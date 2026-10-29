למרות שתמונת המצב הפוליטית טרם התבהרה ונראה שהבחירות הסתיימו ללא הכרעה, מנהיג אחד כבר מצא לנכון לברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על "ניצחונו" בבחירות - ראש ממשלת סלובניה הפרו-ישראלי יאנז יאנשה.
יאנשה כתב בדברי הברכה שלו לנתניהו: "מזל טוב למדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה באזור, על בחירות עם אחוז השתתפות גבוה של הבוחרים. מזל טוב לנתניהו ומפלגת הליכוד על ניצחונם. לא קל להילחם בשתי חזיתות ולנצח. אנו מעריכים את הדיאלוג שלנו ואת הידידות הוותיקה בין מדינותינו. אנו מאחלים בכנות שלום וביטחון לעם ישראל ועתיד טוב יותר לכל האזור כולו".
הממשלה הקודמת בסלובניה הייתה ביקורתית כלפי ישראל, אבל זו שנכנסה ביוני 2026 שינתה כיוון. לפני חודשיים היא אף ביצעה צעד חריג בזירה האירופית, כשהטילה וטו על פרסום הצהרה משותפת של כלל 27 מדינות האיחוד האירופי נגד תוכנית הבנייה הישראלית באזור E1 שבמזרח ירושלים וביהודה ושומרון.
ברכה נוספת הגיעה מראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן, שהודח השנה מהשלטון למרות שנתמך על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. "מזל טוב לראש הממשלה נתניהו ולמפלגת הליכוד. שוב הבסת את כל התחזיות. הבסת כל מודל והוכחת למבקרים שלך שהם טועים. אני מצפה לראותך ממשיך כראש ממשלת ישראל. מזל טוב על הניצחון המדהים הזה, ידידי!", כתב אורבן - שהוזכר לאחרונה כמועמדו של טראמפ למזכ"ל האו"ם.
טראמפ עצמו טרם יצר קשר עם נתניהו לאחר הבחירות, למרות שהביע בו תמיכה פומבית רק לפני שלושה ימים. "כשאתם ניגשים לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל", כתב באחת משתי הודעות התמיכה שלו בנתניהו.