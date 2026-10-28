המדגמים, גם אחרי העדכונים הליליים, הוכיחו את מה שהיה די ברור במהלך מערכת הבחירות: הכרעה ברורה אין, ובחירות נוספות הן אפשרות ממשית. מלבד סיבוב חוזר בקלפי, ישנם עוד תרחישים אפשריים שעומדים כרגע על הפרק, ובהם הקמת ממשלת אחדות והקמת ממשלה עם "עריקים" בראשות בנימין נתניהו. הקמת ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, שנראתה אפשרית ב-22:00, כבר לא נראית כזו אחרי עדכוני המדגמים, שבאחד מהם נראה יתרון משמעותי לגוש נתניהו.
התרחיש הראשון, של בחירות חוזרות, הוא אולי התרחיש הרע ביותר מבחינת מדינת ישראל – בטח בתקופה של מתיחות ביטחונית בכמה זירות שעדיין פתוחות. אבל הוא גם התרחיש הסביר ביותר, לנוכח העובדה כי המפלגות הערביות הצליחו להגיע למספר מנדטים גדול מאוד, שמונעת מנתניהו ואיזנקוט להקים ממשלה בראשותם מבלי לשתף אותן.
ייתכן שייעשה מאמץ של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ואולי גורמים פוליטיים ובינלאומיים נוספים, למנוע בחירות נוספות. מי שמרוויח מהתרחיש הזה הוא נתניהו, שנשאר ראש ממשלת מעבר. בגוש השינוי יש גם חשש שהוא ינסה להביא להסלמה ביטחונית כדי להקשות עליהם ואולי לכפות ממשלת חירום.
התרחיש השני, של הקמת ממשלת אחדות בראשות נתניהו, הוא אפשרי - אבל רק אם מנהיגי המפלגות יפרו את ההבטחות שלהם. נתניהו אותת בנאומו כי אין בכוונתו לנטוש את בלוק הימין, לא פנה כלל לראשי גוש השינוי בנאום הלילי ולא דיבר מפורשות על אחדות, כשהוא אומר רק כי "הרוב הציוני חייב להתעשת ולהתלכד".
איזנקוט אמר בנאומו הלילה, שבו הוצג כ"ראש הממשלה הבא" כי "מנהיג ראוי היה מתפטר באותו יום", ויתקשה ללכת לממשלת אחדות עם נתניהו, לנוכח הבטחתו כי בשום תנאי ובשום מקרה הוא לא יישב איתו באותה ממשלה - ואף הצהרתו כי "יתפטר למחרת" אם יסכים לשבת תחת נתניהו. גם יו"ר ביחד נפתלי בנט וגם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמרו שלא יצטרפו לנתניהו - והתוצאות שמראות יתרון לליכוד ולגוש בראשותו יובילו לכך שנתניהו בכל מקרה לא יוותר על הזכות להיות הראשון ברוטציה, אם בכלל יסכים לכזו.
התרחיש השלישי הוא הקמת ממשלה בראשות נתניהו. יו"ר הליכוד ינסה לבנות על עריקים מגוש השינוי, אבל הוא רחוק מ-61 - ולפחות נכון לעכשיו לא זקוק לחבר כנסת אחד או שניים, אלא לקבוצה גדולה שתחבור אליו מהצד השני. נתניהו יכול מסיבות טקטיות לבקש את המנדט להרכבת ממשלה, אבל יתקשה מאוד להרכיב ממשלה.
התרחיש הרביעי והאחרון, של ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט, היה יכול אולי להיות אפשרי אם גוש השינוי היה נשאר הגדול ביותר - כפי שפרסמו המדגמים ב-22:00 - כך שיהיו לו יותר ממליצים והוא יקבל מהנשיא את המנדט.
דקות אחדות לאחר פרסום המדגמים הודיע איזנקוט כי בכוונתו לפעול באופן מיידי להקמת ממשלה, בטענה כי הגוש שהוא מוביל הוא הגדול ביותר. ליברמן, שבמהלך הקמפיין סגר את הדלת על אופציית ממשלת המיעוט, לא התייחס לכך בנאומו וסירב לענות לשאלה אם ישתף פעולה עם רע"מ - אבל העדכונים הליליים הרחיקו עוד יותר את הסיכוי שזו תקום. בנאומו שלו ליברמן עוד קרא למרד נגד נתניהו, שאותו כינה "ראש ארגון פשע", אבל כעת גם עריקים - שכנראה לא יגיעו - לא יעזרו לגוש השינוי להקים ממשלה.
תרחיש נוסף הוא החלפת ממשלת מעבר בראשות נתניהו, בממשלת מעבר בראשות איזנקוט - שתעשה מהלכים בכנסת דוגמת החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר ועוד. עם זאת, הסיכוי להקמת ממשלה שכזו התרחק גם כן עם העדכונים הדרמטיים במדגמים השונים.