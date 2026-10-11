"אי פשר לחתום על כך שברשימות של גוש השינוי אין סילמן ושיקלי", אמר בכיר בגוש הנגדי לקואליציה, לאחר חשיפת ynet ו"ידיעות אחרונות" על הצוות המיוחד שהוקם בליכוד שתפקידו לפורר ממפלגת ישר! של גדי איזנקוט כמה חברי כנסת. "אי אפשר לסמוך על הרשימות ב-100%. אולי מסתתר שם מישהו שנתניהו יצליח להעביר צד".
הידיעה כי במפלגתו של נתניהו הוקם צוות שכל תכליתו היא לעסוק במעבר של חברי כנסת בין הגושים מיד לאחר הבחירות הגבירה את החשש בגוש השינוי מהתפרקות אצל איזנקוט, שלפי חלק מהסקרים הוא היריב המרכזי של ראש הממשלה בבחירות הקרובות. ל-ynet נודע כי הצוות מורכב מחברי כנסת במפלגה וכמה יועצים אסטרטגיים שיעסקו בפרקטיקה שכבר נעשתה בשתי מערכות הבחירות הקודמות ואף הצליחה, לאחר שגורמים בליכוד הצליחו לעקור ממפלגתו של נפתלי בנט את הח"כ החדש בזמנו, עמיחי שיקלי, ומאוחר יותר לתוך הקדנציה את עידית סילמן ששימשה כיו"ר הקואליציה. הפעם גם הוגדל מספר העוסקים במלאכה וגובשו שיטות חדשות.
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משה רדמן, מועמד הדמוקרטים לכנסת, אמר אתמול בכנס סגור כי "המטרה שלנו היא להגיע כמה שיותר גדולים כדי שכשנשב איתם לשולחן המו"מ - ואנחנו נשב - כמה שיותר מנדטים יקדמו את הערכים שלנו. אני לא יצאתי לרחוב ועצרתי את החיים שלי, שיניתי את כל מסלול החיים שלי והקרבתי את כל מה שהקרבתי, כדי שבסוף מתן כהנא (מספר 5 אצל איזנקוט) יישב בשמי בוועדת חוקה. לא נאבקתי כדי שחילי טרופר יהיה שר החינוך של הילדים שלי".
דבריו לא מגיעים בחלל ריק. למרות ההסכם בגוש השינוי "לנצור את האש" ולהימנע מירי בנגמ"ש, המתח סביב הרכב הרשימות עולה ככל שיום הבחירות קרב - והידיעה על כוונת הליכוד הציפה את הדברים מחדש. הבכיר בגוש השינוי טען כי "ידוע לנו" על מועמדים ספציפיים ברשימת ישר! של איזנקוט לכנסת שמעוררים דאגה בגוש. לטענתו, יש חשש ממעבר ברגע שמכבש הלחצים יחל.
הבכיר הסביר כי הדאגה העיקרית היא באשר למועמדים בעלי רקע ימני-דתי, שבסביבת נתניהו כבר סימנו לטענתו, ומגייסים עליהם מידע שבו יעשו שימוש ביום שאחרי הבחירות. "רועי פולקמן כבר העיד על תמיכתו בפסקת ההתגברות", אמר הבכיר ביחס למספר 17 ברשימת ישר! של איזנקוט. "הוא היה שותף לניסוח חוק הלאום ואמר שהשותפות הטבעית של מפלגתו הקודמת, כולנו, היא עם הליכוד. גם מתן כהנא סומן, הוא בקשר עם פורום קהלת ותומך בחקיקה שלהם".
בעבר, כזכור, דיווחו מועמדים על אמצעים שונים שבהם הופעל עליהם לחץ: מפגינים שהגיעו לבתי כנסת שבהם מתפללים בני משפחתם, נוכחות קבועה בשכונת מגוריהם ובקרבת בתי הספר של ילדיהם ועוד. מדובר היה באירוע מתוכנן היטב, וכעת נדמה שבליכוד שכללו את השיטה ונחושים לעלות שלב נוסף.
הצוות שהוקם בליכוד בודק לעומק את הרקע של כל המועמדים ברשימת איזנקוט, עם מיקוד ספציפי בחברי הכנסת החדשים בעלי רקע ימני או סביבה ימנית - כפי שחוששים בגוש. מתבצע חיפוש קפדני של מידע על התבטאויות עבר, על מעגלים אישיים ורחבים, מי מהם מתייעץ עם רבנים ומי מהם מושפע מדמויות אחרות. באמצעות המידע הזה הם מתכוונים להפעיל מכבש לחצים ביום שאחרי הבחירות, כאשר הלחץ יופעל בעיקר סביב עמדות מדיניות וביטחוניות, כולל סל של הבטחות למי שיעבור לגוש השני.