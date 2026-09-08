בחוק המפלגות נקבע כי "מאה בני אדם או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, רשאים לייסד מפלגה על ידי רישומה בפנקס המפלגות". מבט מעמיק ברשימות המתמודדות לכנסת הבאה מגלה, לצד הפוליטיקאים המוכרים, לא מעט שמות מפתיעים: מ"מיליונר סוציאליסט" ורעייתו של יגאל עמיר, דרך ספורטאים אולימפיים ועד שחקנית תיאטרון. אלה כמה מהמועמדים שמסתתרים עמוק בתוך הרשימות:

גלריה המועמדים המוזרים שמתמודדים לכנסת ( צילום: עוז מועלם, תומי הרפז, עופר חג׳איוב, עמית שאבי, צביקה טישלר, רמי זרנגר, שלו שלום, אבי מועלם, shutterstock )

אחד מהמתמודדים הוא אבי שקד, איש עסקים ויזם שתיאר את עצמו לא פעם כ"מיליונר סוציאליסט", ואף רץ עם הסיסמא הזו לפריימריז בעבודה. הוא התמודד פעמיים לראשות מפלגת העבודה בבחירות המקדימות של 2021 ושל 2024. שקד ייסד עם אחיו בסוף שנות ה-90 חברת הימורים באינטרנט. בנוסף הוא היה חבר בצוות הישראלי מאחורי יוזמת ז'נבה, ארגון שקם ב–2003 כדי לקדם שלום בין ישראל לפלסטינים ושניסח מסמך שנחשב להסכמה המפורטת ביותר בין הצדדים עד כה. כיום עומד שקד בראש מפלגה יהודית-ערבית בשם "ביחד נצליח".

מועמדות נוספות הן גאולה עמיר, אימו של יגאל עמיר שרצח את רה"מ יצחק רבין, ולריסה טרימבובלר, רעייתו של עמיר. טרימבובלר משובצת במקום הראשון ברשימת "משפט צדק" למען יגאל עמיר, ואחריה ממוקמת אימו גאולה. זו לא הפעם הראשונה שטרימבובלר מנסה להיבחר באמצעות הרשימה. בבחירות לכנסת ה-23, במרץ 2020, היא עמדה בראש הרשימה ובעת הגשתה אמרה במפורש: "אנחנו דורשים משפט חוזר ליגאל עמיר". המפלגה הציגה גם רפורמה במערכת המשפט כאחת ממטרותיה. בבחירות לכנסת ה-24, במרץ 2021, היא התמודדה שוב בראש הרשימה, שביקשה אז להיקרא "משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט ולשחרור יגאל עמיר", אבל ועדת הבחירות לא אישרה את המילים "לשחרור יגאל עמיר" בשם הרשימה.

ברשימות נמצאים גם ספורטאים אולימפיים. אלכס אברבוך, אלוף אירופה וסגן אלוף העולם לשעבר בקפיצה במוט, שובץ במקום 41 ב"ישר!" בראשות גדי איזנקוט. אברבוך היה חבר ליכוד מ-2019 ובאוגוסט האחרון הודיע על עזיבת המפלגה. בפוסט שכתב בפייסבוק אז ציין כי "זו החלטה שקיבלתי לאחר מחשבה רבה, מתוך הבנה שבשלב הזה של דרכי המקצועית והציבורית סדרי העדיפויות שלי משתנים".

חברי ועדת הבחירות המרכזית ( צילום: שלו שלום )

ב"ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד אפשר למצוא גם ספורטאית אולימפית, לידיה חתואל-צוקרמן, שבשיאה דורגה במקום השמיני בעולם. חתואל-צוקרמן, סייפת עבר, שובצה במקום ה-74 ברשימה. היא ייצגה את ישראל בשלוש אולימפיאדות: לוס אנג'לס 1984, ברצלונה 1992 ואטלנטה 1996 - אז עמדה בראש המשלחת ונבחרה לשאת את הדגל בטקס הפתיחה. בריאיון לפני ארבע שנים היא אמרה: "אני צברית לכל דבר, אבל גם מרוקאית גאה".

גם הסופר והמשורר רוני סומק הוצב ברשימה במקום ה-120 והאחרון. סומק, יליד בגדד, עלה לארץ בשנת 1953. הוא גדל והתחנך במעברה על גבול חולון ובת ים ולאחר מכן בשיכון ליד צהלה. כשהיה בן 17 פרסם את שירו הראשון. על שירתו זכה בין השאר בפרס ראש הממשלה, פרס יהודה עמיחי לשירה, פרס ראשון בתחרות שירי יין שנערכה בפסטיבל השירה הבינלאומי בסטרוגה, ועוד רבים אחרים. ב-2012 הוצב גם כן במקום האחרון ברשימת "יש עתיד", וכך גם ברשימות המפלגה החל מהכנסת ה-19 ועד היום.

השחקנית אסתי זקהיים ממוקמת 68 ברשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. זקהיים היא שחקנית תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע ישראלית, שזכתה בשני פרסי אופיר. היא כיהנה כיושבת ראש שח"ם, ארגון השחקנים בישראל, בשנים 2016–2021. בריאיון ל-ynet לפני כחצי שנה אמרה כי היא " מפחדת להיות לוסי אהריש 2 ". היא סיפרה על החשש שלה להשתמש במילים שירגיזו אחרים: "מילה לא במקום, משפט לא זהיר, ומכונת הרעל עלייך בסטרואידים, מתנפלים כמו נשרים".

אתמול בהגשת הרשימות ( צילום: שלו שלום )

הרחק ברשימת הדמוקרטים, במקום ה-95, נמצאת הסופרת והמשוררת תלמה אליגון רוז. היא חתומה על כמה מהשירים המוכרים בזמר העברי, בהם "ארץ צבי", "דרך ארוכה" ו"ילדונת". אליגון רוז שימשה גם מנהלת אמנותית ומפיקה בחברת התקליטים CBS, וב-2013 זכתה בפרס אקו"ם למפעל חיים על שם נעמי שמר.

גם פרופסור דן אריאלי, חוקר כלכלה התנהגותית ומחבר רב-המכר "לא רציונלי ולא במקרה", מצא את עצמו ברשימת מועמדים לכנסת. אריאלי שובץ במקום השלישי ברשימת מפלגת הפיראטים, שמתמודדת בבחירות בישראל מאז 2013 ומעולם לא עברה את אחוז החסימה. הוא אף הגיע להגשת הרשימה בוועדת הבחירות כשהוא חובש כובע פיראט. "אנחנו רוצים לפנות לאנשים שלא מרגישים שיש להם מקום", הסביר. "מי שלא מצאו לעצמם בית - שיצטרפו אלינו".