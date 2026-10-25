בימים שאחרי מבצע "עם כלביא" ביוני 2025 טען ראש הממשלה בנימין נתניהו שהושג "ניצחון לדורות" - וגם בחודשים האחרונים, ואפילו לפני פחות משבועיים בערוץ 14 - הוא טען כי כלי תקשורת מסתירים את גודל ההישג במלחמה נגד המשטר באיראן.

"ערוצי התבהלה מתעלמים מזה, הם לא מספרים מה היה, הם לא מספרים שחיסלנו את הגרעין", אמר מוקדם יותר החודש בתוכנית "הפטריוטים". האמירה הזו הייתה האחרונה מיני רבות שבה טען נתניהו לניצחון אל מול איום הגרעין מכיוון איראן.

נתניהו, כ"ץ וברדוגו מתפארים בהישגי המלחמה באיראן ( צילום: ערוץ 14, גל"צ )





אלא שככל שמתקרבות הבחירות, שיחלו עם פתיחת הקלפיות בעוד פחות מ-48 שעות, נתניהו שינה גרסה ומנהל קמפיין הפחדה שלפיו אם הוא לא ייבחר לראשות הממשלה, מדינת ישראל תמצא את עצמה מתמודדת אל מול "סכנה קיומית אמיתית ומוחשית", כפי ש כתב מוקדם יותר היום (ראשון) ברשתות החברתיות שלו - בצירוף הדמיה של פצצת אטום שמתפוצצת בלב תל אביב.

קמפיין ההפחדה התגבר ביתר שאת לאחר הודעת התמיכה הפומבית חסרת התקדים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנתניהו לקראת הבחירות לכנסת ה-26, שבה טען גם הנשיא האמריקני כי "אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, שהוא כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה (להסרת האיום מאיראן - מ"א) בעצמה, ואני לא נוטה לעשות זאת".

בשבוע שעבר נתניהו הכין את הקרקע , בצל דיווחים על פעולה אמריקנית-ישראלית משותפת באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב שייערכו ב-3 בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות בישראל, ואמר כי "מוג'תבא החליט ללכת בדרכו של אביו. והוא שחרר את הנצרה, ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות. ולכן, יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן - וזו ההנחיה שלי לצה"ל, למוסד ולזרועות הביטחון".

גלריה גם הוא נרתם לטובת הקמפיין. טראמפ ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

לא תמיד כאמור נתניהו ואנשיו נשמעו כך בכל הנוגע לאיום מאיראן אחרי מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי". רק לאחרונה אמר המצטרף החדש לליכוד יעקב ברדוגו, לשעבר פרשן ומגיש בערוץ 14, כי "נתניהו חיסל את האיום האיראני הקיומי על מדינת ישראל". גם שר הביטחון ישראל כ"ץ טען כי "מה שעשינו לאיראן - בכותרת - אנחנו השמדנו את תוכנית הגרעין של איראן ב'עם כלביא'".

יש לציין כי כבר אחרי מבצע "שאגת הארי" שהחל ב-28 בפברואר 2026 ונמשך עד תחילת חודש אפריל השנה, נתניהו הקטין את ההישגים שבהם התפאר אחרי "עם כלביא". "ב-12 ימים השגנו ניצחון היסטורי - והניצחון הזה יעמוד לדורות", הכריז נתניהו ביוני אשתקד, "הסרנו שני איומים קיומיים מיידיים - איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20 אלף טילים בליסטיים", הוסיף אז.

באפריל, אחרי הפסקת האש מול איראן בתום מבצע "שאגת הארי", נתניהו הכריז כי יחד עם ארה"ב "יצאנו כדי להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל ומעל העולם החופשי כולו - ואת המשימה הזאת אנחנו מבצעים שלב אחר שלב, יעד אחר יעד". עם זאת, באפריל אמר נתניהו כי "את האיום הקיומי הכפול הזה הרחקנו מעל ראשנו" - ולא חיסלנו או השמדנו.

בחודשים האחרונים, לצד התרברבות בהישגים הישראליים בשני המבצעים, נתניהו הזהיר פעם אחר פעם כי מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי - והאזהרות הללו הגיעו לשיא היום עם פרסום התמונה המדמה פצצת אטום בלב תל אביב. נתניהו ציטט את יובל בלומברג, מחבר הספר "מלכודת אוסלו", שכתב כי "‏מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי".

הפוסט והתגובות

בפוסט חזר נתניהו על הטענה כי לישראל נותרו שנתיים עם ממשל טראמפ כדי לטפל באיום מאיראן - וכי אי אפשר לדעת מה יקרה לאחר מכן בכל הנוגע לפעולות של כל ממשל אמריקני עתידי. "‏קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות - ‏הכול מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. ‏אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה?".

ההדמיה שפרסם נתניהו - והתגובות: "האיש איבד את זה" ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

בתגובה לפרסום של נתניהו מהיום יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר כי "נתניהו בהיסטריה". הוא פנה אליו: "כמו בכל מערכת בחירות, שוב אותה שיטה של שקרים והפחדות. הפעם - איום על אזרחי ישראל בהשמדה המונית. וזה אחרי שנכשלת בהשגת מטרות המלחמה באיראן. מהבטחות לניצחון מוחלט עברת ל'לא ניכנע'. זה כל הסיפור. אתה נכשלת. בעוד יומיים, עם ישראל יראה לך את זה בקלפי. אנחנו נקים את הממשלה הבאה ונוביל את ישראל לביטחון ולשגשוג".

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי "נתניהו מפרסם פוסטים של פצצות אטום, מדבר על ישראל מבודדת, מצורעת, קריסת עסקים, הפסקת טיסות, עוני ומלחמת אחים. זה החזון שהוא משרטט עבור ילדינו. הוא טוען שרק כשהוא ראש הממשלה נוכל להמשיך לחיות. הוא מספר לנו שאם הוא יפסיד, כולנו נמות. זה שקר. עם ישראל חי! מדינת ישראל נולדה והתחזקה הרבה לפניו, ותתחזק הרבה אחריו. עם ישראל חזק מכל פוליטיקאי".

לדברי בנט, "בדבר אחד הוא צודק, הממשלה שלו באמת מובילה אותנו לחורבן כלכלי, חברתי, מדיני וביטחוני. החזון שלי בדיוק הפוך: הכנסת מיליון וחצי מאחינו החרדים לתוך שירות ותעסוקה, פריחה מחדש של מעמדנו הבינלאומי, חיסול חמאס ואויבינו, והשבת הביטחון, מהפכה בחינוך וההייטק הישראלי. עלייה המונית של יהודים לישראל, מדינה מאוחדת. בעוד 36 שעות תבחרו בין חורבן לבין צמיחה".