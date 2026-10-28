בזמן שבשני הצדדים עוד ממתינים לתוצאות המעטפות הכפולות מנסים ראשי המפלגות להיערך לשלב הבא - הקמת ממשלה חדשה - על אף שלאף אחד מהצדדים אין רוב ברור לעשות זאת. ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר הספיק לשוחח עם שותפיו, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', ובהמשך צפוי לדבר עם החרדים.
בש"ס וביהדות התורה חוששים ממצב שבו גיבוש ממשלת אחדות למשל יותיר אותן באופוזיציה, אחרי שמפלגתו של אריה דרעי התרסקה בתוצאות מ-11 מנדטים בבחירות הקודמות לשבעה בלבד, לפי 86.5% מהקולות בתוצאות האמת, ובעוד שיהדות התורה בהובלתו של יעקב אשר נותרה בינתיים על שבעה מנדטים.
סמוטריץ' מצידו מסר: "נמשיך לשרת את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל". לפעיליו כתב: "תודה לכם, עם ישראל היקר, על האמון האדיר ועל התמיכה העצומה! תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה! תודה לפעילים היקרים שלנו, שעבדו ימים ולילות במסירות אין קץ - ההצלחה הזאת היא שלכם".
בנאום שנשא בלילה, אחרי שפורסמו תוצאות המדגמים, אמר ראש הממשלה כי "הרוב הציוני חייב להתעשת ולהתלכד. רק ככה נבטיח את עתיד ישראל", אך לא ברור אם התכוון לאחדות עם מפלגות ציוניות מגוש השינוי, שכך או כך שללו אפשרויות לשבת עימו טרם הבחירות. מבלי לנקוב בשמות שותפיו לגוש, הוא הודה "לכל שותפיי הנאמנים בקואליציה ששירתו את המאמץ המלחמתי. הם עמדו באתגרים גדולים מבית ומחוץ".
במקביל, גם בגוש השינוי מתחילים להיערך למהלכים הפוליטיים והפרלמנטריים של היום שאחרי הבחירות. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי ייפגש מחר עם שלושה ראשי מפלגות מגוש השינוי, כל אחד בנפרד, ביניהם יאיר לפיד ויו"ר ישר! גדי איזנקוט. גולן לא ציין את שמו של יו"ר ביחד נפתלי בנט. גם איזנקוט שוחח עם ראשי מפלגות בגוש השינוי. בינתיים, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לא עונה לאף אחד.
מפלגות גוש השינוי, על אף הפלונטר הקיים - שלפיו לאף צד אין אפשרות להקים ממשלה - ינסו להוביל מהלך ראשון והוא החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. עם זאת, טרם נעשה שיח קונקרטי בנושא. מנגד, בליכוד ינסו לסכל את המהלך ויטענו כי גוש השינוי חובר לרשימה המשותפת כדי להוציא אותו לפועל.
החל משעות הבוקר מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! לבין אנשי ישראל ביתנו, וכן עם נציגים ממפלגת ביחד, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול הליכוד. במוקד המגעים כאמור החלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.
נכון לעכשיו 97% מהקלפיות נספרו, 89.8% מהקולות: לגוש נתניהו 53 מנדטים, לגוש השינוי 48 - ולמפלגות הערביות 19. המעטפות הכפולות, שמספרן נאמד בין 430 ל-480 אלף, יכולות לשנות את תמונת המצב.