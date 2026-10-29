יאנשה כתב בדברי הברכה שלו לנתניהו: "מזל טוב למדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה באזור, על בחירות עם אחוז השתתפות גבוה של הבוחרים. מזל טוב לנתניהו ומפלגת הליכוד על ניצחונם. לא קל להילחם בשתי חזיתות ולנצח. אנו מעריכים את הדיאלוג שלנו ואת הידידות הוותיקה בין מדינותינו. אנו מאחלים בכנות שלום וביטחון לעם ישראל ועתיד טוב יותר לכל האזור כולו".