכולה לבצע מהלכים חריגים בתקופה הזו? בוודאי, כפי שהייתה יכולה לעשות גם קודם לכן. המצב נותר שברירי, בדיוק כפי שהיה עד כה.
צמרת המטכ"ל מודעת לכך שישראל נכנסת לתקופה פוליטית רגישה. עם זאת, צה"ל לא יהפוך לשחקן פוליטי, וההחלטות שיתקבלו יהיו מקצועיות וענייניות בלבד.